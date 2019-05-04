Россия РПЛ 2018/19
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Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство
Бывший игрок "Зенита", тренер второй команды Владислав Радимов прокомментировал чемпионство петербуржцев, которое команда завоевала за три тура до конца первентства.
"Мы все счастливы, что "Зенит" наконец-то стал чемпионом! Хотя для нас, кто родился в Петербурге, "Зенит" всегда был чемпионом, и по-другому быть не могло. Семак заслужил этот титул. Я давно знаю Сергея Богдановича, дружу с ним, он мой близкий товарищ. Скажу даже так: я горжусь им! Я сейчас очень счастлив.
Радуюсь каждому успеху Семака. Мы в этом году достаточно часто пересекались, так как я тренирую вторую команду "Зенита". Мы часто болтали обо всем. Я видел все его переживания. Поэтому очень рад, что он дошел до чемпионства. Было тяжело. Надо быть откровенным, не всегда игра соответствовала чемпиону. Но в концовке команда обрела ту игру, которую от нее хотели видеть болельщики. И я этому очень рад. Более того, Семак обещал проставиться в случае титула. Поэтому очень жду!
Поздравил ли Семака? Еще нет. Я сейчас в Хабаровске, скоро вылетаю в Петербург. Поздравлю уже лично и буду ждать проставы", - цитирует Радимова Sport24.ru.
"Мы все счастливы, что "Зенит" наконец-то стал чемпионом! Хотя для нас, кто родился в Петербурге, "Зенит" всегда был чемпионом, и по-другому быть не могло. Семак заслужил этот титул. Я давно знаю Сергея Богдановича, дружу с ним, он мой близкий товарищ. Скажу даже так: я горжусь им! Я сейчас очень счастлив.
Радуюсь каждому успеху Семака. Мы в этом году достаточно часто пересекались, так как я тренирую вторую команду "Зенита". Мы часто болтали обо всем. Я видел все его переживания. Поэтому очень рад, что он дошел до чемпионства. Было тяжело. Надо быть откровенным, не всегда игра соответствовала чемпиону. Но в концовке команда обрела ту игру, которую от нее хотели видеть болельщики. И я этому очень рад. Более того, Семак обещал проставиться в случае титула. Поэтому очень жду!
Поздравил ли Семака? Еще нет. Я сейчас в Хабаровске, скоро вылетаю в Петербург. Поздравлю уже лично и буду ждать проставы", - цитирует Радимова Sport24.ru.
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