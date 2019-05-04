Россия РПЛ 2018/19
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23:48
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство
22:07
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
22:07
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (9)
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (9)
20:56
"Зенит" стал чемпионом России! (167)
"Зенит" стал чемпионом России! (167)
20:06
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (43)
Игорь Лебедев: уберите уже Орлова из ТВ, приходится звук выключать от его облизывания "Зенита" (43)
20:01
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
"ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццой" (1)
18:33
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (53)
17:35
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (8)
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (8)
17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
Сергей Семак выиграл чемпионат России в шестой раз и в первый как тренер
Петербургский "Зенит" в пятый раз в своей истории стал чемпионом России.
Для главного тренера "Зенита" Сергея Семака чемпионский титул стал шестым в карьере и 1-м в качестве наставника. Напомним, что 43-летний специалист возглавил петербургский клуб перед началом нынешнего сезона.
Благодаря победе тульского "Арсенала" в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:0) "Зенит" стал недосягаемым для "железнодорожников". Отрыв между клубами составляет девять очков, но петербуржцы недосягаемы для москвичей по количеству побед.
"Чемпионат.сом"
Для главного тренера "Зенита" Сергея Семака чемпионский титул стал шестым в карьере и 1-м в качестве наставника. Напомним, что 43-летний специалист возглавил петербургский клуб перед началом нынешнего сезона.
Благодаря победе тульского "Арсенала" в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:0) "Зенит" стал недосягаемым для "железнодорожников". Отрыв между клубами составляет девять очков, но петербуржцы недосягаемы для москвичей по количеству побед.
"Чемпионат.сом"
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