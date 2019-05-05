Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал

Сергей Дзюба, отец нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, рассказал о конфликте сына с Валерием Карпиным в "Спартаке".

"Довлело ли над Артмом, что чемпионство никак не получается выиграть? Нет, он достаточно взрослый человек, который прошел долгий путь. Тема ждал этого события, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, что он не забивает. Не надо быть оголтелым и глупым, диванным — как говорит Артем — зрителем. Дзюба должен выполнять задачу, которую ему ставит тренер, а не заниматься самодеятельностью. Он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу.

То же самое он делал еще в "Спартаке" при Карпине. Артем столько раз его выручал, забивая важнейшие голы, а тот о него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он все хорошо делал. Это все накапливалось. Не каждый молодой игрок выдержит такое несправедливое давление. У нас очень много футболистов, которые ломаются из-за травли со стороны тренеров, болельщиков и некоторых журналистов", - цитирует Сергея "Чемпионат.сом".
Теги: Карпин Дзюба Спартак Зенит
Сегодня, 10:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
23
(7)
#23  ivasi  Ростов-на-Дону (Сегодня, 12:19)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Босх,
Сказочный долба..б
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#22  pavel 2014  г Темрюк (Сегодня, 12:15)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Лучшие бомбардиры чемпионата Азмун и Чалый-12 голов!!! А где Дзюба? Зенит вытащил в чемпионы Азмун!
Регистрация: 8.07.2014 [жалоба]
#21  Седой  Россия (Сегодня, 12:13)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не стоило вспоминать сейчас. За Артема вот искренне рад. Деревянный или нет, но на поле он всегда боролся и старался. Правда с его характером, может теперь потерять мотивацию, что плохо для сборной


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#20  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:05)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Neighbor
Так он даже не Буратино, а чурбак с дуплом. Правильно делал.
"ДАЖЕ когда он все делал правильно". А должен не ДАЖЕ, а ВСЕГДА, полено гнилое, тупое, голубое! ДАЖЕ - это ДАЖЕ Унаи Эмери научился матом ругаться, поясняя Дзюбе, что он должен делать на поле! Реальный факт

Ну насрал, воняет...вокруг тебя люди...свиньям это по природе...есть хрюкаю прилично, ты то откуда такое...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#19  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 12:04)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Босх

Папашка Дзюбы прав.
Валера-гандон.(это в Ростове вам каждый подтвердит)
Дзюба- маладец,боец.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#18  tuner   (Сегодня, 12:02)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Упаси и избави от словесе мятежна всех отцов чемпионов, ибо не ведают они, что будет завтра!
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#17  sparwik53  Виктор (Сегодня, 11:59)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пора бы в 30 лет в н--ном по счету клубе хоть как-то проявить себя, а папе не надо звездить Артема, средний крепкий игрок, хоть и без техники. А раз выиграл, значит с титулом, Артем.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#16  Blessing  Спб (Сегодня, 11:44)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорош уже упоминать об этом вонючем создании, для Игрочилы свинарня уже давно не существует, не мучайте парня ошибками молодости, у кого их нет. angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#15  Босх  Россия (Сегодня, 11:34)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ну шо сказать?
Папашка Дзюбы прав.
Валера-гандон.(это в Ростове вам каждый подтвердит)
Дзюба- маладец,боец.

И добавлю-что только после аренды в Ростов,когда Дзюба взял КУБОК с Ростовом,он стал ИГРОКОМ!
Ростов подарил России Дзюбу!Это факт.
Так что как обычно,всё в россиском футболе крутится вокруг РОСТОВА!
оле оле оле..


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#14  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 11:27)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А я думаю, чего это Кокоша с Мамашей сломались головами, это все Семак и Мусаев.
На поле должен быть один тренер - конкуренция, если Дзюба ее проигрывал, то и правильно Карпин его в аренды отправлял.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#13  Neighbor   (Сегодня, 11:26)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бывалый
Бревно то умом в пару пошел

В семье не без урода - в голубых семьях превращается в "в семье - одни уроды"


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#12  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 11:24)
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бревно то умом в пару пошел
Карпинтакой дурак был и отказывался от услуг лучшего игрока лиги всех времён))) из-за этого и не мог выиграть чемпионство)))
Правда никому из топовых бревно тоже не было нужно, да и а аренду почему то брали только аутсайдеры...
Никто не ценит бревно)))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#11  Честный  San-Francisco (Сегодня, 11:22)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Ювентус»
Язык развязался,главное водочкой смочить
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
#10  Neighbor   (Сегодня, 11:21)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Так он даже не Буратино, а чурбак с дуплом. Правильно делал.
"ДАЖЕ когда он все делал правильно". А должен не ДАЖЕ, а ВСЕГДА, полено гнилое, тупое, голубое! ДАЖЕ - это ДАЖЕ Унаи Эмери научился матом ругаться, поясняя Дзюбе, что он должен делать на поле! Реальный факт


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#9  ythe  Ё-бург (Сегодня, 11:18)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egg
Ну и кто Карпин, а кто Дзюба? Тренеришка Валера против игрочищи Дзюбинтора!Карп в его годы блистал в примере а деревяшка скоро по рукам пойдет.

Точно, сравнили с Карпиным... Дрова только для бомжей. Повезло, что нормальные команды перестраиваются.


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#8  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 11:18)
  • 0
  •  (10)
online

Цитата: Egg
Ну и кто Карпин, а кто Дзюба? Тренеришка Валера против игрочищи Дзюбинтора!

Карп в его годы блистал в примере а деревяшка скоро по рукам пойдет.

Ты даже цитату вставить не умеешь, а лезешь со своими бреднями. Болван.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#7  Riders1990  bunker (Сегодня, 11:13)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А потом видимо в отместку Артем вытирал ноги о шарф)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#6  Egg  mars (Сегодня, 11:12)
  • 0
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и кто Карпин, а кто Дзюба? Тренеришка Валера против игрочищи Дзюбинтора!

Карп в его годы блистал в примере а деревяшка скоро по рукам пойдет.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#5  СЭМ  СПб (Сегодня, 11:11)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Этого конечно батьке не стоило говорить!(
Регистрация: 17.11.2007 [жалоба]
#4  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 11:07)
  • +5
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
А еще Эмери тот еще козел, не разглядел в бревне игрочищу.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#3  Робсон   (Сегодня, 11:04)
  • -2
  •  (16)

Плачь обиженки ..
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#2  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:59)
  • +1
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Ну и кто Карпин, а кто Дзюба? Тренеришка Валера против игрочищи Дзюбинтора!
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#1  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 10:55)
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Химки»
А надо было не вытирать ноги, а сапогом.......сапогом
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама