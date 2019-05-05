Вадим Евсеев: учитывая, что мы весь матч проигрывали, ничьей я доволен

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев на пресс-конференции высказался о вырванной на последних минутах ничьей в матче с "Крыльями Советов".- Победа была нужна обоим командам. Соперник в первой же атаке завершил комбинацию. Мы пытались переломить ход встречи, где-то нас удавалось, больше во втором тайме, когда перестроили игру заменами. Старались оказать давление, в конце нам нечего было терять, отправили защитника в атаку. Получилось, что правильно сделали.- В предыдущем матче мы тоже рано пропустили, на 16-й минуте. Как я уже сказал, до пропущенного мяча мы старались играть вперед, старались делать атакующие действия, алгоритм действий в атаке, и мы пропустили быструю атаку соперника. С этим и связано.- В смысле?- Он такой же игрок, как и все 10 человек на поле. Его меняли и до меня. И будут менять и после меня. Если хорошо играет - будет играть всю игру. Вы же не знаете, какие требования были к игрокам до игры, во время перерыва. Где-то может физическое состояние... Поэтому не надо акцент ставить на каких-то игроках. У нас команда и мы достойно играем, набираем очки. Где-то не получается, где-то наоборот забиваем в концовке.- Если мы проигрывали весь матч, и в концовке сравняли - то, конечно, я доволен.