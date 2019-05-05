Россия РПЛ 2018/19
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Боян Йокич: если в трех матчах победим, то можем остаться в Премьер-лиге
Защитник "Уфы" Боян Йокич прокомментировал ничью с "Крыльями Советов" в 27-м туре чемпионата России.
- Мы плохо играли в первом тайме. Во втором тайме начали играть лучше. Соперник вел 1:0, потом нам было тяжело играть. Во втором тайме мы были лучше, давили на соперника. "Крылья" - хорошая команда, хорош играют.
- Что сказал тренер в перерыве?
- Мы приготовились хорошо, просто так получилось. Нужно двигаться дальше.
- Впереди матч с "Оренбургом". Как будете насстраиваться?
- К каждому матчу готовимся хорошо. Работаем всю неделю. Осталось три матча, это девять очков. Если во всех играх победим, то можем остаться в Премьер-лиге.
Rusfootball.info
- Мы плохо играли в первом тайме. Во втором тайме начали играть лучше. Соперник вел 1:0, потом нам было тяжело играть. Во втором тайме мы были лучше, давили на соперника. "Крылья" - хорошая команда, хорош играют.
- Что сказал тренер в перерыве?
- Мы приготовились хорошо, просто так получилось. Нужно двигаться дальше.
- Впереди матч с "Оренбургом". Как будете насстраиваться?
- К каждому матчу готовимся хорошо. Работаем всю неделю. Осталось три матча, это девять очков. Если во всех играх победим, то можем остаться в Премьер-лиге.
Rusfootball.info
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