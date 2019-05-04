Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:56
"Зенит" стал чемпионом России! (124)
"Зенит" стал чемпионом России! (124)
20:06
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (38)
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (38)
20:01
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
18:33
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
17:35
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
15:10
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (6)
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (6)
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
"Арсенал" в Туле обыграл "Локомотив"
В матче 27-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" на своем поле одержал победу над "Локомотивом".
Чемпионат России
27 тур
"Арсенал" – "Локомотив" 2:0
Гол: Бакаев, 24, Джорджевич, 60
"Арсенал": Нигматуллин, Альварес, Хагуш, Григалава, Беляев, Ткачёв, Костадинов, Бакаев (Аджоев, 90+3), Горбатенко (Денисов, 90+3), Кангва, Джорджевич (Володько, 76)
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Игнатьев, Рыбусь, Крыховяк, Фарфан (Кварацхвелия, 44), Антон Миранчук, Баринов, Алексей Миранчук, Тарасов (Чорлука, 30), Эдер (Смолов, 76)
Предупреждения: Эдер, 7, Костадинов, 49, Баринов, 67
Чемпионат России
27 тур
"Арсенал" – "Локомотив" 2:0
Гол: Бакаев, 24, Джорджевич, 60
"Арсенал": Нигматуллин, Альварес, Хагуш, Григалава, Беляев, Ткачёв, Костадинов, Бакаев (Аджоев, 90+3), Горбатенко (Денисов, 90+3), Кангва, Джорджевич (Володько, 76)
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Игнатьев, Рыбусь, Крыховяк, Фарфан (Кварацхвелия, 44), Антон Миранчук, Баринов, Алексей Миранчук, Тарасов (Чорлука, 30), Эдер (Смолов, 76)
Предупреждения: Эдер, 7, Костадинов, 49, Баринов, 67
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.