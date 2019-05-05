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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился эмоциями в связи официальным чемпионством команды в сезоне 2018/19.

"Любое чемпионство — это победа, неважно, где и при каких обстоятельствах. Хочется поздравить всех с этим замечательным событием, долгожданным событием. Можно долго обсуждать, при каких обстоятельствах и как стали чемпионами. Конечно, хотелось более красиво, как это было в 2007 году в Раменском. Всем скептикам и всем, кто не верил, будет примером, что при правильной работе можно стать чемпионом всегда. Надо прикладывать максимум усилий, ребята это показали на футбольном поле.

Приобретения в зимнее трансферное окно были точечными, они оправдали себя по всем статьям. Здесь много положительных обстоятельств, которые благоприятно сказались на "Зените" и позволили ему стать чемпионом.

Семак? Это было методично, не все гладко получалось, ну и хорошо, потому что просто так ничего не дается. Приложили максимум усилий и с хорошим запасом прочности стали чемпионом, это говорит о многом", - цитирует Малафеева Sprot24.ru.
Теги: Малафеев Зенит
Сегодня, 00:29
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2
(1)
#2  SPV  Bryansk (Сегодня, 00:58)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Всем скептикам и всем, кто не верил, будет примером, что при правильной работе можно стать чемпионом всегда. Надо прикладывать максимум усилий, ребята это показали на футбольном поле.

Улыбнуло, такое ощущение что не Зенит , а какая то Уфа неожиданно героически стала чемпионом joy Выпил Славик на радостях
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:41)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Всем скептикам и всем, кто не верил, будет примером, что при правильной работе можно стать чемпионом всегда.

Да уж, с бюджетом Зенита сделать это практически невозможно,
а ведь нет, смогли же. laughing


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Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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