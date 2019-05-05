Дмитрий Хохлов: нравится, как молодые ребята прогрессируют

Россия РПЛ 2018/19
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12:25
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (3)
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (3)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (1)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (1)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (28)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (28)
08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (18)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (18)
02:35
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
02:09
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (10)
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (10)
00:29
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вчера, 23:48
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Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (4)
Вчера, 23:48
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"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла" (2)
Вчера, 23:18
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Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит" (38)
Вчера, 22:07
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Вчера, 22:07
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Вчера, 22:05
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Дмитрий Хохлов: нравится, как молодые ребята прогрессируют
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что он доволен прогрессом молодых футболистов бело-голубых.
– Мне нравится, как ребята прогрессируют. Евгеньев, как вы видите, стал игроком стартового состава. Нравится его отношение и к тренировочному процессу, и к игровым эпизодам. Радует, что у него никакой "звездочки" не появляется. То же касается остальных. Да, кто-то меньше получает игрового времени, кто-то – больше. От того же Славы Грулева мы ждем, что он быстрее будет отвоевывать себе место в основном составе. Он давно стучится в основу, но нам бы хотелось увидеть от Славы большой шаг вперед.
– Учитывая прогресс молодых игроков, почти наверняка появится интерес к ним со стороны других клубов. Не будет ли проблемой их сохранить?
– А почему это должно стать проблемой? У нас они на контрактах, мы постоянно с ними общаемся. Есть понимание, как эти события будут развиваться дальше. Думаю, здесь никаких проблем быть не должно.
– Мы все время говорим о молодости ЦСКА, что именно она не позволяет армейцам играть стабильно. У вас тоже много молодежи, может ли это быть причиной нестабильных результатов "Динамо" в этом сезоне?
– Я бы все-таки по-другому сформулировал. Мы потеряли очень много очков в этом сезоне по своей вине, и едва ли это связано с молодежью. Взять и сказать: мы внизу турнирной таблицы из-за того, что у нас много молодежи, я точно не могу. Молодые игроки должны тянуться за опытными, расти, постепенно становиться качественными футболистами. Мы же очень много моментов не реализуем. Где-то откровенно не везет, где-то не хватает мастерства, где-то еще что-то. Но пенять нам не на кого, виноваты сами.
"Спорт-Экспресс"
– Мне нравится, как ребята прогрессируют. Евгеньев, как вы видите, стал игроком стартового состава. Нравится его отношение и к тренировочному процессу, и к игровым эпизодам. Радует, что у него никакой "звездочки" не появляется. То же касается остальных. Да, кто-то меньше получает игрового времени, кто-то – больше. От того же Славы Грулева мы ждем, что он быстрее будет отвоевывать себе место в основном составе. Он давно стучится в основу, но нам бы хотелось увидеть от Славы большой шаг вперед.
– Учитывая прогресс молодых игроков, почти наверняка появится интерес к ним со стороны других клубов. Не будет ли проблемой их сохранить?
– А почему это должно стать проблемой? У нас они на контрактах, мы постоянно с ними общаемся. Есть понимание, как эти события будут развиваться дальше. Думаю, здесь никаких проблем быть не должно.
– Мы все время говорим о молодости ЦСКА, что именно она не позволяет армейцам играть стабильно. У вас тоже много молодежи, может ли это быть причиной нестабильных результатов "Динамо" в этом сезоне?
– Я бы все-таки по-другому сформулировал. Мы потеряли очень много очков в этом сезоне по своей вине, и едва ли это связано с молодежью. Взять и сказать: мы внизу турнирной таблицы из-за того, что у нас много молодежи, я точно не могу. Молодые игроки должны тянуться за опытными, расти, постепенно становиться качественными футболистами. Мы же очень много моментов не реализуем. Где-то откровенно не везет, где-то не хватает мастерства, где-то еще что-то. Но пенять нам не на кого, виноваты сами.
"Спорт-Экспресс"
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