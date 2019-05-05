Россия РПЛ 2018/19
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Артем Тимофеев не сыграет за "Крылья Советов" со "Спартаком"
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что полузащитник команды Артем Тимофеев пропустит матч 29-го тура чемпионата России со "Спартаком".
25-летний футболист был арендован самарским клубом у московского "Спартака" в начале 2019 года.
"Джано Ананидзе и Артем Тимофеев не смогут сыграть со "Спартаком" из-за пункта в контракте их арендного соглашения", - цитирует Шашкова Sport24.
25-летний футболист был арендован самарским клубом у московского "Спартака" в начале 2019 года.
"Джано Ананидзе и Артем Тимофеев не смогут сыграть со "Спартаком" из-за пункта в контракте их арендного соглашения", - цитирует Шашкова Sport24.
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