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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Артем Тимофеев не сыграет за "Крылья Советов" со "Спартаком"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что полузащитник команды Артем Тимофеев пропустит матч 29-го тура чемпионата России со "Спартаком".

25-летний футболист был арендован самарским клубом у московского "Спартака" в начале 2019 года.

"Джано Ананидзе и Артем Тимофеев не смогут сыграть со "Спартаком" из-за пункта в контракте их арендного соглашения", - цитирует Шашкова Sport24.
Теги: Тимофеев Крылья Советов Спартак
Сегодня, 18:53
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#1  vasiliy   (Сегодня, 19:06)
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правильно и Самедова не надо Спартаку очки нужнее а в крыльях процентов 30 народных stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
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