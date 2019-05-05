"Крылья Советов" на 93-й минуте упустили победу над "Уфой"

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:02
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
12:25
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (2)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (2)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (33)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (33)
08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (19)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (19)
02:35
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
02:09
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (11)
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (11)
00:29
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вчера, 23:48
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (5)
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (5)
"Крылья Советов" на 93-й минуте упустили победу над "Уфой"
В матче 27-го тура чемпионата России "Крылья Советов" сыграли вничью с "Уфой".
Чемпионат России
27 тур
"Крылья Советов" – "Уфа" 1:1
Голы: Тимофеев, 12, Неделчару, 90+3
"Крылья Советов": Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Зотов, Самарджич, Рохель, Самедов (Вучичевич, 34), Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Корниленко (Яковлев, 16).
"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек (Бизяк, 77), Карп, Сысуев (Алиев, 77), Игбун (Тилль, 67), Вомбергар.
Предупреждения: Тимофеев, 20, Неделчару, 41, Самарджич, 81
Чемпионат России
27 тур
"Крылья Советов" – "Уфа" 1:1
Голы: Тимофеев, 12, Неделчару, 90+3
"Крылья Советов": Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Зотов, Самарджич, Рохель, Самедов (Вучичевич, 34), Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Корниленко (Яковлев, 16).
"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек (Бизяк, 77), Карп, Сысуев (Алиев, 77), Игбун (Тилль, 67), Вомбергар.
Предупреждения: Тимофеев, 20, Неделчару, 41, Самарджич, 81
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.