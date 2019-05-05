Россия РПЛ 2018/19
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Герой в маске спас ЦСКА от фиаско, но до путёвки в Лигу чемпионов ещё совсем далеко
ЦСКА и «Динамо» выдали настоящее шоу в одном из центральных матчей 27-го тура. Обе команды стремились к победе, которая бы значительно повысила шансы на достижение целей на сезон. Но в итоге пришлось довольствоваться минимум. Ничья не устраивала никого, но, пожалуй, стала справедливым исходом. Rusfootball.info – о очередной мировой двух московских клубов.
Перед началом матча болельщики ЦСКА и «Динамо» вывесили вполне дружелюбный и миролюбивый баннер: «Здесь нет зависти и злости, здесь без спроса ходят в гости». Строка из песни передачи «Городок» описывала взаимоотношения болельщиков двух клубов, но на футболистов явно не распространялась. Матч получился нервным и эмоциональным, а защитник ЦСКА Родриго Бекао неоднократно едва не сходился в рукопашную с оппонентами.
Впрочем, такая эмоциональность, скорее, объясняется большим значением очков в конце сезона. Конкуренты ЦСКА и «Динамо» преподнесли конкурентам хороший подарок. «Локомотив» накануне проиграл «Арсеналу», «Краснодару» предстоит провести тяжелейший матч с «Ростовом». В общем, «армейцы» в случае победы могли вплотную приблизиться к топ-3, а то и оказаться в ней. Часами ранее также стало известно о том, что «Крылья Советов» и «Уфа» поделили очки. «Динамо», обыграй ЦСКА в 27-м туре, фактически бы гарантировало себе финиш за пределами зоны переходных матчей.
«Динамо» выстроило игру на быстрых контратаках, в которых отводились Евгению Луценко и Кириллу Панченко. Периодически к наступлению подключался и Мигель Кардозу, но португальцу приходилось ещё и сдерживать Марио Фернандеса, который в отсутствие дисквалифицированного Николы Влашича стал едва ли не главным созидателем в составе ЦСКА.
Виктор Гончаренко на матч с «Динамо» выбрал довольно необычную расстановку. Марио Фернандес традиционно превратился в крайнего нападающего, а дуэт форвардов составили Яка Бийол и Фёдор Чалов. Словенец явно чувствовал себя не в своей тарелке в этой роли. Хоть Бийол и стал самым бьющим в составе ЦСКА, но в ряде эпизодов действовал не слишком удачно. Как показалось, Яке не хватало скорости принятия решения и резкости. Для второго форварда (не столба) Бийол был слишком неповортлив.
«Динамо» не справилось со стандартами
Тем не менее, именно Бийол открыл счёт уже в начале встречи после того, как «Динамо» неудачно сыграл на угловом. Вообще, стандарты стали главной проблемой москвичей в этом матче. Из 19 ударов по воротам ЦСКА нанёс 9 именно после стандартов. Это – абсолютно удивительный и не поддающийся объяснению показатель. Само «Динамо» со стандартов нанесло лишь 2 из 12 ударов.
После угловых и штрафных во владениях Антона Шунина начинался настоящий пожар. В одном из эпизодов голкипер спас «Динамо» от гола отбив мяч после опаснейшего удара головой с отскоком от газона. И весьма примечательно, что в итоге ЦСКА отыгрался именно после стандарта. Такума Нисимура, вышедший на поле в маске, защищающей лицо, сумел перепрыгнуть Евгения Маркова, который превосходит японца в росте почти на 10 сантиметров!
Крайне неудачно в обороне сыграл и ЦСКА. Хозяева допускали абсолютно недопустимые ошибки на своей половине поля, позволив сопернику и вовсе забить абсолютно удивительный мяч. Кардозу убежал один на один от центрального круга, что случается в современном футболе редко. Кирилл Набабкин, упустивший хавбека «Динамо», неуклюже пытался выбить мяч, но так и не остановил соперника. Будь «Динамо» чуть циничнее в завершающей стадии, двумя пропущенными мячами бы не обошлось.
При этом «Динамо» преимущественно задействовало фланги, фактически проигнорировав возможности, которые открывали подключения Фернандеса. Удивительно, но на фланге бразильца-россиянина футболисты «Динамо» практически не появлялись, хотя Марио в этом матче чаще оказывался на чужой половине поля.
Тепловые карты команд
При этом «Динамо» нужно отдать должное за то, что команда действовала довольно надёжно, не теряя мяч. Гости допустили лишь две потери перед своей штрафной, несмотря на то, что ЦСКА поддавливал в позициионных атаках и с помощью высокого прессинга. «Динамовцы» при необходимости задействовали лонгболлы, что позволило свести к минимуму количество ошибок.
Потери мяча обеими командами, синие - "Динамо", оранжевые - ЦСКА
Последние шаги
ЦСКА в оставшихся турах остаётся уповать на ошибки конкурентов. Москвичи будут завершать чемпионат матчами «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов». У «Краснодара» календарь на финише сезона явно проще. Южане сыграют с «Енисеем», «Арсеналом» и «Рубином». На максимум очков может рассчитывать и «Локомотив», который ждут встречи с «Рубином», «Уралом» и «Уфой».
Чемпионат России
27 тур
ЦСКА – "Динамо" 2:2
Голы: Бийол, 29, Кардозу, 35, Панченко, 43, Нисимура, 85
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Щенников (Эрнандес, 64), Бекао, Магнуссон, Набабкин (Ефремов, 84), Ахметов, Обляков, Бийол, Бистрович (Нисимура, 79), Чалов.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Тетте, Жоаузинью, Кардозу, Луценко (Самба Соу, 71), Панченко (Марков, 85).
Предупреждения: Кардозу, 32, Магнуссон, 66, Бекао, 88
Фото - CSKA In, WhoScored, Твиттер "Матч Премьер"
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Перед началом матча болельщики ЦСКА и «Динамо» вывесили вполне дружелюбный и миролюбивый баннер: «Здесь нет зависти и злости, здесь без спроса ходят в гости». Строка из песни передачи «Городок» описывала взаимоотношения болельщиков двух клубов, но на футболистов явно не распространялась. Матч получился нервным и эмоциональным, а защитник ЦСКА Родриго Бекао неоднократно едва не сходился в рукопашную с оппонентами.
Впрочем, такая эмоциональность, скорее, объясняется большим значением очков в конце сезона. Конкуренты ЦСКА и «Динамо» преподнесли конкурентам хороший подарок. «Локомотив» накануне проиграл «Арсеналу», «Краснодару» предстоит провести тяжелейший матч с «Ростовом». В общем, «армейцы» в случае победы могли вплотную приблизиться к топ-3, а то и оказаться в ней. Часами ранее также стало известно о том, что «Крылья Советов» и «Уфа» поделили очки. «Динамо», обыграй ЦСКА в 27-м туре, фактически бы гарантировало себе финиш за пределами зоны переходных матчей.
? Боевая ничья в Москве! «Динамо» упускает победу в концовке, армейцев от поражения спас вышедший на замену Такума Нисимура.#ЦСКАДинамо #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/pnyN61DcpR— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 5, 2019
«Динамо» выстроило игру на быстрых контратаках, в которых отводились Евгению Луценко и Кириллу Панченко. Периодически к наступлению подключался и Мигель Кардозу, но португальцу приходилось ещё и сдерживать Марио Фернандеса, который в отсутствие дисквалифицированного Николы Влашича стал едва ли не главным созидателем в составе ЦСКА.
Усреднённые позиции игроков обеих команд, оранжевы - ЦСКА, синие - "Динамо"
Виктор Гончаренко на матч с «Динамо» выбрал довольно необычную расстановку. Марио Фернандес традиционно превратился в крайнего нападающего, а дуэт форвардов составили Яка Бийол и Фёдор Чалов. Словенец явно чувствовал себя не в своей тарелке в этой роли. Хоть Бийол и стал самым бьющим в составе ЦСКА, но в ряде эпизодов действовал не слишком удачно. Как показалось, Яке не хватало скорости принятия решения и резкости. Для второго форварда (не столба) Бийол был слишком неповортлив.
«Динамо» не справилось со стандартами
Тем не менее, именно Бийол открыл счёт уже в начале встречи после того, как «Динамо» неудачно сыграл на угловом. Вообще, стандарты стали главной проблемой москвичей в этом матче. Из 19 ударов по воротам ЦСКА нанёс 9 именно после стандартов. Это – абсолютно удивительный и не поддающийся объяснению показатель. Само «Динамо» со стандартов нанесло лишь 2 из 12 ударов.
После угловых и штрафных во владениях Антона Шунина начинался настоящий пожар. В одном из эпизодов голкипер спас «Динамо» от гола отбив мяч после опаснейшего удара головой с отскоком от газона. И весьма примечательно, что в итоге ЦСКА отыгрался именно после стандарта. Такума Нисимура, вышедший на поле в маске, защищающей лицо, сумел перепрыгнуть Евгения Маркова, который превосходит японца в росте почти на 10 сантиметров!
Крайне неудачно в обороне сыграл и ЦСКА. Хозяева допускали абсолютно недопустимые ошибки на своей половине поля, позволив сопернику и вовсе забить абсолютно удивительный мяч. Кардозу убежал один на один от центрального круга, что случается в современном футболе редко. Кирилл Набабкин, упустивший хавбека «Динамо», неуклюже пытался выбить мяч, но так и не остановил соперника. Будь «Динамо» чуть циничнее в завершающей стадии, двумя пропущенными мячами бы не обошлось.
При этом «Динамо» преимущественно задействовало фланги, фактически проигнорировав возможности, которые открывали подключения Фернандеса. Удивительно, но на фланге бразильца-россиянина футболисты «Динамо» практически не появлялись, хотя Марио в этом матче чаще оказывался на чужой половине поля.
Тепловые карты команд
При этом «Динамо» нужно отдать должное за то, что команда действовала довольно надёжно, не теряя мяч. Гости допустили лишь две потери перед своей штрафной, несмотря на то, что ЦСКА поддавливал в позициионных атаках и с помощью высокого прессинга. «Динамовцы» при необходимости задействовали лонгболлы, что позволило свести к минимуму количество ошибок.
Потери мяча обеими командами, синие - "Динамо", оранжевые - ЦСКА
Последние шаги
ЦСКА в оставшихся турах остаётся уповать на ошибки конкурентов. Москвичи будут завершать чемпионат матчами «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов». У «Краснодара» календарь на финише сезона явно проще. Южане сыграют с «Енисеем», «Арсеналом» и «Рубином». На максимум очков может рассчитывать и «Локомотив», который ждут встречи с «Рубином», «Уралом» и «Уфой».
Чемпионат России
27 тур
ЦСКА – "Динамо" 2:2
Голы: Бийол, 29, Кардозу, 35, Панченко, 43, Нисимура, 85
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Щенников (Эрнандес, 64), Бекао, Магнуссон, Набабкин (Ефремов, 84), Ахметов, Обляков, Бийол, Бистрович (Нисимура, 79), Чалов.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Тетте, Жоаузинью, Кардозу, Луценко (Самба Соу, 71), Панченко (Марков, 85).
Предупреждения: Кардозу, 32, Магнуссон, 66, Бекао, 88
Фото - CSKA In, WhoScored, Твиттер "Матч Премьер"
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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