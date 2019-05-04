Россия РПЛ 2018/19
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Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит"
Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов, который после завершения игровой карьеры стал активным болельщиком "Спартака", прокомментировал чемпионство петербургской команды.
"Я не буду поздравлять "Зенит". Думаю, команда заслуженно стала чемпионом. Они набрали столько очков, сколько позволило им стать чемпионами.
Главный фактор чемпионства? Думаю, командная игра в большей степени. Семак тоже приложил руку, все-таки команда играет за тренера, добивается результата вместе с тренером", - цитирует Панова Sport24.
"Я не буду поздравлять "Зенит". Думаю, команда заслуженно стала чемпионом. Они набрали столько очков, сколько позволило им стать чемпионами.
Главный фактор чемпионства? Думаю, командная игра в большей степени. Семак тоже приложил руку, все-таки команда играет за тренера, добивается результата вместе с тренером", - цитирует Панова Sport24.
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