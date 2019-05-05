Данил Глебов: Карпин сказал: "Не надо бояться, а надо играть!"

Полузащитник клуба "Ростов" Данил Глебов пообщался с журналистами по окончании матча против "Краснодара".– Не получалось выйти в атаку. Во втором тайме скорректировали это маленько. Думаю, все заметили, что во второй половине мы стали играть в атаке чуть интереснее.– Честно сказать, я даже не знаю. Надо пересмотреть игру и понять, в чем дело.– Сказал, что не надо бояться, а надо играть. Играйте, ошибайтесь – ничего страшного. Вот и все. Во втором тайме получилась совсем другая игра.– Я не видел, но Ваня говорит, что если ставить этот, то и в каждой другой игре можно ставить подобные пенальти. Надо тоже посмотреть этот момент.www.rusfootball.info