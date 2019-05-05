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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Вадим Евсеев: учитывая, что мы весь матч проигрывали, ничьей я доволен

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев на пресс-конференции высказался о вырванной на последних минутах ничьей в матче с "Крыльями Советов".

- Победа была нужна обоим командам. Соперник в первой же атаке завершил комбинацию. Мы пытались переломить ход встречи, где-то нас удавалось, больше во втором тайме, когда перестроили игру заменами. Старались оказать давление, в конце нам нечего было терять, отправили защитника в атаку. Получилось, что правильно сделали.

- С чем связано неудачное начало матча?

- В предыдущем матче мы тоже рано пропустили, на 16-й минуте. Как я уже сказал, до пропущенного мяча мы старались играть вперед, старались делать атакующие действия, алгоритм действий в атаке, и мы пропустили быструю атаку соперника. С этим и связано.

- Почему ушел с поля Игбун - главная голевая надежда? В чем секрет?

- В смысле?

- Ну зачем вы заменили его?

- Он такой же игрок, как и все 10 человек на поле. Его меняли и до меня. И будут менять и после меня. Если хорошо играет - будет играть всю игру. Вы же не знаете, какие требования были к игрокам до игры, во время перерыва. Где-то может физическое состояние... Поэтому не надо акцент ставить на каких-то игроках. У нас команда и мы достойно играем, набираем очки. Где-то не получается, где-то наоборот забиваем в концовке.

- Ничьей довольны?

- Если мы проигрывали весь матч, и в концовке сравняли - то, конечно, я доволен.

Rusfootball.info
Теги: Евсеев Уфа Крылья Советов
Сегодня, 16:33
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