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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками

Бывший игрок "Зенита" Александр Горшков прокомментировал чемпионство петербуржцев, которое команда завоевала за три тура до конца чемпионата.

"В концовке "Зенит" показал, что он действительно сильнее. В начале и середине чемпионата были сомнения по поводу игры, которую показывала команда. Сейчас же, в конце, когда наступили решающие матчи, "Зенит" показал, что он достоин чемпионства. И лидерские качества, и бойцовские качества команда показала в нужный момент. Это говорит о том, что "Зенит" стал чемпионом заслуженно.

Работа Семака — главный фактор чемпионства? Я думаю, это очень важный фактор, надо было разобраться с большой группой игроков, которые ему достались. Нужно было собрать команду, выбрать тех, кто поможет "Зениту". Семаку удалось построить коллектив, его заслуга, конечно, большая.

Что касается Кокорина, он участвовал в матчах, есть регламент, у нас же есть тоже примеры, когда молодые не так много играют, но тоже становятся чемпионами. Раз он участвовал в матчах, то он должен стать чемпионом, какую-то лепту он внес. А то, что случилось, нужно оставить за скобками", - цитирует Горшкова Sport24.ru.
Теги: Горшков Кокорин Зенит
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 12:01)
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Болеет за:
«Локомотив»
Кокорин - петух, поэтому его и внесли в скобки, отличные московские "скобки" Бутырка, там ему и место.


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Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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