Сергей Семак выиграл чемпионат России в шестой раз и в первый как тренер

Петербургский "Зенит" в пятый раз в своей истории стал чемпионом России.Для главного тренера "Зенита" Сергея Семака чемпионский титул стал шестым в карьере и 1-м в качестве наставника. Напомним, что 43-летний специалист возглавил петербургский клуб перед началом нынешнего сезона.Благодаря победе тульского "Арсенала" в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:0) "Зенит" стал недосягаемым для "железнодорожников". Отрыв между клубами составляет девять очков, но петербуржцы недосягаемы для москвичей по количеству побед.