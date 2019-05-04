Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Артем Дзюба впервые в карьере выиграл чемпионат России

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.

30-летний форвард сборной России перешёл в "Зенит" летом 2015 года из "Спартака" на правах свободного агента. В составе петербургского клуба форвард становился обладателем Кубка России и дважды завоевывал Суперкубок России.

"Зенит" стал чемпионом России!

Паредес в обмен на чемпионство. Зимняя селекция "Зенита" привела его к титулу
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 21:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
29
(6)
#29  linesman  Питер (Сегодня, 21:51)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
С ЗОЛОТОМ,АРТЁМ! blush


--------------------
В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008 [жалоба]
#28  madhate  Вальхалла (Сегодня, 21:46)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: santim
А я ишшо раз повторю: Я был против покупки Азмуна в Зенит, потому что это ставило крест на моей мечте о возвращении Джорджевича. Я разрываюсь... Лука, моё сердце с тобой!

вместо the bolotnogo вполне норм, тем более с лч ротации в составе будет больше.


--------------------
такие вы долбоёбы...
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
#27  santim   (Сегодня, 21:40)
  • 0
  •  (2)

А я ишшо раз повторю: Я был против покупки Азмуна в Зенит, потому что это ставило крест на моей мечте о возвращении Джорджевича. Я разрываюсь... Лука, моё сердце с тобой!
Регистрация: 31.12.2016 [жалоба]
#26  pasha  Ленинград (Сегодня, 21:35)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VitL
поздравляю!
его изгоняли, его не принимали, но он на всё отвечал работой! Не скулил, не ныл а встречал вызов, принимал вызов и побеждал

Полностью согласен


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#25  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 21:29)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
SM2112,
Приятно видеть в стане Спартака адекватных людей ))


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#24  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:26)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
МЫ ЧЕМПИОНЫ! Что там вякали, Вы сильные...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#23  SM2112  Москва (Сегодня, 21:26)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Тему с чемпионством. Что сказать - заслужил. Почему то приходит на ум сравнение Дзюбы и Саши Прудникова. В одно время начали, даже Прудников поталантливее считался. Только где сейчас Сашу искать?!!!
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
#22  AndNow60  Карелия (Сегодня, 21:24)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я рад за Артема. Он сделал все в своей карьере, чтобы стать чемпионом. Молодец! blush


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#21  Blessing  Спб (Сегодня, 21:22)
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо свинарнику, что не смогли за десять лет убить в Игрочиле футболиста, кишка тонка.
С золотом, Артём!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#20  madhate  Вальхалла (Сегодня, 21:22)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
он и больше всех приложил усилий к этому золоту


--------------------
такие вы долбоёбы...
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
#19  volhv66   (Сегодня, 21:21)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Стал, встал, лег, прилег. Повезло. Хотя очень старался...
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#18  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:21)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Заслужил!
В этом году точно! Даже по одному матчу с Краснодаром!
Шучу - конечно же не по одному матчу. Тёмыч в этом году тащил...
Мои искренние поздравления!!!


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#17  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:20)
  • -2
  •  (2)

Цитата: Хитрый Лис
Стал чемпионом, не выходя на поле.

Выходил аж 25 раз.

Имел ввиду последнюю игру.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#16  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 21:19)
  • +5
  •  (9)
online

Поздравляю, Артем!
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#15  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:18)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: S.T.E.P.A.N.
а где новость про заболотного? вот кто реально тащил

вот уж кто реально сделал все возможное, чтобы отсрочить чемпионство Зенита smirk


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#14  Фонтанка  Питер (Сегодня, 21:18)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Красава, Артём, суперчемпионство!
Заслужил , как никто другой!


--------------------
" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#13  S.T.E.P.A.N.  Город-герой Москва (Сегодня, 21:15)
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
а где новость про заболотного? вот кто реально тащил


--------------------
stepanmlc
Регистрация: 2.05.2015 [жалоба]
#12  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:15)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Стал чемпионом, не выходя на поле.

Выходил аж 25 раз.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#11  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:15)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
И Зе тоже стал. Вот это ДА
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#10  junga  Сочи (Сегодня, 21:14)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
И Антона Зеболотного первый! С чемпионством Лев и Гений, а гениальный пас головой Антуана как вишенка на праздничном торте


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#9  VitL  Белгород (Сегодня, 21:13)
  • +15
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
поздравляю!
его изгоняли, его не принимали, но он на всё отвечал работой! Не скулил, не ныл а встречал вызов, принимал вызов и побеждал1
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#8  Tokio581   (Сегодня, 21:13)
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тема поздравляю!!!
Давай в следующем сезоне двукратным становись!
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#7  strekall  Руcь (Сегодня, 21:12)
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поздравления Артему, так держать! wink


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#6  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 21:12)
  • -17
  •  (23)
online

Мечта детства сбылась. Можно заканчивать карьеру.


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#5  SPV  Bryansk (Сегодня, 21:11)
  • -11
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Лучший игрок страны, давно заслужил титул.

Ты уже напился на радостях и понесло? joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#4  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:10)
  • +3
  •  (11)

Потъепка хороша, но добрая. Стал чемпионом, не выходя на поле. Хотя сделал очень многое. Наверное и впрямь, спартаковская школа лучше самого Спартака.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:07)
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Слава богу, дождался Артем этого, тридцать лет это уже не юноша, поздравления "блуждающему" форварду.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  Alex_Zenitovic  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05)
  • +8
  •  (24)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как никак, после того чемпионата Мира у нас, Темка обязан был стать чемпионом с Зенитом. Тема, ты красава
Регистрация: 16.11.2016 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:04)
  • +6
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
Темычу отдельное поздравление! Лучший игрок страны, давно заслужил титул.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама