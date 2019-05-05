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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Федор Чалов – в основе ЦСКА на матч с "Динамо"

ЦСКА и "Динамо" определились со стартовыми составами на матч 27-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Васин, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бийол, Бистрович, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Щенников, Чернов, Ефремов, Тикнизян, Марадишвили, Сигурдссон, Жиронкин, Нисимура, Эрнандес, Н’Диайе.

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Тетте, Жоаузинью, Кардозу, Луценко, Панченко.

Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулев, Москвичев, Соу, Рауш, Черных, Марков.
Теги: ЦСКА Динамо
Сегодня, 15:53
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#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:57)
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Болеет за:
ЦСКА
Как бы не закончился этот матч, сезон...для этого состава он в любом случае будет относительно успешным! Я не верил осенью, что к 27 туру мы будем на 4 (пусть и промежуточном) месте.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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