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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Полузащитник "Фенербахче" за 6 млн может перейти в "Зенит"

Полузащитник "Фенербахче" Эльйиф Эльмас попал в сферу интересов "Зенита", сообщает Fotospor.

Клуб из Санкт-Петербурга уже сделал первое предложение в размере 6 миллионов евро плюс бонусы. Однако турецкий клуб требует за 22-летнего македонца 10-12 миллионов.

В этом сезоне хавбек провел 27 матчей в турецкой суперлиге и забил 3 гола.
Теги: Фенербахче Зенит
Сегодня, 17:26
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(1)
#8  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:05)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Он крайний или центральный?

он опорник
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#7  Городовой  Россия (Сегодня, 18:04)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
Сначала б избавиться от балласта типо краннетвинера мака и других а потом уже покупать

Думаю этим и займутся.Нужна новая кровь.По сути то скамейка нулевая.Кран бестолковый,тот же Набиула,дуб Болотный,Эрнани бестолковый,Мак игрок старательный,но не задач Зенита-все это добро нужно продать или разорвать контракты.Толку от их присутствия в заявке на матч никакого.Опорник нужен.Барриос один это хорошо,но травмы и дисквы это серьезно.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#6  Tokio581   (Сегодня, 17:43)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
В полузащите и так перебор
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#5  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:36)
  • -7
  •  (11)
online

Цитата: Irbis
Сначала б избавиться от балласта

в Зинке балласта человек 20. Одним больше, одним меньше — роли не играет.


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 17:35)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
о защите надо думать, особенно о крайних...пенсы почти все confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:34)
  • -7
  •  (9)
online

Цитата: Blessing
Он крайний или центральный?

он халявные деньги любит


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#2  Irbis   (Сегодня, 17:32)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Сначала б избавиться от балласта типо краннетвинера мака и других а потом уже покупать
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 17:30)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он крайний или центральный?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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