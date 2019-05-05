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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

"Краснодар" упустил победу над "Ростовом"

В матче 27-го тура чемпионата России "Ростов" дома сыграл вничью с "Краснодаром".

Чемпионат России

27 тур

"Ростов" – "Краснодар" 1:1

Гол: Шомуродов, 89 - Классон, 25 (пен.)

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Новосельцев, Чернов, Ерёменко, Глебов (Шомурдов, 68), Ионов (Калачев, 68), Норманн, Гацкан, Попов (Сигурдарссон, 90+1)

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Петров, Фьолусон, Спаич, Рамирес, Классон, Газинский, Перейра (Олссон, 84), Вандерсон (Сулейманов, 70), Игнатьев (Ари, 67)

Предупреждения: Новосельцев, 28, Глебов, 68, Газинский, 74, Хаджикадунич, 85
Теги: Ростов Краснодар
Сегодня, 21:00
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18
(1)
#18  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:40)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Neighbor,
А в голове один мотив - опять Спартак летит в пердив.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#17  DMS  Советский союз (Сегодня, 21:38)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Neighbor,
О, Илюшка дырявый проспался. На свою любимую тему сел. Сиди, чмокай, педрила. smile Зенит чемпион! А свиньи опять сосут.
З.Ы. Три коммент свиней - сплошная зависть обсосов.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#16  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:37)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Во всех ничейных матчах тура, удивительное совпадение . Проигрывающие отыгрались на последних минутах, здорово, что борются до конца.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#15  Neighbor   (Сегодня, 21:19)
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
мощнейшей поступью движется к медалям и Лиге Чемпионов

- Бериммор, а кто от нас будет играть в ЛЧ?
- Пидорасы, сэр!
- Те самые, что дважды всосали от последней команды Испании?
- Да, сэр.
- А как же они будут играть с первой?
- Это пuдорасы, сэр...


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#14  SPV  Bryansk (Сегодня, 21:19)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар отпустил Ростов в этой игре сам, надо реализовывать свои моменты, да и с заменами не угадал Мусаев
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#13  avnik  море (Сегодня, 21:18)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вышедший на замену Нисимура спас ЦСКА от поражения в матче с "Динамо"
# 26 avnik море (Сегодня, 18:35) Не нравится-1Нравится (1)
online Болеет за: «Спартак»

Какой удачный расклад для Краснодара. Серебро то им не нужно... )))

-----------------------------

))) smile


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#12  DMS  Советский союз (Сегодня, 21:14)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Краснодар традиционно склеился к концу сезона. Пичалька. Лучше проводниц в стыки.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#11  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 21:10)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Круто. Не только у нас осечки.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#10  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:09)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Трепещите!

Юмор оценил.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#9  Nastroenie  Москва (Сегодня, 21:07)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Все сыграли вничью, а локомотив вообще обосрался жиденько. Спартак мощнейшей поступью движется к медалям и Лиге Чемпионов. Сокращено отставание от первого места до 15 очков, а от второго вообще всего на 6(!!!). Трепещите!
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#8  Бриг   (Сегодня, 21:06)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Шапи, не выполнил роль джокера,выйдя на замену..А у Ростова Шомурдов эту роль выполнил...А так конечно, такое впечатле, что сил не хватает на второй тайм...Эта вот ничья, как поражение...Эээх...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#7  yu.gnedash  г.Краснодар (Сегодня, 21:04)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Сколько можно? Меня Кубань в свое время так не бесила!!! Газинский играет за Ростов ,как всегда!!
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#6  кочегар  Кубань (Сегодня, 21:04)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ростов в полуфинале КР будет супермотивирован
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#5  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 21:04)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Классный матч ! С драйвом , несмотря на ничью ...! То что нужно ! г.Федун и Ко , вы просто дилетанты в футболе , отдать Ерёменко... Зачем вообще надо было его подписывать , коней позлить ...?!!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#4  vasiliy   (Сегодня, 21:04)
  • -1
  •  (3)

да у конюшни был шанс -не взяли а какой у Динамо не удержали -Локо 2 Краснодар 3 Спартак 4 Арсенал 5 ЦСКА 6 скорее такая таблица wink
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:02)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нда. Локомотив с серебром.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  imaginary  imaginary (Сегодня, 21:01)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
плохая реализация, так то всё по делу
могли фактически уже сегодня почти что взять медаль, но по итогу будет валидол до последнего матча
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#1  suarez   (Сегодня, 21:00)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Эту у Ари плохая карма – он своим присутствием не дал быкам выиграть.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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