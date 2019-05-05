Дмитрий Хохлов: нравится, как молодые ребята прогрессируют

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что он доволен прогрессом молодых футболистов бело-голубых.– Мне нравится, как ребята прогрессируют. Евгеньев, как вы видите, стал игроком стартового состава. Нравится его отношение и к тренировочному процессу, и к игровым эпизодам. Радует, что у него никакой "звездочки" не появляется. То же касается остальных. Да, кто-то меньше получает игрового времени, кто-то – больше. От того же Славы Грулева мы ждем, что он быстрее будет отвоевывать себе место в основном составе. Он давно стучится в основу, но нам бы хотелось увидеть от Славы большой шаг вперед.– А почему это должно стать проблемой? У нас они на контрактах, мы постоянно с ними общаемся. Есть понимание, как эти события будут развиваться дальше. Думаю, здесь никаких проблем быть не должно.– Я бы все-таки по-другому сформулировал. Мы потеряли очень много очков в этом сезоне по своей вине, и едва ли это связано с молодежью. Взять и сказать: мы внизу турнирной таблицы из-за того, что у нас много молодежи, я точно не могу. Молодые игроки должны тянуться за опытными, расти, постепенно становиться качественными футболистами. Мы же очень много моментов не реализуем. Где-то откровенно не везет, где-то не хватает мастерства, где-то еще что-то. Но пенять нам не на кого, виноваты сами.