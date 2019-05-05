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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Крылья Советов" на 93-й минуте упустили победу над "Уфой"

В матче 27-го тура чемпионата России "Крылья Советов" сыграли вничью с "Уфой".

Чемпионат России

27 тур

"Крылья Советов" – "Уфа" 1:1

Голы: Тимофеев, 12, Неделчару, 90+3

"Крылья Советов": Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Зотов, Самарджич, Рохель, Самедов (Вучичевич, 34), Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Корниленко (Яковлев, 16).

"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек (Бизяк, 77), Карп, Сысуев (Алиев, 77), Игбун (Тилль, 67), Вомбергар.

Предупреждения: Тимофеев, 20, Неделчару, 41, Самарджич, 81
Теги: Крылья Советов Уфа
Сегодня, 15:58
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#6  ale  Вятка (Сегодня, 16:18)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дело "уй вам" живет ))))


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#5  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 16:04)
  • +1
  •  (3)

Тиль просто красавец. Такую голевую организовал!!!!!!!!


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#4  Бриг   (Сегодня, 16:04)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Счёт по игре.Первый тайм за КС. Во втором Уфа прижала Крылья и вырвала ничью.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#3  Марципан  Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:03)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Крылья самая бестолковая и ненужная команда Чемпионата. Даже в ее названии видится застой. Уже и страны советов нет, а ее крылья никак не приземлятся в ФНЛ.
Регистрация: 9.12.2009 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 16:01)
  • +1
  •  (3)
online

Отличный результат достойных команд! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:01)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вадик любит огорчать на последних минутах laughing
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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