Россия РПЛ 2018/19
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15:02
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
12:25
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (6)
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (6)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (36)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (36)
Вышедший на замену Нисимура спас ЦСКА от поражения в матче с "Динамо"
В матче 27-го тура чемпионата России ЦСКА и "Динамо" не выявили сильнейшего - 2:2.
Чемпионат России
27 тур
ЦСКА – "Динамо" 2:2
Голы: Бийол, 29, Кардозу, 35, Панченко, 43, Нисимура, 85
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Щенников (Эрнандес, 64), Бекао, Магнуссон, Набабкин (Ефремов, 84), Ахметов, Обляков, Бийол, Бистрович (Нисимура, 79), Чалов.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Тетте, Жоаузинью, Кардозу, Луценко (Самба Соу, 71), Панченко (Марков, 85).
Предупреждения: Кардозу, 32, Магнуссон, 66, Бекао, 88
Чемпионат России
27 тур
ЦСКА – "Динамо" 2:2
Голы: Бийол, 29, Кардозу, 35, Панченко, 43, Нисимура, 85
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Щенников (Эрнандес, 64), Бекао, Магнуссон, Набабкин (Ефремов, 84), Ахметов, Обляков, Бийол, Бистрович (Нисимура, 79), Чалов.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Тетте, Жоаузинью, Кардозу, Луценко (Самба Соу, 71), Панченко (Марков, 85).
Предупреждения: Кардозу, 32, Магнуссон, 66, Бекао, 88
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