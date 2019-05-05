Россия РПЛ 2018/19
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15:02
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
12:25
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Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (2)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (2)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (33)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (33)
08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (19)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (19)
02:35
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Вчера, 23:48
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (5)
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (5)
Вадим Евсеев: каждое набранное очко – приобретение
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью с "Крыльями Советов".
"Доволен результатом. Играли до конца и забили в конце. Позволили сопернику в первой же атаке нанести удар и пропустили. Да, удар был очень качественным – без претензий к вратарю. Игра была нервной – все переживали. Считаю, что каждое набранное очко – приобретение. Соперник нас заставил сесть, обороняться в первом тайме. Давление оказывалось на флангах. Как итоги, мы смогли забить в концовке, потому что верили в свои силы", - сказал Евсеев.
"Доволен результатом. Играли до конца и забили в конце. Позволили сопернику в первой же атаке нанести удар и пропустили. Да, удар был очень качественным – без претензий к вратарю. Игра была нервной – все переживали. Считаю, что каждое набранное очко – приобретение. Соперник нас заставил сесть, обороняться в первом тайме. Давление оказывалось на флангах. Как итоги, мы смогли забить в концовке, потому что верили в свои силы", - сказал Евсеев.
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