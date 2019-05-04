Илья Геркус: поздравляю "Зенит" с долгожданным чемпионством!

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус поздравил питерский клуб с чемпионством."Поздравляю "Зенит" с долгожданным чемпионством! Команда и клуб долго к этому шли и, наконец, добились своей цели. Отдельно хочу поздравить Сергея Богдановича Семака с первым и точно не последним титулом, всех своих друзей, товарищей и коллег в "Зените"!" — написал Геркус в инстаграме.