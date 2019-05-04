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Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Илья Геркус: поздравляю "Зенит" с долгожданным чемпионством!

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус поздравил питерский клуб с чемпионством.

"Поздравляю "Зенит" с долгожданным чемпионством! Команда и клуб долго к этому шли и, наконец, добились своей цели. Отдельно хочу поздравить Сергея Богдановича Семака с первым и точно не последним титулом, всех своих друзей, товарищей и коллег в "Зените"!" — написал Геркус в инстаграме.

Теги: Геркус Зенит Семак
Сегодня, 09:28
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 09:42)
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  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно не последним, Семак такой супер тренер, что с любым клубом завоюет чемпионство.
Там кота поставь тренировать и то в тройке будет.


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Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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