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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Дмитрий Хохлов: нравится, как молодые ребята прогрессируют

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что он доволен прогрессом молодых футболистов бело-голубых.

– Мне нравится, как ребята прогрессируют. Евгеньев, как вы видите, стал игроком стартового состава. Нравится его отношение и к тренировочному процессу, и к игровым эпизодам. Радует, что у него никакой "звездочки" не появляется. То же касается остальных. Да, кто-то меньше получает игрового времени, кто-то – больше. От того же Славы Грулева мы ждем, что он быстрее будет отвоевывать себе место в основном составе. Он давно стучится в основу, но нам бы хотелось увидеть от Славы большой шаг вперед.

– Учитывая прогресс молодых игроков, почти наверняка появится интерес к ним со стороны других клубов. Не будет ли проблемой их сохранить?

– А почему это должно стать проблемой? У нас они на контрактах, мы постоянно с ними общаемся. Есть понимание, как эти события будут развиваться дальше. Думаю, здесь никаких проблем быть не должно.

– Мы все время говорим о молодости ЦСКА, что именно она не позволяет армейцам играть стабильно. У вас тоже много молодежи, может ли это быть причиной нестабильных результатов "Динамо" в этом сезоне?

– Я бы все-таки по-другому сформулировал. Мы потеряли очень много очков в этом сезоне по своей вине, и едва ли это связано с молодежью. Взять и сказать: мы внизу турнирной таблицы из-за того, что у нас много молодежи, я точно не могу. Молодые игроки должны тянуться за опытными, расти, постепенно становиться качественными футболистами. Мы же очень много моментов не реализуем. Где-то откровенно не везет, где-то не хватает мастерства, где-то еще что-то. Но пенять нам не на кого, виноваты сами.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Хохлов Динамо
Сегодня, 12:46
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