Ивелин Попов: в первом тайме мы подошли с большим уважением к "Краснодару"

Полузащитник ФК "Ростов" Ивелин Попов прокомментировал результат домашнего матча, в котором его команда вырвала ничью у "Краснодара".– Мне кажется, в первом тайме мы подошли с очень большим уважением к "Краснодару". Ну, это понятно – дерби, команда находится выше нас в турнирной таблице. Был какой-то респект. Мне кажется, что болельщики могут быть довольны тем, что мы показали сегодня на поле.– Мне кажется, и моим коллегам тоже, что мы не так начали. Надо было давить соперника с первых минут. Играй так всегда, наше положение в целом было бы лучше, а то и могли быть на первом месте.– Если честно, в первом тайме не могу сказать, что у "Краснодара" были лучше моменты. Скорее, наши ошибки и недопонимания друг друга были главной причиной. Считаю, что ничья – справедливый счет.– Ну, так всегда. Мы зашли в раздевалку, 5 минут отдохнули, а потом тренер сказал, что нам нужно делать. Мы настроились, кричали друг на друга... Итогом стал закономерный счет.– Перед игрой с "Локомотивом" нам предстоит матч с "Динамо", это наш давний соперник. Вы знаете, что они борются за выживание. Будет нелегко. Когда закончим с этой игрой, будем думать про Кубок.www.rusfootball.info