Полузащитник "Фенербахче" за 6 млн может перейти в "Зенит"

Полузащитник "Фенербахче" Эльйиф Эльмас попал в сферу интересов "Зенита", сообщает Fotospor.Клуб из Санкт-Петербурга уже сделал первое предложение в размере 6 миллионов евро плюс бонусы. Однако турецкий клуб требует за 22-летнего македонца 10-12 миллионов.В этом сезоне хавбек провел 27 матчей в турецкой суперлиге и забил 3 гола.