Россия РПЛ 2018/19
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23:48
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство
22:07
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
22:07
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (9)
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (9)
20:56
"Зенит" стал чемпионом России! (167)
"Зенит" стал чемпионом России! (167)
20:06
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (43)
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (43)
20:01
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
18:33
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
17:35
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (8)
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (8)
17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом"
Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) подчеркнул, что эта игра не была для него осбенной.
При этом экс-защитник и тренер железнодорожников не раскрыл, получил ли каике-то поздравления от "Зенита" – победа туляков над "Локо" позволила питерцам досрочно выиграть чемпионат.
– Для нас нет особенных игр. Мы готовимся к каждому сопернику по-разному. Нормально, тихо и спокойно готовились к этой игре, – сказал Черевченко.
– Из "Зенита" не звонили с поздравлениями и благодарностью?
– (Улыбается.) Нас поздравили. Наше руководство.
"Спорт-Экспресс"
При этом экс-защитник и тренер железнодорожников не раскрыл, получил ли каике-то поздравления от "Зенита" – победа туляков над "Локо" позволила питерцам досрочно выиграть чемпионат.
– Для нас нет особенных игр. Мы готовимся к каждому сопернику по-разному. Нормально, тихо и спокойно готовились к этой игре, – сказал Черевченко.
– Из "Зенита" не звонили с поздравлениями и благодарностью?
– (Улыбается.) Нас поздравили. Наше руководство.
"Спорт-Экспресс"
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