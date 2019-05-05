Вадим Евсеев: каждое набранное очко – приобретение

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью с "Крыльями Советов"."Доволен результатом. Играли до конца и забили в конце. Позволили сопернику в первой же атаке нанести удар и пропустили. Да, удар был очень качественным – без претензий к вратарю. Игра была нервной – все переживали. Считаю, что каждое набранное очко – приобретение. Соперник нас заставил сесть, обороняться в первом тайме. Давление оказывалось на флангах. Как итоги, мы смогли забить в концовке, потому что верили в свои силы", - сказал Евсеев.