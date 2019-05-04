Ярослав Ракицкий: Питер, этот триумф для тебя

Полузащитник "Зенит" Ярослав Ракицкий прокомментировал досрочное чемпионство сине-бело-голубых."Зенит"! Санкт-Петербург, я счастлив, что нам удалось добыть это чемпионство! Город над вольной Невой, "Вираж", любящие болельщики, команда, тренеры, спасибо за доверие! Питер, этот триумф для тебя", — написал Ракицкий в инстаграме.