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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Ивелин Попов: в первом тайме мы подошли с большим уважением к "Краснодару"

Полузащитник ФК "Ростов" Ивелин Попов прокомментировал результат домашнего матча, в котором его команда вырвала ничью у "Краснодара".

– Как вы оцените игру?
– Мне кажется, в первом тайме мы подошли с очень большим уважением к "Краснодару". Ну, это понятно – дерби, команда находится выше нас в турнирной таблице. Был какой-то респект. Мне кажется, что болельщики могут быть довольны тем, что мы показали сегодня на поле.

– С чем связано то, что во втором тайме "Ростов" стал играть лучше и использовать свои фирменные выходы в атаку?
– Мне кажется, и моим коллегам тоже, что мы не так начали. Надо было давить соперника с первых минут. Играй так всегда, наше положение в целом было бы лучше, а то и могли быть на первом месте.

– Не досадно, что по такой концовке "Ростов" зарабатывает только ничью?
– Если честно, в первом тайме не могу сказать, что у "Краснодара" были лучше моменты. Скорее, наши ошибки и недопонимания друг друга были главной причиной. Считаю, что ничья – справедливый счет.

– Тренерские рекомендации во время перерыва были какие-то озвучены, что команда стала иначе действовать во втором тайме?
– Ну, так всегда. Мы зашли в раздевалку, 5 минут отдохнули, а потом тренер сказал, что нам нужно делать. Мы настроились, кричали друг на друга... Итогом стал закономерный счет.

– Можно сказать, что эта игра была репетицией предстоящей кубковой встречи с "Локомотивом"?
– Перед игрой с "Локомотивом" нам предстоит матч с "Динамо", это наш давний соперник. Вы знаете, что они борются за выживание. Будет нелегко. Когда закончим с этой игрой, будем думать про Кубок.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Попов Ростов Краснодар
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