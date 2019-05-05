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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Нобель Арустамян: я расстроен. Самара не может 25 тысяч собрать?

Известный комментатор Нобель Арустамян поделился впечатлениями от матча 27-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Уфой", передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

- Как вам стадион, как обстановка на матче?

- Ну я был расстроен, что не полный стадион. 15 тысяч всего. Самара не может 25 тысяч собрать?

- Тогда вам нужно работать на матче со "Спартаком". Там аншлаг точно будет.

- Я не говорю, что со "Спартаком", ЦСКА, "Зенитом" нет аншлага. Нужно, чтобы на каждом матче был.

- Как тебе игра?

- Хороший матч. В первом тайме одни давили, во втором больше "Уфа" играла в атаку. "Крылья" очень зря начали прижиматься к воротам. У них шла игра, нужно было второй забивать. Для них глобально все понятно - стыковые матчи. Но "Крылья" должны оставаться в РПЛ.

- Ходят разговоры, что журналисты не должны болеть за свои команды. Сегодня на трубинах было много уфимских и самарских журналистов, и каждый болел за свою команду. Вы поддерживаете такое проявление эмоций у журналистов?

- Никто не имеет права запрещать журналисту болеть за свою команду. Другое дело ты на работе, и свои эмоции должен проявлять поменьше, и ходить без атрибутики.
Теги: Арустамян Крылья Советов Уфа
Сегодня, 16:42
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#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:56)
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online

Ара, ну и зачем РПЛ нужна команда из города мусорника?


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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