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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Артем Дзюба: мы чемпионы, мы настоящие львы (видео)

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

"Уже более-менее успокоился. До конца ещё не осознал, что стал чемпионом, но хочу всех поблагодарить за эсэмэски. Всю свою футбольную карьеру я к этому шёл и безумно рад, что сейчас это произошло. Спасибо огромное за веру, за поддержку в трудные минуты. Первое чемпионство, все парни — красавцы. Поздравляю "Зенит" и весь город, всех моих родных и близких, семью и друзей, всех, кто был рядом со мной всё это время. Всех — с чемпионством! Я безумно счастлив и горжусь. Мы чемпионы, мы настоящие львы" — сказал Дзюба.

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Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 11:15
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12
(7)
#12  pavel 2014  г Темрюк (Сегодня, 12:16)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Лучшие бомбардиры чемпионата Азмун и Чалый-12 голов!!! А где Дзюба? Зенит вытащил в чемпионы Азмун!
Регистрация: 8.07.2014 [жалоба]
#11  Колян Безмолвный   (Сегодня, 12:15)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смотрите как бы топ клубы Зенит не растащили smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#10  Серж1  Питер (Сегодня, 11:57)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
товарищи болельщики "народной" ,вы лишние на этом празднике. рекомендую,труд,мир,май stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 11:52)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
сбежались свиньи на Дзюбу laughing

Таки единственная свинья, которая вышла в люди, пришли полицезреть на счастливчика.

Цитата: Бывалый
Да чо уж? Давай сразу императоры вселенной )))

Это другая тема, а Лев, царь зверей, свиней, лошадей, прочей живности. Сидит на троне, с державой и скипетром, и свысока наблюдает за мышиной вознёй своих холопов, метящих в царскую свиту. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  pasha  Ленинград (Сегодня, 11:46)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Классная ветка...Фунтики сюда пар спускать заходят..Читать, одно удовольствие..Еще бы хари в этот момент видеть со скрипящими от злобы зубами.. Неудачники..


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#7  Gudvin  Тверь (Сегодня, 11:30)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Колян Безмолвный,Великий Шпартагу за 22 участия в еврокубках набрал аж 187 еврокубковых очков в копилку страны,Зенит за 16 участий 217 !Б.я да вы просто еврозвеери)))
Регистрация: 28.02.2019 [жалоба]
#6  Neighbor   (Сегодня, 11:30)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бывалый
Давай сразу императоры вселенной )))

Не, это уже Выгребняк застолбил - картину себе такую купил joy Деревянно-болотная маничка величички


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#5  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 11:28)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да чо уж? Давай сразу императоры вселенной )))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 11:25)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
сбежались свиньи на Дзюбу laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 11:21)
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну посмотрим в еврокубках что вы за львы smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  Neighbor   (Сегодня, 11:20)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Деревянный Львив. И вокруг - бандерлоги с бакланами


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  ythe  Ё-бург (Сегодня, 11:15)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Лев, бля... laughing


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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