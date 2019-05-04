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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Сергей Кирьяков: "Арсенал" поборется со "Спартаком" за пятое место

Сергей Кирьяков: "Арсенал" поборется со "Спартаком" за пятое место Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью для Rusfootball.info высказал мнение по игре своей экс-команды в 27-м туре Премьер-Лиги против "Локомотива" (2:0).

- О матче:

Хорошая игра, очень понравилась. Наблюдал и переживал за своей бывшей командой, которая сейчас действительно показывает очень хороший футбол, имея в составе приличную группу атаки, быстрых, техничных, индивидуально сильных футболистов. Джорджевич и Мирзов, который, к сожалению, сегодня не играл, но свой весомый вклад вносил в предыдущих матчах в положительные результаты команды и уровень игры. Есть Бакаев, Ткачёв, Кангва, который хоть и меньше играет, но в любую секунду готов заменить в атаке одного из перечисленных футболистов.

За счёт наличия в составе таких игроков "Арсенал" борется за первое в своей истории попадание в еврокубки. Готов ли клуб? Аджоев ранее обозначил, что для начала нужно подготовить инфраструктуру, но шанс в любом случае есть, ещё и через Кубок России. Так что нужно бороться и пытаться добиться столь серьёзного результата в своей истории. Со своей стороны я только этого "Арсеналу" и желаю.

Кто займёт пятое место? Учитывая давление на "Спартак" и на тренерский штаб этой команды, считаю, что москвичи где-то могут и дрогнуть. Этим может воспользоваться "Арсенал", у которого, впрочем, календарь не очень простой, но туляки доказали победами над ЦСКА и "Локомотивом", что они готовы играть и биться на таком уровне. Поэтому я думаю, что "Арсенал" поборется, несмотря на сложность календаря, ну и учитывая сложности в "Спартаке".

- О чемпионстве "Зенита":

Если сравнивать состояние питерцев с конкурентами, то "Зенит" показывал более целостный, стабильный футбол. Несмотря на качество футбола команда добывала очки и, по большому счёту, осечек во второй части чемпионата не допускала. Зимой "сине-бело-голубые" угадал с каждым из трёх новичков команды: Ракицкий, Барриос и Азмун сыграли большую роль в том, что "Зенит" сразу после зимнего перерыва стабильно набирал очки и создал себе гандикап, пользуясь тем что конкуренты очки теряли. А дальше питерцы довели дело до логического завершения.

- О борьбе за попадание в Лигу чемпионов между "Локомотивом", "Краснодаром" и ЦСКА:

Теперь главная интрига чемпионата заключается в борьбе за вторую путёвку в групповую стадию Лиги чемпионов. Думаю, все перечисленные команды имеют приблизительно равные шансы, и победителя этого противостояния мы узнаем в самом последнем туре. Будет интересно, смогут ли ЦСКА и "Краснодар" завтра воспользоваться осечкой "Локомотива". А вообще, опираясь на свой опыт и ощущение происходящего, думаю, "Краснодар" займёт столь желанное второе место по итогам сезона.
Теги: Кирьяков Арсенал Тула Локомотив
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#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 23:23)
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Забыл добавить к победам Арсенала над ЦСКА, ЛОКО еще Зенит и Спартак.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  колокольчик  москва (Сегодня, 23:16)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Странно- речь идет о чемпионстве зенита, о соперничестве локо, цска и краснодара за ЛЧ, а в заголовке главное - борьба Спартака и Арсенала за 5 место! Уважают!
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
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