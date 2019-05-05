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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче

Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Динамо" (2:2) в 27-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Игра не понравилась, она была очень плохой. В обороне у нас 5 человек, но такая разрозненность, никто не страхует, всех обыгрывают один в один, каждое противостояние проигрывают. Никогда не было такого, чтобы по центру соперник выходил один на один, и никто не пытается исправить этот провал, страховка не работает. Я в ЦСКА давно такого не видел. 2 соперника атакуют, но у наших защитников паника! Я не знаю как это объяснить, команда физически-то в порядке. Что-то не ладится и в центре поля, и при переходе в атаку. Долго держим мяч, нападающие долго открываются.

У Чалова в этой игре несколько моментов было, но либо удар не получался, либо спасал свою команду Шунин. "Армейцы" могли зацепиться и спокойно побеждать, но... где-то не повезло, конечно, но качество игры оставляет желать лучшего, это футбол не европейского уровня, всё слабенько смотрится. Быстрых прорывов по флангам нет, нет быстрых форвардов. Иногда у Чалова нечто подобное получается, но и то не всегда. А так, поперёк-назад, поперёк-назад. В Европе назад крайне редко играют, всё организованней, страховка работает, есть движение. Мы же делаем ставку на стандартные положения... опытные ребята, а такой футбол демонстрируют.

Думаю, сегодня ЦСКА не хватило Влашича, который и мячом может грамотно распорядиться, и на ударную позицию выйти может сам. Хорват мог бы сегодня пригодиться, ведь динамовцы тоже на отскоках весь матч играли. Не знаю как Хохлов с ними работает, учитывая как он сам играл в обороне. Как он допускает такую игру в защите у своей команды... у ЦСКА было достаточно моментов, но реализация сегодня вновь подвела.

- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:

Честно говоря, думал, что в дерби мы 3 очка возьмём. Дальше нас ждёт игра в Санкт-Петербурге с уже оформившим чемпионство "Зенитом", но здесь есть два варианта развития событий: либо новоиспечённый чемпион может расслабиться, либо свою возможность играть спокойно и свободно они конвертируют в качественный, атакующий футбол. Посмотрим, интересно будет посмотреть и на "Зенит" в таких условиях. Они уже празднуют золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче. Но стадион будет заполнен до отказа, поэтому вряд ли "Зенит" выйдет отбывать номер.
Теги: Пономарев ЦСКА Динамо
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