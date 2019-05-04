Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Кирьяков: "Арсенал" поборется со "Спартаком" за пятое место
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью для Rusfootball.info высказал мнение по игре своей экс-команды в 27-м туре Премьер-Лиги против "Локомотива" (2:0).
- О матче:
Хорошая игра, очень понравилась. Наблюдал и переживал за своей бывшей командой, которая сейчас действительно показывает очень хороший футбол, имея в составе приличную группу атаки, быстрых, техничных, индивидуально сильных футболистов. Джорджевич и Мирзов, который, к сожалению, сегодня не играл, но свой весомый вклад вносил в предыдущих матчах в положительные результаты команды и уровень игры. Есть Бакаев, Ткачёв, Кангва, который хоть и меньше играет, но в любую секунду готов заменить в атаке одного из перечисленных футболистов.
За счёт наличия в составе таких игроков "Арсенал" борется за первое в своей истории попадание в еврокубки. Готов ли клуб? Аджоев ранее обозначил, что для начала нужно подготовить инфраструктуру, но шанс в любом случае есть, ещё и через Кубок России. Так что нужно бороться и пытаться добиться столь серьёзного результата в своей истории. Со своей стороны я только этого "Арсеналу" и желаю.
Кто займёт пятое место? Учитывая давление на "Спартак" и на тренерский штаб этой команды, считаю, что москвичи где-то могут и дрогнуть. Этим может воспользоваться "Арсенал", у которого, впрочем, календарь не очень простой, но туляки доказали победами над ЦСКА и "Локомотивом", что они готовы играть и биться на таком уровне. Поэтому я думаю, что "Арсенал" поборется, несмотря на сложность календаря, ну и учитывая сложности в "Спартаке".
- О чемпионстве "Зенита":
Если сравнивать состояние питерцев с конкурентами, то "Зенит" показывал более целостный, стабильный футбол. Несмотря на качество футбола команда добывала очки и, по большому счёту, осечек во второй части чемпионата не допускала. Зимой "сине-бело-голубые" угадал с каждым из трёх новичков команды: Ракицкий, Барриос и Азмун сыграли большую роль в том, что "Зенит" сразу после зимнего перерыва стабильно набирал очки и создал себе гандикап, пользуясь тем что конкуренты очки теряли. А дальше питерцы довели дело до логического завершения.
- О борьбе за попадание в Лигу чемпионов между "Локомотивом", "Краснодаром" и ЦСКА:
Теперь главная интрига чемпионата заключается в борьбе за вторую путёвку в групповую стадию Лиги чемпионов. Думаю, все перечисленные команды имеют приблизительно равные шансы, и победителя этого противостояния мы узнаем в самом последнем туре. Будет интересно, смогут ли ЦСКА и "Краснодар" завтра воспользоваться осечкой "Локомотива". А вообще, опираясь на свой опыт и ощущение происходящего, думаю, "Краснодар" займёт столь желанное второе место по итогам сезона.
- О матче:
Хорошая игра, очень понравилась. Наблюдал и переживал за своей бывшей командой, которая сейчас действительно показывает очень хороший футбол, имея в составе приличную группу атаки, быстрых, техничных, индивидуально сильных футболистов. Джорджевич и Мирзов, который, к сожалению, сегодня не играл, но свой весомый вклад вносил в предыдущих матчах в положительные результаты команды и уровень игры. Есть Бакаев, Ткачёв, Кангва, который хоть и меньше играет, но в любую секунду готов заменить в атаке одного из перечисленных футболистов.
За счёт наличия в составе таких игроков "Арсенал" борется за первое в своей истории попадание в еврокубки. Готов ли клуб? Аджоев ранее обозначил, что для начала нужно подготовить инфраструктуру, но шанс в любом случае есть, ещё и через Кубок России. Так что нужно бороться и пытаться добиться столь серьёзного результата в своей истории. Со своей стороны я только этого "Арсеналу" и желаю.
Кто займёт пятое место? Учитывая давление на "Спартак" и на тренерский штаб этой команды, считаю, что москвичи где-то могут и дрогнуть. Этим может воспользоваться "Арсенал", у которого, впрочем, календарь не очень простой, но туляки доказали победами над ЦСКА и "Локомотивом", что они готовы играть и биться на таком уровне. Поэтому я думаю, что "Арсенал" поборется, несмотря на сложность календаря, ну и учитывая сложности в "Спартаке".
- О чемпионстве "Зенита":
Если сравнивать состояние питерцев с конкурентами, то "Зенит" показывал более целостный, стабильный футбол. Несмотря на качество футбола команда добывала очки и, по большому счёту, осечек во второй части чемпионата не допускала. Зимой "сине-бело-голубые" угадал с каждым из трёх новичков команды: Ракицкий, Барриос и Азмун сыграли большую роль в том, что "Зенит" сразу после зимнего перерыва стабильно набирал очки и создал себе гандикап, пользуясь тем что конкуренты очки теряли. А дальше питерцы довели дело до логического завершения.
- О борьбе за попадание в Лигу чемпионов между "Локомотивом", "Краснодаром" и ЦСКА:
Теперь главная интрига чемпионата заключается в борьбе за вторую путёвку в групповую стадию Лиги чемпионов. Думаю, все перечисленные команды имеют приблизительно равные шансы, и победителя этого противостояния мы узнаем в самом последнем туре. Будет интересно, смогут ли ЦСКА и "Краснодар" завтра воспользоваться осечкой "Локомотива". А вообще, опираясь на свой опыт и ощущение происходящего, думаю, "Краснодар" займёт столь желанное второе место по итогам сезона.
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