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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Боян Йокич: если в трех матчах победим, то можем остаться в Премьер-лиге

Защитник "Уфы" Боян Йокич прокомментировал ничью с "Крыльями Советов" в 27-м туре чемпионата России.

- Мы плохо играли в первом тайме. Во втором тайме начали играть лучше. Соперник вел 1:0, потом нам было тяжело играть. Во втором тайме мы были лучше, давили на соперника. "Крылья" - хорошая команда, хорош играют.

- Что сказал тренер в перерыве?

- Мы приготовились хорошо, просто так получилось. Нужно двигаться дальше.

- Впереди матч с "Оренбургом". Как будете насстраиваться?

- К каждому матчу готовимся хорошо. Работаем всю неделю. Осталось три матча, это девять очков. Если во всех играх победим, то можем остаться в Премьер-лиге.

Rusfootball.info
Теги: Йокич Уфа Крылья Советов
Сегодня, 17:10
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