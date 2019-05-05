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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Валерий Масалитин: честно говоря, не узнаю ЦСКА после зимней паузы

Валерий Масалитин: честно говоря, не узнаю ЦСКА после зимней паузы Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Динамо" (2:2) в 27-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

"Динамо" забило 2 мяча, воспользовавшись детскими ошибками ЦСКА в обороне. При первом голе опытный Набабкин в центре поля не допрыгивает до мяча и соперник выбегает один на один. Второй гол забил экс-игрок "армейцев" Кирилл Панченко, забивающий по большим праздникам (3 гола в 20 матчах РПЛ в этом сезоне - прим. RF), и в этом эпизоде опять мяч перелетает через защитников, позицию проиграл футболист сборной Фернандес, ну и Акинфеев не выручил. "Бело-голубые" редко забивают больше одного мяча за игру, но сегодня это сделали. А ЦСКА редко забивает в этом сезоне со стандартов, но сегодня это удалось сделать (смеётся).

ЦСКА тяжело, и команда упускает шансы при осечках соперников. "Локомотив" проиграл, "Краснодар" упустил победу, у "армейцев" есть шансы ворваться в тройку и ещё за второе место побороться... но этот состав команды, к сожалению, никак такими шансами воспользоваться не может. Честно говоря, не узнаю ЦСКА после зимней паузы. А в следующем туре играть в гостях с "Зенитом", который просто так матч отдавать не будет. Да и с такой обороной в любом случае будет тяжело.

- О футболистах ЦСКА:

Взять того же Никиту Чернова, о котором мы узнали после вызова в сборную России. Он тогда считался перспективным, но, видимо, так перспективным и остался. Сейчас он сидит и вообще не выходит на поле. Родриго Бекао поначалу со своей ролью справлялся, было видно большое желание, а сейчас стал средним футболистом. Был расчёт на Хёрдура Магнуссона, но и он провалился. Более-менее играл в защите Марио Фернандес в этом сезоне. Кирилл Набабкин вообще растворился, хотя именно опытные футболисты должны были передавать молодым и новичкам командные традиции и объяснять им систему игры "армейцев". Как в прошлом году играл Георгий Щенников, но в этом сезоне тоже растворился.

Получается, что как были у ЦСКА большие проблемы в обороне, так они и остались. Вся защита в этом сезоне разочаровала, в любом своём сочетании. Были хорошие матчи, были плохие, но в среднем - остаётся разочарование.

- О шансах ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов:

Конечно, хотелось бы увидеть "армейцев" в этом турнире, тем более "Краснодар" очки тоже потерял. Будем рассчитывать на команду, но хотелось бы и перемены какие-то в игре ЦСКА тоже увидеть. К сожалению, весной я вообще не понимал за счёт чего команда собирается прибавлять и бороться за чемпионство. По идее, в начале сезона команду прогнозируемо лихорадило, коллектив-то был практически новый, но сейчас же концовка сезона, футболисты уже должны были выйти на пик, проявлять себя для нового контракта, может, для переезда в Европу, и этого не произошло.
Теги: Масалитин ЦСКА Динамо
Сегодня, 22:05
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