Россия РПЛ 2018/19
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15:02
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
12:25
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (5)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (36)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (36)
08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (20)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (20)
Полузащитник "Фенербахче" за 6 млн может перейти в "Зенит"
Полузащитник "Фенербахче" Эльйиф Эльмас попал в сферу интересов "Зенита", сообщает Fotospor.
Клуб из Санкт-Петербурга уже сделал первое предложение в размере 6 миллионов евро плюс бонусы. Однако турецкий клуб требует за 22-летнего македонца 10-12 миллионов.
В этом сезоне хавбек провел 27 матчей в турецкой суперлиге и забил 3 гола.
Клуб из Санкт-Петербурга уже сделал первое предложение в размере 6 миллионов евро плюс бонусы. Однако турецкий клуб требует за 22-летнего македонца 10-12 миллионов.
В этом сезоне хавбек провел 27 матчей в турецкой суперлиге и забил 3 гола.
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