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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Арсенал" в Туле обыграл "Локомотив"

В матче 27-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" на своем поле одержал победу над "Локомотивом".

Чемпионат России

27 тур

"Арсенал" – "Локомотив" 2:0

Гол: Бакаев, 24, Джорджевич, 60

"Арсенал": Нигматуллин, Альварес, Хагуш, Григалава, Беляев, Ткачёв, Костадинов, Бакаев (Аджоев, 90+3), Горбатенко (Денисов, 90+3), Кангва, Джорджевич (Володько, 76)

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Игнатьев, Рыбусь, Крыховяк, Фарфан (Кварацхвелия, 44), Антон Миранчук, Баринов, Алексей Миранчук, Тарасов (Чорлука, 30), Эдер (Смолов, 76)

Предупреждения: Эдер, 7, Костадинов, 49, Баринов, 67
Теги: Арсенал Тула Локомотив
Сегодня, 20:56
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20
(3)
#20  Blessing  Спб (Сегодня, 21:47)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я так понимаю, следующим тренером в свинарнике будет Черевченко? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#19  HardWar  Спб. (Сегодня, 21:20)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Арсенал В ЛЕ!


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#18  american boy   (Сегодня, 21:12)
  • 0
  •  (0)

Volodia379,
Эдер или Смолов на острие это классный состав? Ахах
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#17  Volodia379   (Сегодня, 21:10)
  • 0
  •  (6)

ВРОДЕ И СОСТАВ КЛАССНЫЙ А ЧТО ТО НЕ СРАСТАЕТСЯ! ЖАЛЬ ЛОКО! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#16  Бриг   (Сегодня, 21:09)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Арсенал добивается победы и продолжает преследовать Спартак за место в пятерке.Второй гол в ворота Локомотива это нечто...Зачем Гилерме из ворот вышел?
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#15  valerafromsplus   (Сегодня, 21:08)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: следующий
Цитата: лад
Зенит – с пятым чемпионским титулом! Питерский клуб объективно был сильнее своих соперников.

Зенит с чемпионством. Но он не был силен, давайте быть объективными, Зенит провел блеклый сезон, но остальные были еще хуже. Поэтому победа заслужена.


Какой блеклый? По-твоему 90 очков набрать нужно? Ну ты и сказанул левак! Не парься! Нормально Зенит сыграл!
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
#14  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:07)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Команда непонятно зачем вышла на поле.
Первый тайм откровенно спали, особенно Гиля в первом пропущенном.
Второй отыграли лучше, но не хватило реализации.
Без мастеров, как Фарик и Ману братья не блещут, Хвичу просто съел Хагуш, пусть зачастую и с фолами.
Здоровья Джеффу, видимо команде было нужно обнулиться.
Посмотрим, как еще Арсенал дальше сыграет, сегодня Локо их во втором тайме прилично повозил, жаль что Гиля и Саба привезли сами себе.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#13  volhv66   (Сегодня, 21:07)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Локомотив: гири привязанные к ногам в первом тайме. Отсутствие мысли в голове второй тайме. Надеюсь получат по самую не балуй... Арсенал молодцы, догнать и перегнать Спартак!
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#12  следующий   (Сегодня, 21:05)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: лад
Зенит – с пятым чемпионским титулом! Питерский клуб объективно был сильнее своих соперников.

Зенит с чемпионством. Но он не был силен, давайте быть объективными, Зенит провел блеклый сезон, но остальные были еще хуже. Поэтому победа заслужена.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#11  boralex  саратов (Сегодня, 21:02)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Тулу с победой! Молодцы, всё заслуженно! За наших - стыдно... Не футбол.


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#10  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:01)
  • +2
  •  (6)

Я на половину туляк, да и детство в основном провел у тульских бабушки с дедушкой (квартира-то у родителей однокомнатная была), лето всегда в Тульской. У меня ордена тульского родственника лежат. Поэтому это чемпионство Зенита особенное. Хоть мне, болельщику Зенита, будет и не совсем приятно, но Тула будет чемпионом. Все есть. Болельщики, команда, регион подняться должен. А уж какие в Тульской писатели! Из русских - самые великие.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#9  valerafromsplus   (Сегодня, 21:01)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: fd65
Зенит, с чемпионством. Заслужили, на фоне остальных говнокоманд...


не преувеличивай. твоя золотокоманда за 10 туров должна назад была взять золото. laughing
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
#8  лад  USSR (Сегодня, 21:00)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Проигрыш железнодорожников по делу. Тула – браво. Зенит – с пятым чемпионским титулом.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:59)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лука герой, Семак - отстой. Туляки красавцы, победа по делу. Желаю им выиграть конкуренцию за пятое место!


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Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  junga  Сочи (Сегодня, 20:59)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Эпично влетает в ворота Чорлука
Зенит чемпион!
Спасибо Лука!


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#5  Климак  32 (Сегодня, 20:59)
  • +4
  •  (4)

Зенит с чемпионство! Миранчуки вырастут в игроков когда научатся играть под пресингом.


--------------------
"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#4  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 20:59)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Страшнее даже не поражение, страшно, что Арсеналу борьба за 5е место важнее, чем Локомотиву борьба за 1-2е... Арсеналу респект - мужики заслужили победу! Эдер, Тарасов - отдайте их даже бесплатно... Сабе пора уже делать внушение серьезное, чтобы он больше не косячил так...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#3  Фонтанка  Питер (Сегодня, 20:58)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Деффки, чаю мне и печенек!!!!!!!!!!!!!!!


--------------------
" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 20:58)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
чего-то нигматулин замандражировал во втором тайме, чуть не обосрал тульскую малину.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  fd65   (Сегодня, 20:57)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит, с чемпионством. Заслужили, на фоне остальных говнокоманд...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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