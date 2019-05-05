Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:02
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
12:25
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (36)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (36)
08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (20)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (20)
Вадим Евсеев: учитывая, что мы весь матч проигрывали, ничьей я доволен
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев на пресс-конференции высказался о вырванной на последних минутах ничьей в матче с "Крыльями Советов".
- Победа была нужна обоим командам. Соперник в первой же атаке завершил комбинацию. Мы пытались переломить ход встречи, где-то нас удавалось, больше во втором тайме, когда перестроили игру заменами. Старались оказать давление, в конце нам нечего было терять, отправили защитника в атаку. Получилось, что правильно сделали.
- С чем связано неудачное начало матча?
- В предыдущем матче мы тоже рано пропустили, на 16-й минуте. Как я уже сказал, до пропущенного мяча мы старались играть вперед, старались делать атакующие действия, алгоритм действий в атаке, и мы пропустили быструю атаку соперника. С этим и связано.
- Почему ушел с поля Игбун - главная голевая надежда? В чем секрет?
- В смысле?
- Ну зачем вы заменили его?
- Он такой же игрок, как и все 10 человек на поле. Его меняли и до меня. И будут менять и после меня. Если хорошо играет - будет играть всю игру. Вы же не знаете, какие требования были к игрокам до игры, во время перерыва. Где-то может физическое состояние... Поэтому не надо акцент ставить на каких-то игроках. У нас команда и мы достойно играем, набираем очки. Где-то не получается, где-то наоборот забиваем в концовке.
- Ничьей довольны?
- Если мы проигрывали весь матч, и в концовке сравняли - то, конечно, я доволен.
Rusfootball.info
- Победа была нужна обоим командам. Соперник в первой же атаке завершил комбинацию. Мы пытались переломить ход встречи, где-то нас удавалось, больше во втором тайме, когда перестроили игру заменами. Старались оказать давление, в конце нам нечего было терять, отправили защитника в атаку. Получилось, что правильно сделали.
- С чем связано неудачное начало матча?
- В предыдущем матче мы тоже рано пропустили, на 16-й минуте. Как я уже сказал, до пропущенного мяча мы старались играть вперед, старались делать атакующие действия, алгоритм действий в атаке, и мы пропустили быструю атаку соперника. С этим и связано.
- Почему ушел с поля Игбун - главная голевая надежда? В чем секрет?
- В смысле?
- Ну зачем вы заменили его?
- Он такой же игрок, как и все 10 человек на поле. Его меняли и до меня. И будут менять и после меня. Если хорошо играет - будет играть всю игру. Вы же не знаете, какие требования были к игрокам до игры, во время перерыва. Где-то может физическое состояние... Поэтому не надо акцент ставить на каких-то игроках. У нас команда и мы достойно играем, набираем очки. Где-то не получается, где-то наоборот забиваем в концовке.
- Ничьей довольны?
- Если мы проигрывали весь матч, и в концовке сравняли - то, конечно, я доволен.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.