Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Динамо" (2:2) в 27-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Игра не понравилась, она была очень плохой. В обороне у нас 5 человек, но такая разрозненность, никто не страхует, всех обыгрывают один в один, каждое противостояние проигрывают. Никогда не было такого, чтобы по центру соперник выходил один на один, и никто не пытается исправить этот провал, страховка не работает. Я в ЦСКА давно такого не видел. 2 соперника атакуют, но у наших защитников паника! Я не знаю как это объяснить, команда физически-то в порядке. Что-то не ладится и в центре поля, и при переходе в атаку. Долго держим мяч, нападающие долго открываются.
У Чалова в этой игре несколько моментов было, но либо удар не получался, либо спасал свою команду Шунин. "Армейцы" могли зацепиться и спокойно побеждать, но... где-то не повезло, конечно, но качество игры оставляет желать лучшего, это футбол не европейского уровня, всё слабенько смотрится. Быстрых прорывов по флангам нет, нет быстрых форвардов. Иногда у Чалова нечто подобное получается, но и то не всегда. А так, поперёк-назад, поперёк-назад. В Европе назад крайне редко играют, всё организованней, страховка работает, есть движение. Мы же делаем ставку на стандартные положения... опытные ребята, а такой футбол демонстрируют.
Думаю, сегодня ЦСКА не хватило Влашича, который и мячом может грамотно распорядиться, и на ударную позицию выйти может сам. Хорват мог бы сегодня пригодиться, ведь динамовцы тоже на отскоках весь матч играли. Не знаю как Хохлов с ними работает, учитывая как он сам играл в обороне. Как он допускает такую игру в защите у своей команды... у ЦСКА было достаточно моментов, но реализация сегодня вновь подвела.
- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:
Честно говоря, думал, что в дерби мы 3 очка возьмём. Дальше нас ждёт игра в Санкт-Петербурге с уже оформившим чемпионство "Зенитом", но здесь есть два варианта развития событий: либо новоиспечённый чемпион может расслабиться, либо свою возможность играть спокойно и свободно они конвертируют в качественный, атакующий футбол. Посмотрим, интересно будет посмотреть и на "Зенит" в таких условиях. Они уже празднуют золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче. Но стадион будет заполнен до отказа, поэтому вряд ли "Зенит" выйдет отбывать номер.
- О матче:
Игра не понравилась, она была очень плохой. В обороне у нас 5 человек, но такая разрозненность, никто не страхует, всех обыгрывают один в один, каждое противостояние проигрывают. Никогда не было такого, чтобы по центру соперник выходил один на один, и никто не пытается исправить этот провал, страховка не работает. Я в ЦСКА давно такого не видел. 2 соперника атакуют, но у наших защитников паника! Я не знаю как это объяснить, команда физически-то в порядке. Что-то не ладится и в центре поля, и при переходе в атаку. Долго держим мяч, нападающие долго открываются.
У Чалова в этой игре несколько моментов было, но либо удар не получался, либо спасал свою команду Шунин. "Армейцы" могли зацепиться и спокойно побеждать, но... где-то не повезло, конечно, но качество игры оставляет желать лучшего, это футбол не европейского уровня, всё слабенько смотрится. Быстрых прорывов по флангам нет, нет быстрых форвардов. Иногда у Чалова нечто подобное получается, но и то не всегда. А так, поперёк-назад, поперёк-назад. В Европе назад крайне редко играют, всё организованней, страховка работает, есть движение. Мы же делаем ставку на стандартные положения... опытные ребята, а такой футбол демонстрируют.
Думаю, сегодня ЦСКА не хватило Влашича, который и мячом может грамотно распорядиться, и на ударную позицию выйти может сам. Хорват мог бы сегодня пригодиться, ведь динамовцы тоже на отскоках весь матч играли. Не знаю как Хохлов с ними работает, учитывая как он сам играл в обороне. Как он допускает такую игру в защите у своей команды... у ЦСКА было достаточно моментов, но реализация сегодня вновь подвела.
- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:
Честно говоря, думал, что в дерби мы 3 очка возьмём. Дальше нас ждёт игра в Санкт-Петербурге с уже оформившим чемпионство "Зенитом", но здесь есть два варианта развития событий: либо новоиспечённый чемпион может расслабиться, либо свою возможность играть спокойно и свободно они конвертируют в качественный, атакующий футбол. Посмотрим, интересно будет посмотреть и на "Зенит" в таких условиях. Они уже празднуют золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче. Но стадион будет заполнен до отказа, поэтому вряд ли "Зенит" выйдет отбывать номер.
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