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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение

"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение после того, как по итогам сегодняшних матчей 27-го тура чемпионата России досрочно оформил титул.

"Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" (1:1), но стал недосягаем для соперников после поражения "Локомотива" от "Арсенала" (0:2).

Согласно положению о специальном переходящем призе "Кубок чемпионов России по футболу" – "Клуб, команда которого выигрывает Чемпионат России по футболу три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает приз навечно, а РФПЛ изготавливает новый приз".

Для "Зенита" это пятый титул чемпиона России. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

Впервые "Зенит" смог завоевать чемпионство в России под руководством россиянина - Сергея Семака. В 2007 году титул команде принес Дик Адвокат, в 2010 и 2011/12 - Лучано Спаллетти, в 2014/15 - Андре Виллаш-Боаш.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит
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(5)
#2  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:04)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
С чем и Поздравляем?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 22:03)
  • +10
  •  (14)

Анюков заслужил хранить этот кубок у себя.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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