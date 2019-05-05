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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Дмитрий Медведев поздравил "Зенит" с чемпионством

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на своей странице Вконтакте поздравил "Зенит" с чемпионством.

"Поздравляю ФК "Зенит" и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!" — написал Медведев.
Теги: Зенит
Сегодня, 08:46
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#3  тушино   (Сегодня, 10:08)
  • 0
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online

вылезло бля....
Регистрация: 24.02.2019 [жалоба]
#2  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 09:57)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пенсионеров лучше поздравь с заслуженным повышением пенсионного возраста.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#1  кочегар  Кубань (Сегодня, 09:11)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Зенит с чемпионством!
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
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