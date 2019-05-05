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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства

Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу поздравил петербургский клуб с чемпионством и сообщил, что может приехать на празднование чемпионства.

"Осталось всего три матча, а "Зенит" уже оформил чемпионство! Я слежу за командой и знал об этом. Команда заслужила этот трофей, он был для нее очень важен. Теперь важно достойно выступить в Лиге чемпионов. Я очень рад за клуб. Семак проделал отличную работу. "Зенит" очень силен, потому что в составе 20 игроков одинаково высокого уровня. Каждый год они могли брать чемпионство, но сделали это только сейчас, спустя четыре года.

Я остаюсь очень близок к команде даже после ухода. Продолжаю поддерживать контакт со многими игроками и общаюсь с Семаком. Думаю, мы с ним хорошие друзья. Хотел бы поздравить тренера и всех игроков, особенно тех, с кем мне удалось поработать.

Я особенно рад за Ракицкого, который попал в "Зенит" из "Шахтера", как Тимощук. Ярослав во многом помог "Зениту" с этим чемпионством. Счастлив за Лунева, который при мне пришел в команду. За Дзюбу, который также стал мне за пределами поля хорошим другом. Смольников, Шатов, Жирков — все они большие молодцы! Многим я уже написал поздравления. Хотелось бы, чтобы и Кокорин вернулся. Он теперь чемпион. Я очень рад и горд.

Разговаривал с одним из игроков о том, чтобы приехать в Санкт-Петербург на празднование чемпионства. Есть вероятность, что я приеду на последний матч сезона", - цитирует Луческу Sport24.ru.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 08:29
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