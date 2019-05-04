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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Игорь Денисов более недели не появляется на тренировках "Локомотива"

Капитан "Локомотива" Игорь Денисов уже около 10 дней не приезжает на тренировки команды.

34-летний футболист в последний раз выходил на поле 30 марта, когда его команда играла с "Динамо" (1:0), а затем он два матча подряд провёл на скамейке запасных. Опытный хавбек был недоволен отсутствием игровой практики и высказал претензии главному тренеру команды Юрию Сёмину.

Некоторое время Денисов болел ангиной, однако и после выздоровления он не появляется на занятиях "Локомотива". Ожидается, что в ближайшее время Игорь встретится с Василием Кикнадзе и стороны обсудят возможное расставание. Хотя генеральный директор "железнодорожников" говорит, что пока не в курсе подобных планов.

"Чемпионат.сом"
Теги: Денисов Локомотив
Сегодня, 22:33
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6
(2)
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 22:58)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Если Денисов решил снова расстаться по-плохому, то он в этом мастак.
Его помощь уже не нужна, и поэтому вылетит из клуба, как пробка из шампанского.


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Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  Тот Самый   (Сегодня, 22:53)
  • +2
  •  (6)

Хитрый Лис,
Зенит
Анжи
Динамо
Если бы после этих клубов Деньгисов развалил бы Ниццу,было бы красивое завершение карьеры! А Локо ...действительно,дешево отделался!
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 22:45)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Так вот почему девушка пропала.... confused
Боец невидимого фронта.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  К.А.  Столица (Сегодня, 22:41)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
злостный прогульщик
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:40)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Деньгисов он и есть Деньгисов. Локомотив еще дешево отделался, учитывая как кончили Зенит Спаллетти, Анжи Хиддинга и Динамо. Стареет Гарик...


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Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 22:38)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну и не надо в принципе. Игорь сдал, Баринов сильно прибавил и смотрится сильнее. На замену Баре и Крыховяка Тарасов есть.
С Фернандешем пора тоже расставаться. Миранчуки уже тянут не хуже и так же нестабильны. Ещё бы Жемалетдинов и Кварцхелия заиграли бы.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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