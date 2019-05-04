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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов, который после завершения игровой карьеры стал активным болельщиком "Спартака", прокомментировал чемпионство петербургской команды.

"Я не буду поздравлять "Зенит". Думаю, команда заслуженно стала чемпионом. Они набрали столько очков, сколько позволило им стать чемпионами.

Главный фактор чемпионства? Думаю, командная игра в большей степени. Семак тоже приложил руку, все-таки команда играет за тренера, добивается результата вместе с тренером", - цитирует Панова Sport24.
Теги: Панов Зенит
Сегодня, 23:18
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7
(4)
#7  Animalize  Красно-белый город (Сегодня, 23:49)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется, на Панова всем слегка... По хер.


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 23:30)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
горе то какое...


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Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Skyline  СПБ (Сегодня, 23:30)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
от свиньи другого ждать не приходится. ущербный


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#4  pasha  Ленинград (Сегодня, 23:23)
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как же так Шурик? Ты просто испортил нам весь праздник...Ведь это единственное,чего не хватало Зениту...Может передумаешь????


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#3  linesman  Питер (Сегодня, 23:22)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Саня,угомонись ты уже! smirk


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В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008 [жалоба]
#2  santim   (Сегодня, 23:22)
  • +3
  •  (7)

Иди купи видеокассету с Паниным и расслабься)
Регистрация: 31.12.2016 [жалоба]
#1  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 23:22)
  • +5
  •  (9)

Не надо.
От Иуды не нужно ничего.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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