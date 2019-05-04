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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Сергей Семак выиграл чемпионат России в шестой раз и в первый как тренер

Петербургский "Зенит" в пятый раз в своей истории стал чемпионом России.

Для главного тренера "Зенита" Сергея Семака чемпионский титул стал шестым в карьере и 1-м в качестве наставника. Напомним, что 43-летний специалист возглавил петербургский клуб перед началом нынешнего сезона.

Благодаря победе тульского "Арсенала" в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:0) "Зенит" стал недосягаемым для "железнодорожников". Отрыв между клубами составляет девять очков, но петербуржцы недосягаемы для москвичей по количеству побед.

"Чемпионат.сом"
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 23:17
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#1  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 23:49)
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Это не Семак и не Звенит выиграл чемпионат, а денежный мешок Миллер..
Пошла череда мешковщины - ПСЖ во Франции, Баварии в Германии, Барселоны в Испании, Зенита в России.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
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