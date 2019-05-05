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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал чемпионство петербуржцев, которое команда завоевала за три тура до конца чемпионата.

"Как ни странно, перед началом сезона ожидал, что "Зенит" станет чемпионом. На протяжении почти всего сезона у команды получалось набирать важные очки при не самой лучшей игре. Ну а концовку они провели просто блестяще. Семак - главный творец успеха. Помимо него, конечно, есть и команда, но его вклад в чемпионство огромен. Заслуга Кокорина в этом успехе тоже есть, он часть команды. Я уверен, что ему дадут золотую медаль. И не важно, что сейчас его нет рядом. Он такой же чемпион России.

Какие эмоции испытал? Конечно, радость. Все-таки я из Петербурга. Теперь город будет гулять. Как буду праздновать? На матче "Ростов" -"Краснодар", буду там работать", - цитирует Быстрова Sport24.ru.
Теги: Быстров Кокорин Зенит
Сегодня, 02:09
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 02:17)
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Болеет за:
«Зенит»
Кокорин? Ну пусть дадут ему медаль. За два частично сыгранных матча, кажется...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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