Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:02
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
12:25
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (36)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (36)
08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (20)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (20)
Нобель Арустамян: я расстроен. Самара не может 25 тысяч собрать?
Известный комментатор Нобель Арустамян поделился впечатлениями от матча 27-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Уфой", передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Как вам стадион, как обстановка на матче?
- Ну я был расстроен, что не полный стадион. 15 тысяч всего. Самара не может 25 тысяч собрать?
- Тогда вам нужно работать на матче со "Спартаком". Там аншлаг точно будет.
- Я не говорю, что со "Спартаком", ЦСКА, "Зенитом" нет аншлага. Нужно, чтобы на каждом матче был.
- Как тебе игра?
- Хороший матч. В первом тайме одни давили, во втором больше "Уфа" играла в атаку. "Крылья" очень зря начали прижиматься к воротам. У них шла игра, нужно было второй забивать. Для них глобально все понятно - стыковые матчи. Но "Крылья" должны оставаться в РПЛ.
- Ходят разговоры, что журналисты не должны болеть за свои команды. Сегодня на трубинах было много уфимских и самарских журналистов, и каждый болел за свою команду. Вы поддерживаете такое проявление эмоций у журналистов?
- Никто не имеет права запрещать журналисту болеть за свою команду. Другое дело ты на работе, и свои эмоции должен проявлять поменьше, и ходить без атрибутики.
- Как вам стадион, как обстановка на матче?
- Ну я был расстроен, что не полный стадион. 15 тысяч всего. Самара не может 25 тысяч собрать?
- Тогда вам нужно работать на матче со "Спартаком". Там аншлаг точно будет.
- Я не говорю, что со "Спартаком", ЦСКА, "Зенитом" нет аншлага. Нужно, чтобы на каждом матче был.
- Как тебе игра?
- Хороший матч. В первом тайме одни давили, во втором больше "Уфа" играла в атаку. "Крылья" очень зря начали прижиматься к воротам. У них шла игра, нужно было второй забивать. Для них глобально все понятно - стыковые матчи. Но "Крылья" должны оставаться в РПЛ.
- Ходят разговоры, что журналисты не должны болеть за свои команды. Сегодня на трубинах было много уфимских и самарских журналистов, и каждый болел за свою команду. Вы поддерживаете такое проявление эмоций у журналистов?
- Никто не имеет права запрещать журналисту болеть за свою команду. Другое дело ты на работе, и свои эмоции должен проявлять поменьше, и ходить без атрибутики.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.