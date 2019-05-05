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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Константин Генич: поздравил "Спартак" - мясная мразь. Поздравил "Зенит" - лизоблюд

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич рассказал, что подвергся критике после того, как поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по итогам этого сезона.

"Поздравил "Спартак" с чемпионством - мясная мразь, красно-белое животное. Поздравил "Локомотив" - железнодорожная подстилка, гоблин красно-зеленый. Поздравил "Зенит" - лизоблюд, вылизал руководству, иди *** со своим "Зенитом". Боже мой, болельщики…" - написал Генич в твиттере.
Теги: Генич Спартак Зенит
Сегодня, 10:22
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14
(8)
#14  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 12:16)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не комплексуй,свинья плешивая... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#13  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 12:15)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Босх
Генича прикормил Краснодар.
Это может не все знают...

а чего знать то.все ж слышали как он орал от победа Краснодар-ЦСКА. тут те же фаны Спартака это прекрасно слышали и писали на этот счет
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#12  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:08)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Костя, поздравить - это одно, это надо, но впаривать в уши не любящих Зенит болельщикам (Арсенал-Локо), весь матч напоминая сколько минут осталось до чемпионства это уже через чур, согласись.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#11  Смотрящий  Москва (Сегодня, 11:54)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Для комплекта остаётся поздравить ЦСКА (когда будет , с чем)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#10  SVN   (Сегодня, 11:31)
  • +3
  •  (3)

Цитата: horse72
Когда вчера у комментатора матча Спартак- Урал торчит платок мясных расцветок-это как минимум неуважение к клубу сопернику. Этикой они , конечно, не обремены.

Шнякин вроде за вас болеет!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
#9  Босх  Россия (Сегодня, 11:25)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
В натуре!
Геничу обидно!

Генича прикормил Краснодар.
Это может не все знают...
Канешна Геничу обидно!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#8  horse72  Сибирь (Сегодня, 11:25)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Когда вчера у комментатора матча Спартак- Урал торчит платок мясных расцветок-это как минимум неуважение к клубу сопернику. Этикой они , конечно, не обремены.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#7  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 11:22)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну так и правильно, ты уж определись за кого ты болеешь.
За бомжей, как Орлов, Нагучев, за мясо, Казанский, Черданцев, Шмурнов. Да и тебя тоже можно причислить к газпромовскому жо*олизу, вчера с этой мыслью начал репортаж им же и проорал в конце матча, а маечка синенькая зачем тогда?


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#6  vladgrig  Москва (Сегодня, 11:03)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Генич обиделся или обделался,но посмотрите -закончился матч и ни слова о матче,который комментировал-сразу языком в задницу Зениту, тому прямо по-моему дурно стало!!
Регистрация: 12.05.2006 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 11:00)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
а ЦСКА...драный ишак?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 10:39)
  • -8
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СЭМ
Судьба такая!))))

Комментатор такой, любому другому такого не напишут. Если ты мясной, так терпи, какое отношение к спартаку, такое и к его людям.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  teacher   (Сегодня, 10:32)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Тонко подметил, Какие болелы бывают неадекваты!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 10:29)
  • -10
  •  (14)

У мясной мрази- горе((((

От этого урода уже тошнит.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  СЭМ  СПб (Сегодня, 10:24)
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Судьба такая!))))
Регистрация: 17.11.2007 [жалоба]
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