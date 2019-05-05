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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Вадим Евсеев: каждое набранное очко – приобретение

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью с "Крыльями Советов".

"Доволен результатом. Играли до конца и забили в конце. Позволили сопернику в первой же атаке нанести удар и пропустили. Да, удар был очень качественным – без претензий к вратарю. Игра была нервной – все переживали. Считаю, что каждое набранное очко – приобретение. Соперник нас заставил сесть, обороняться в первом тайме. Давление оказывалось на флангах. Как итоги, мы смогли забить в концовке, потому что верили в свои силы", - сказал Евсеев.
Теги: Евсеев Уфа Крылья Советов
Сегодня, 16:13
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