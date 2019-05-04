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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Ярослав Ракицкий: Питер, этот триумф для тебя

Полузащитник "Зенит" Ярослав Ракицкий прокомментировал досрочное чемпионство сине-бело-голубых.

"Зенит"! Санкт-Петербург, я счастлив, что нам удалось добыть это чемпионство! Город над вольной Невой, "Вираж", любящие болельщики, команда, тренеры, спасибо за доверие! Питер, этот триумф для тебя", — написал Ракицкий в инстаграме.

Теги: Ракицкий Зенит
Сегодня, 11:18
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#2  Blessing  Спб (Сегодня, 12:13)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ярослав, по прозвищу "Три очка", с победой чемпион! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Серж1  Питер (Сегодня, 11:59)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ярослав и тебя с чемпионством,твоя тоже лепта там есть.здоровья тебе и твоей семье
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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