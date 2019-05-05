Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Данил Глебов: Карпин сказал: "Не надо бояться, а надо играть!"

Полузащитник клуба "Ростов" Данил Глебов пообщался с журналистами по окончании матча против "Краснодара".

– Показалось, что в первом тайме у "Ростова" получалось совсем не все, что хотелось бы?
– Не получалось выйти в атаку. Во втором тайме скорректировали это маленько. Думаю, все заметили, что во второй половине мы стали играть в атаке чуть интереснее.

– Почему же в первой половине не получалось выходить со своей половины поля, на ваш взгляд?
– Честно сказать, я даже не знаю. Надо пересмотреть игру и понять, в чем дело.

– Что говорил главный тренер, что команда вышла на вторую половину более заряженной?
– Сказал, что не надо бояться, а надо играть. Играйте, ошибайтесь – ничего страшного. Вот и все. Во втором тайме получилась совсем другая игра.

– Обсуждали, что произошло в моменте с пенальти?
– Я не видел, но Ваня говорит, что если ставить этот, то и в каждой другой игре можно ставить подобные пенальти. Надо тоже посмотреть этот момент.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Глебов Ростов Краснодар
Сегодня, 22:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама