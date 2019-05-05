Боян Йокич: если в трех матчах победим, то можем остаться в Премьер-лиге

Защитник "Уфы" Боян Йокич прокомментировал ничью с "Крыльями Советов" в 27-м туре чемпионата России.- Мы плохо играли в первом тайме. Во втором тайме начали играть лучше. Соперник вел 1:0, потом нам было тяжело играть. Во втором тайме мы были лучше, давили на соперника. "Крылья" - хорошая команда, хорош играют.- Мы приготовились хорошо, просто так получилось. Нужно двигаться дальше.- К каждому матчу готовимся хорошо. Работаем всю неделю. Осталось три матча, это девять очков. Если во всех играх победим, то можем остаться в Премьер-лиге.