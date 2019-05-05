Константин Генич: поздравил "Спартак" - мясная мразь. Поздравил "Зенит" - лизоблюд

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич рассказал, что подвергся критике после того, как поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по итогам этого сезона."Поздравил "Спартак" с чемпионством - мясная мразь, красно-белое животное. Поздравил "Локомотив" - железнодорожная подстилка, гоблин красно-зеленый. Поздравил "Зенит" - лизоблюд, вылизал руководству, иди *** со своим "Зенитом". Боже мой, болельщики…" - написал Генич в твиттере.