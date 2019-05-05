Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:18
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо"
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо"
21:10
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче (1)
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче (1)
20:53
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (17)
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (17)
20:17
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (37)
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (37)
15:02
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Данил Глебов: Карпин сказал: "Не надо бояться, а надо играть!"
Полузащитник клуба "Ростов" Данил Глебов пообщался с журналистами по окончании матча против "Краснодара".
– Показалось, что в первом тайме у "Ростова" получалось совсем не все, что хотелось бы?
– Не получалось выйти в атаку. Во втором тайме скорректировали это маленько. Думаю, все заметили, что во второй половине мы стали играть в атаке чуть интереснее.
– Почему же в первой половине не получалось выходить со своей половины поля, на ваш взгляд?
– Честно сказать, я даже не знаю. Надо пересмотреть игру и понять, в чем дело.
– Что говорил главный тренер, что команда вышла на вторую половину более заряженной?
– Сказал, что не надо бояться, а надо играть. Играйте, ошибайтесь – ничего страшного. Вот и все. Во втором тайме получилась совсем другая игра.
– Обсуждали, что произошло в моменте с пенальти?
– Я не видел, но Ваня говорит, что если ставить этот, то и в каждой другой игре можно ставить подобные пенальти. Надо тоже посмотреть этот момент.
Источник: www.rusfootball.info
– Показалось, что в первом тайме у "Ростова" получалось совсем не все, что хотелось бы?
– Не получалось выйти в атаку. Во втором тайме скорректировали это маленько. Думаю, все заметили, что во второй половине мы стали играть в атаке чуть интереснее.
– Почему же в первой половине не получалось выходить со своей половины поля, на ваш взгляд?
– Честно сказать, я даже не знаю. Надо пересмотреть игру и понять, в чем дело.
– Что говорил главный тренер, что команда вышла на вторую половину более заряженной?
– Сказал, что не надо бояться, а надо играть. Играйте, ошибайтесь – ничего страшного. Вот и все. Во втором тайме получилась совсем другая игра.
– Обсуждали, что произошло в моменте с пенальти?
– Я не видел, но Ваня говорит, что если ставить этот, то и в каждой другой игре можно ставить подобные пенальти. Надо тоже посмотреть этот момент.
Источник: www.rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.