Россия РПЛ 2018/19
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21:10
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче
20:53
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (7)
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (7)
20:17
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (31)
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (31)
15:02
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
12:25
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (6)
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (6)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (37)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (37)
"Краснодар" упустил победу над "Ростовом"
В матче 27-го тура чемпионата России "Ростов" дома сыграл вничью с "Краснодаром".
Чемпионат России
27 тур
"Ростов" – "Краснодар" 1:1
Гол: Шомуродов, 89 - Классон, 25 (пен.)
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Новосельцев, Чернов, Ерёменко, Глебов (Шомурдов, 68), Ионов (Калачев, 68), Норманн, Гацкан, Попов (Сигурдарссон, 90+1)
"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Петров, Фьолусон, Спаич, Рамирес, Классон, Газинский, Перейра (Олссон, 84), Вандерсон (Сулейманов, 70), Игнатьев (Ари, 67)
Предупреждения: Новосельцев, 28, Глебов, 68, Газинский, 74, Хаджикадунич, 85
Чемпионат России
27 тур
"Ростов" – "Краснодар" 1:1
Гол: Шомуродов, 89 - Классон, 25 (пен.)
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Новосельцев, Чернов, Ерёменко, Глебов (Шомурдов, 68), Ионов (Калачев, 68), Норманн, Гацкан, Попов (Сигурдарссон, 90+1)
"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Петров, Фьолусон, Спаич, Рамирес, Классон, Газинский, Перейра (Олссон, 84), Вандерсон (Сулейманов, 70), Игнатьев (Ари, 67)
Предупреждения: Новосельцев, 28, Глебов, 68, Газинский, 74, Хаджикадунич, 85
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