Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Вышедший на замену Нисимура спас ЦСКА от поражения в матче с "Динамо"

В матче 27-го тура чемпионата России ЦСКА и "Динамо" не выявили сильнейшего - 2:2.

Чемпионат России

27 тур

ЦСКА – "Динамо" 2:2

Голы: Бийол, 29, Кардозу, 35, Панченко, 43, Нисимура, 85

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Щенников (Эрнандес, 64), Бекао, Магнуссон, Набабкин (Ефремов, 84), Ахметов, Обляков, Бийол, Бистрович (Нисимура, 79), Чалов.

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Тетте, Жоаузинью, Кардозу, Луценко (Самба Соу, 71), Панченко (Марков, 85).

Предупреждения: Кардозу, 32, Магнуссон, 66, Бекао, 88
Теги: ЦСКА Динамо
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#91  Manchester United   (Сегодня, 19:56)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Больной
какой страны7
РОССИИ7

вы 100 летие клуба переписывали,какой страны?Как расшифровывается твой клуб?Советской армии уже в помине нет,но ты тут что то мне рассказываешь.... Если вы не чтите историю до Гинера,то это ваши проблемы.Да и в Российской истории Спартак 10 кратный чемпион России
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#90  Больной  Бутырский Хутор (Сегодня, 19:29)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Для 22х кратного чемпиона страны это слишком мелко,

какой страны7
РОССИИ7
Ну дела.... Счетовод.
Стране всего-то 28 лет, чудик.


--------------------
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как проигрывает Спартак.
Регистрация: 4.04.2008 [жалоба]
#89  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 19:26)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ssakoll2
Идиомом решил прикинуться? Что за куйню ты мне написал? Причём тут игры Зенита с Дыркой и Арсеналом?
Зы: Тула от вас на 1 очко отстаёт.

я понял в чем дело:
Арсенал - Анжи 2-0
Уфа - Спартак 0-1
Зенит - ЦСКА 1-0
ЦСКА - шестое место
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#88  vasiliy   (Сегодня, 19:16)
  • +2
  •  (2)

Цитата: Spartacus1971
Цитата: vasiliy
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Яamon
посмотрим, как теперь голубые львы сыграют с конями, подставят ли своё гордое львиное голубое очко после оформления кабинетного чемпионства


Ну так коням там ловить нечего,иначе всем всё станет ясно.

ясно что что конюшня в течении2 десятка лет на голову выше народных -таки да


Где выше,с какого года подсчёт пошёл?

2 десяток лет статистика побед и поражений с 2002 года или ты СССР вспомнил где тольео Киев и боролся -сей час есть 5 команд не хуже или на халву как с 1991 года 9 чемпионств -так даже в Испании не бывает stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#87  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 19:11)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
"если человек идиот - это надолго" (с)




Идиомом решил прикинуться? Что за куйню ты мне написал? Причём тут игры Зенита с Дыркой и Арсеналом?
Зы: Тула от вас на 1 очко отстаёт.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#86  Spartacus1971   (Сегодня, 19:10)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Цитата: SPV
Да ты на состав своей команды посмотри, там 2 футболиста Влашич и Фернандес, остальные серая масса

в точности как у вас) Фернандо и набор говна)


Фернандо,Зобнин,Джикия,Зе,Адриано
Цитата: Manchester United
Цитата: serega_user
Ты посмотри для начала из кого собрана наша команда!? Один ваш Фернандо по ценнику равен всем приобретениям ЦСКА.

Посмотри на таблицу среднего возраста команд,Спартак и Цска самые молодые команды в лиге и это только наши проблемы и не нужно на это ссылаться,у вас тоже Фернандес ни 5 копеек стоит


Там этот исландец тоже не мало стоит,короче кони они такие,этот сезон у них прошёл под знаком,проиграли-молодые,победили-гениальные трансферы и лучшая трансферная политика,ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#85  mongolor  СПБ (Сегодня, 19:04)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Да ты на состав своей команды посмотри, там 2 футболиста Влашич и Фернандес, остальные серая масса

в точности как у вас) Фернандо и набор говна)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#84  Spartacus1971   (Сегодня, 19:03)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vasiliy
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Яamon
посмотрим, как теперь голубые львы сыграют с конями, подставят ли своё гордое львиное голубое очко после оформления кабинетного чемпионства


Ну так коням там ловить нечего,иначе всем всё станет ясно.

ясно что что конюшня в течении2 десятка лет на голову выше народных -таки да


Где выше,с какого года подсчёт пошёл?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#83  Manchester United   (Сегодня, 19:03)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: serega_user
Ты посмотри для начала из кого собрана наша команда!? Один ваш Фернандо по ценнику равен всем приобретениям ЦСКА.

Посмотри на таблицу среднего возраста команд,Спартак и Цска самые молодые команды в лиге и это только наши проблемы и не нужно на это ссылаться,у вас тоже Фернандес ни 5 копеек стоит
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#82  vasiliy   (Сегодня, 19:02)
  • +1
  •  (3)

Цитата: kurynin60
Коняшки отскочили. Не было офсайда. Сколько заплатили боковому судье копытные? А еще постоянно вякаете, что Спартаку судьи помогают. Уже сколько раз за падения симулянта фернандеса ставили липовые пенальти в вашу пользу, исколько раз отменили правильные мячи забитые в ворота конифея..

под дурачка не молоти -стыдно лучше повтор посмотри академик confused
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#81  SPV  Bryansk (Сегодня, 19:01)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
В чем причина - это к тренеру. После осени - весна просто кошмар! Видимо этот стадик кто-то сглазил, по весне на нем мы только и проигрываем, причем всем! Надо его осветить.

Да ты на состав своей команды посмотри, там 2 футболиста Влашич и Фернандес, остальные серая масса. Осенью у вас просто календарь был шикарный, да и выскакивали часто за счет удачливого хорвата, причем тут стадион. Cейчас происходят закономерные вещи согласно ваших возможностей
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#80  Spartacus1971   (Сегодня, 19:01)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Защита полный швах. Вроде команда играет, созидают и забивают, но полумертвый Динамо столько моментов создал, притом особо не выдумывая ничего. Бекао с Набабой пожарят без конца, особенно когда одновременно играют. Но вот если Бекао молод,может что из него путное и выйдет, то Набаба уже старый пожарник получается...


Да кстати,как там ваши гениальные трансферы,сколько вы там пропустили весной?И это ещё при игре в обороне в 5 защ,а я писал,за копейки бразил и другие взятые игроки,не могут быть топами.Ещё раз напишу,читайте внимательно,потом могу уже не успеть,так как сезон закрывается.У вас Акинфеев,Фернандес и Влашич,топ игроки уровня РПЛ,остальные не сильнее ментов.А на счёт вашей гениальной молодёжи,Чалов,а кто еще?Я вот к примеру у локо братьев вижу,барин.У быков,там тоже свои играют здорово.У нас так вообще молодняк из-за травм гоняет почти весь сезон.К примеру,Рассказов,Бакаев,Гулиев,Игнатов,получается что из топ команд,хуже вас дела только у бомжей,а вы про свои гениальные трансферы и гениальную молодёжь.Гинер вас наипал.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#79  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 19:00)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Nastroenie,
чмокаешь у Гинера под столом? smile
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#78  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 19:00)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Nastroenie
Господа, не забудьте посмотреть, как великолепная Чешская команда по хоккею размажет по льду менструальную красную машину из Северной Нигерии во главе с овечкиными и малкиными.

фууу, млять... и такое Желчное в жизни бывает, фак rage


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#77  vasiliy   (Сегодня, 18:59)
  • +2
  •  (2)

Цитата: Spartacus1971
Цитата: Яamon
посмотрим, как теперь голубые львы сыграют с конями, подставят ли своё гордое львиное голубое очко после оформления кабинетного чемпионства


Ну так коням там ловить нечего,иначе всем всё станет ясно.

ясно что что конюшня в течении2 десятка лет на голову выше народных -таки да
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#76  Nastroenie  Москва (Сегодня, 18:58)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Господа, не забудьте посмотреть, как великолепная Чешская команда по хоккею размажет по льду менструальную красную машину из Северной Нигерии во главе с овечкиными и малкиными.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#75  vasiliy   (Сегодня, 18:57)
  • 0
  •  (0)

Цитата: лад
Конец сезона провален. Так можно и пятерку не попасть.

практически весь 2 круг за исключением народных просер Арсеналу и Оренбургу и ничейка с Уфой аукнется уже скоро а игры нет так же как нападения вратаря и защиты rage
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#74  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:57)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ssakoll2
Цитата: Кот КБ Матроскин
Арсенал это убожество еще подвинет

Это ты про Спартак? ))


для особо одаренных:

Арсенал - Зенит 4-2 (03.12.18)
Динамо - Зенит 1-0 (21.10.18)

п.с. "если человек идиот - это надолго" (с)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#73  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 18:57)
  • -2
  •  (4)

Коняшки отскочили. Не было офсайда. Сколько заплатили боковому судье копытные? А еще постоянно вякаете, что Спартаку судьи помогают. Уже сколько раз за падения симулянта фернандеса ставили липовые пенальти в вашу пользу, исколько раз отменили правильные мячи забитые в ворота конифея..
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#72  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 18:57)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кот КБ Матроскин
там есть одна проблема в виде ГТ, заувалированного осла....

гыыыы... Семаку с Зеней - полная Уважуха! с Чемионством!!!
- а как красиво усилились - 3 СуперИгрока помогли весной!
-- и Палыч с Локо своё возьмет... и Галицкий попробует битву за ЛЧ

--- нам все-это пока рановато, нужно Команду строить ;)

---- а вот болелам спама с таким бюджетом - Опять не позавидуешь... там с Клуба нужно начинать...

Ростову с Карпиным - Удачи на будущий сезон)

и всем середнякам - Роста!


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#71  Яamon   (Сегодня, 18:56)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Blessing
Что такой злой, девушки должны быть довольны, или не все их сексуальные фантазии вчера были удовлетворены???

мешок заднеприводный, я вполне удовлетворён местом в тройке, так как уверен, что оно завоёвано не через кабинеты. а вот каково тебе, дырожопому, отмечать липовое чемпионство- это я даже представлять не хочу. в общем, голубой, отмечай. каждому своё
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#70  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 18:55)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord
Бекао с Набабой пожарят без конца, особенно когда одновременно играют. Но вот если Бекао молод,может что из него путное и выйдет, то Набаба уже старый пожарник получается...

Набаба играет не на своем месте, потому он и пожарит постоянно. Нет Дивеева, а Чернову видимо не доверяют. Они бы ТАК не сыграли. Но ВМГ получил очередную оплеуху за это, но ему пофигу. У него карт бланш на этот сезон. Он даже по вью не расстраивается. Нет даже горечи в словах и эмоций.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#69  vasiliy   (Сегодня, 18:54)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Яamon
посмотрим, как теперь голубые львы сыграют с конями, подставят ли своё гордое львиное голубое очко после оформления кабинетного чемпионства

а вам что за интерес идете на 2 не по делу почти все победы на дурняк сами не играете идругим не даете а для Зенита коней и краснодара главное народных подальше отправить такие дела stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#68  Phil  Москва (Сегодня, 18:54)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Volodia379
Вывод:защитники мешают друг другу

Вывод, я полагаю - психология. Боязнь пропустить (особенно - в концовке) что, в результате, и происходит. Что с этим делать, не знаю. Но думаю, что ГТ тоже должен, хоть и частично, в этом участвовать . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#67  serega_user  serega_user (Сегодня, 18:53)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Spartacus1971,
Ты посмотри для начала из кого собрана наша команда!? Один ваш Фернандо по ценнику равен всем приобретениям ЦСКА.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#66  Blessing  Спб (Сегодня, 18:53)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
не все их сексуальные фантазии вчера были удовлетворены???

ненасытные блдь confused

Ой, flushed они элитные. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#65  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 18:52)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SVN
Ростов удачно играет с Краснодаром!

А толку то? Нам это не поможет по любому. Увы!
Цитата: лад
Конец сезона провален. Так можно и пятерку не попасть.

Будет 6 место в лучшем случае. И вся надега на Локо, что бы он взял кубок. Команда по весне просто развалилась. В чем причина - это к тренеру. После осени - весна просто кошмар! Видимо этот стадик кто-то сглазил, по весне на нем мы только и проигрываем, причем всем! Надо его осветить.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#64  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 18:51)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Арсенал это убожество еще подвинет

Это ты про Спартак? ))
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#63  miktar   (Сегодня, 18:51)
  • -3
  •  (3)

не знаю и знать не хочу, кто такой симак.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#62  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:50)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Защита полный швах. Вроде команда играет, созидают и забивают, но полумертвый Динамо столько моментов создал, притом особо не выдумывая ничего. Бекао с Набабой пожарят без конца, особенно когда одновременно играют. Но вот если Бекао молод,может что из него путное и выйдет, то Набаба уже старый пожарник получается...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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