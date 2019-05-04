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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) подчеркнул, что эта игра не была для него осбенной.

При этом экс-защитник и тренер железнодорожников не раскрыл, получил ли каике-то поздравления от "Зенита" – победа туляков над "Локо" позволила питерцам досрочно выиграть чемпионат.

– Для нас нет особенных игр. Мы готовимся к каждому сопернику по-разному. Нормально, тихо и спокойно готовились к этой игре, – сказал Черевченко.

– Из "Зенита" не звонили с поздравлениями и благодарностью?

– (Улыбается.) Нас поздравили. Наше руководство.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черевченко Зенит Локомотив Арсенал Тула
Сегодня, 22:07
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(1)
#3  SPV  Bryansk (Сегодня, 23:22)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Арсенал подвесил вопрос со второй строчкой, Краснодар получил шанс.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#2  Gudvin  Тверь (Сегодня, 22:55)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
К.А.,
Соси свин..а!!!
Регистрация: 28.02.2019 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Сегодня, 22:41)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
все ясно)))
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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