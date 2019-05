Ярослав Ракицкий: Питер, этот триумф для тебя

View this post on Instagram

Зенит!!!! Санкт-Петербург, я счастлив, что нам удалось добыть это чемпионство! Город над Вольной Невой, вираж, любящие болельщики, команда, тренеры, спасибо за доверие! Питер, этот триумф для тебя!! #идетВолна #ЗЕНИТЧЕМПИОН