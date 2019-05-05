Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Масалитин: честно говоря, не узнаю ЦСКА после зимней паузы
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Динамо" (2:2) в 27-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
"Динамо" забило 2 мяча, воспользовавшись детскими ошибками ЦСКА в обороне. При первом голе опытный Набабкин в центре поля не допрыгивает до мяча и соперник выбегает один на один. Второй гол забил экс-игрок "армейцев" Кирилл Панченко, забивающий по большим праздникам (3 гола в 20 матчах РПЛ в этом сезоне - прим. RF), и в этом эпизоде опять мяч перелетает через защитников, позицию проиграл футболист сборной Фернандес, ну и Акинфеев не выручил. "Бело-голубые" редко забивают больше одного мяча за игру, но сегодня это сделали. А ЦСКА редко забивает в этом сезоне со стандартов, но сегодня это удалось сделать (смеётся).
ЦСКА тяжело, и команда упускает шансы при осечках соперников. "Локомотив" проиграл, "Краснодар" упустил победу, у "армейцев" есть шансы ворваться в тройку и ещё за второе место побороться... но этот состав команды, к сожалению, никак такими шансами воспользоваться не может. Честно говоря, не узнаю ЦСКА после зимней паузы. А в следующем туре играть в гостях с "Зенитом", который просто так матч отдавать не будет. Да и с такой обороной в любом случае будет тяжело.
- О футболистах ЦСКА:
Взять того же Никиту Чернова, о котором мы узнали после вызова в сборную России. Он тогда считался перспективным, но, видимо, так перспективным и остался. Сейчас он сидит и вообще не выходит на поле. Родриго Бекао поначалу со своей ролью справлялся, было видно большое желание, а сейчас стал средним футболистом. Был расчёт на Хёрдура Магнуссона, но и он провалился. Более-менее играл в защите Марио Фернандес в этом сезоне. Кирилл Набабкин вообще растворился, хотя именно опытные футболисты должны были передавать молодым и новичкам командные традиции и объяснять им систему игры "армейцев". Как в прошлом году играл Георгий Щенников, но в этом сезоне тоже растворился.
Получается, что как были у ЦСКА большие проблемы в обороне, так они и остались. Вся защита в этом сезоне разочаровала, в любом своём сочетании. Были хорошие матчи, были плохие, но в среднем - остаётся разочарование.
- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:
Конечно, хотелось бы увидеть "армейцев" в этом турнире, тем более "Краснодар" очки тоже потерял. Будем рассчитывать на команду, но хотелось бы и перемены какие-то в игре ЦСКА тоже увидеть. К сожалению, весной я вообще не понимал за счёт чего команда собирается прибавлять и бороться за чемпионство. По идее, в начале сезона команду прогнозируемо лихорадило, коллектив-то был практически новый, но сейчас же концовка сезона, футболисты уже должны были выйти на пик, проявлять себя для нового контракта, может, для переезда в Европу, и этого не произошло.
- Об игре:
"Динамо" забило 2 мяча, воспользовавшись детскими ошибками ЦСКА в обороне. При первом голе опытный Набабкин в центре поля не допрыгивает до мяча и соперник выбегает один на один. Второй гол забил экс-игрок "армейцев" Кирилл Панченко, забивающий по большим праздникам (3 гола в 20 матчах РПЛ в этом сезоне - прим. RF), и в этом эпизоде опять мяч перелетает через защитников, позицию проиграл футболист сборной Фернандес, ну и Акинфеев не выручил. "Бело-голубые" редко забивают больше одного мяча за игру, но сегодня это сделали. А ЦСКА редко забивает в этом сезоне со стандартов, но сегодня это удалось сделать (смеётся).
ЦСКА тяжело, и команда упускает шансы при осечках соперников. "Локомотив" проиграл, "Краснодар" упустил победу, у "армейцев" есть шансы ворваться в тройку и ещё за второе место побороться... но этот состав команды, к сожалению, никак такими шансами воспользоваться не может. Честно говоря, не узнаю ЦСКА после зимней паузы. А в следующем туре играть в гостях с "Зенитом", который просто так матч отдавать не будет. Да и с такой обороной в любом случае будет тяжело.
- О футболистах ЦСКА:
Взять того же Никиту Чернова, о котором мы узнали после вызова в сборную России. Он тогда считался перспективным, но, видимо, так перспективным и остался. Сейчас он сидит и вообще не выходит на поле. Родриго Бекао поначалу со своей ролью справлялся, было видно большое желание, а сейчас стал средним футболистом. Был расчёт на Хёрдура Магнуссона, но и он провалился. Более-менее играл в защите Марио Фернандес в этом сезоне. Кирилл Набабкин вообще растворился, хотя именно опытные футболисты должны были передавать молодым и новичкам командные традиции и объяснять им систему игры "армейцев". Как в прошлом году играл Георгий Щенников, но в этом сезоне тоже растворился.
Получается, что как были у ЦСКА большие проблемы в обороне, так они и остались. Вся защита в этом сезоне разочаровала, в любом своём сочетании. Были хорошие матчи, были плохие, но в среднем - остаётся разочарование.
- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:
Конечно, хотелось бы увидеть "армейцев" в этом турнире, тем более "Краснодар" очки тоже потерял. Будем рассчитывать на команду, но хотелось бы и перемены какие-то в игре ЦСКА тоже увидеть. К сожалению, весной я вообще не понимал за счёт чего команда собирается прибавлять и бороться за чемпионство. По идее, в начале сезона команду прогнозируемо лихорадило, коллектив-то был практически новый, но сейчас же концовка сезона, футболисты уже должны были выйти на пик, проявлять себя для нового контракта, может, для переезда в Европу, и этого не произошло.
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