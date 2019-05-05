Россия РПЛ 2018/19
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Ивелин Попов: в первом тайме мы подошли с большим уважением к "Краснодару"
Полузащитник ФК "Ростов" Ивелин Попов прокомментировал результат домашнего матча, в котором его команда вырвала ничью у "Краснодара".
– Как вы оцените игру?
– Мне кажется, в первом тайме мы подошли с очень большим уважением к "Краснодару". Ну, это понятно – дерби, команда находится выше нас в турнирной таблице. Был какой-то респект. Мне кажется, что болельщики могут быть довольны тем, что мы показали сегодня на поле.
– С чем связано то, что во втором тайме "Ростов" стал играть лучше и использовать свои фирменные выходы в атаку?
– Мне кажется, и моим коллегам тоже, что мы не так начали. Надо было давить соперника с первых минут. Играй так всегда, наше положение в целом было бы лучше, а то и могли быть на первом месте.
– Не досадно, что по такой концовке "Ростов" зарабатывает только ничью?
– Если честно, в первом тайме не могу сказать, что у "Краснодара" были лучше моменты. Скорее, наши ошибки и недопонимания друг друга были главной причиной. Считаю, что ничья – справедливый счет.
– Тренерские рекомендации во время перерыва были какие-то озвучены, что команда стала иначе действовать во втором тайме?
– Ну, так всегда. Мы зашли в раздевалку, 5 минут отдохнули, а потом тренер сказал, что нам нужно делать. Мы настроились, кричали друг на друга... Итогом стал закономерный счет.
– Можно сказать, что эта игра была репетицией предстоящей кубковой встречи с "Локомотивом"?
– Перед игрой с "Локомотивом" нам предстоит матч с "Динамо", это наш давний соперник. Вы знаете, что они борются за выживание. Будет нелегко. Когда закончим с этой игрой, будем думать про Кубок.
Источник: www.rusfootball.info
– Как вы оцените игру?
– Мне кажется, в первом тайме мы подошли с очень большим уважением к "Краснодару". Ну, это понятно – дерби, команда находится выше нас в турнирной таблице. Был какой-то респект. Мне кажется, что болельщики могут быть довольны тем, что мы показали сегодня на поле.
– С чем связано то, что во втором тайме "Ростов" стал играть лучше и использовать свои фирменные выходы в атаку?
– Мне кажется, и моим коллегам тоже, что мы не так начали. Надо было давить соперника с первых минут. Играй так всегда, наше положение в целом было бы лучше, а то и могли быть на первом месте.
– Не досадно, что по такой концовке "Ростов" зарабатывает только ничью?
– Если честно, в первом тайме не могу сказать, что у "Краснодара" были лучше моменты. Скорее, наши ошибки и недопонимания друг друга были главной причиной. Считаю, что ничья – справедливый счет.
– Тренерские рекомендации во время перерыва были какие-то озвучены, что команда стала иначе действовать во втором тайме?
– Ну, так всегда. Мы зашли в раздевалку, 5 минут отдохнули, а потом тренер сказал, что нам нужно делать. Мы настроились, кричали друг на друга... Итогом стал закономерный счет.
– Можно сказать, что эта игра была репетицией предстоящей кубковой встречи с "Локомотивом"?
– Перед игрой с "Локомотивом" нам предстоит матч с "Динамо", это наш давний соперник. Вы знаете, что они борются за выживание. Будет нелегко. Когда закончим с этой игрой, будем думать про Кубок.
Источник: www.rusfootball.info
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