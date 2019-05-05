Россия РПЛ 2018/19
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11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (1)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (1)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (23)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (23)
08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (17)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (17)
02:35
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
02:09
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (8)
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (8)
00:29
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вчера, 23:48
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (4)
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (4)
Вчера, 23:48
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Вчера, 23:18
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Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит" (35)
Вчера, 22:07
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Вчера, 22:07
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Вчера, 22:05
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем! (9)
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем! (9)
Вчера, 22:00
"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение (5)
"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение (5)
Вчера, 21:14
СПАЛ разгромил "Кьево" на выезде
СПАЛ разгромил "Кьево" на выезде
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Артем Дзюба впервые в карьере выиграл чемпионат России (44)
Вчера, 21:01
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"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью
Вчера, 20:56
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Владимир Пономарев: думаю, ЦСКА выиграет у "Динамо" 1:0 или 2:0 (4)
Владимир Пономарев: думаю, ЦСКА выиграет у "Динамо" 1:0 или 2:0 (4)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал
Сергей Дзюба, отец нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, рассказал о конфликте сына с Валерием Карпиным в "Спартаке".
"Довлело ли над Артмом, что чемпионство никак не получается выиграть? Нет, он достаточно взрослый человек, который прошел долгий путь. Тема ждал этого события, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, что он не забивает. Не надо быть оголтелым и глупым, диванным — как говорит Артем — зрителем. Дзюба должен выполнять задачу, которую ему ставит тренер, а не заниматься самодеятельностью. Он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу.
То же самое он делал еще в "Спартаке" при Карпине. Артем столько раз его выручал, забивая важнейшие голы, а тот о него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он все хорошо делал. Это все накапливалось. Не каждый молодой игрок выдержит такое несправедливое давление. У нас очень много футболистов, которые ломаются из-за травли со стороны тренеров, болельщиков и некоторых журналистов", - цитирует Сергея "Чемпионат.сом".
"Довлело ли над Артмом, что чемпионство никак не получается выиграть? Нет, он достаточно взрослый человек, который прошел долгий путь. Тема ждал этого события, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, что он не забивает. Не надо быть оголтелым и глупым, диванным — как говорит Артем — зрителем. Дзюба должен выполнять задачу, которую ему ставит тренер, а не заниматься самодеятельностью. Он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу.
То же самое он делал еще в "Спартаке" при Карпине. Артем столько раз его выручал, забивая важнейшие голы, а тот о него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он все хорошо делал. Это все накапливалось. Не каждый молодой игрок выдержит такое несправедливое давление. У нас очень много футболистов, которые ломаются из-за травли со стороны тренеров, болельщиков и некоторых журналистов", - цитирует Сергея "Чемпионат.сом".
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