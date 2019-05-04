Игорь Денисов более недели не появляется на тренировках "Локомотива"

Капитан "Локомотива" Игорь Денисов уже около 10 дней не приезжает на тренировки команды.34-летний футболист в последний раз выходил на поле 30 марта, когда его команда играла с "Динамо" (1:0), а затем он два матча подряд провёл на скамейке запасных. Опытный хавбек был недоволен отсутствием игровой практики и высказал претензии главному тренеру команды Юрию Сёмину.Некоторое время Денисов болел ангиной, однако и после выздоровления он не появляется на занятиях "Локомотива". Ожидается, что в ближайшее время Игорь встретится с Василием Кикнадзе и стороны обсудят возможное расставание. Хотя генеральный директор "железнодорожников" говорит, что пока не в курсе подобных планов.