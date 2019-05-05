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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Йон Фьолусон: "Ростов" отдал нам инициативу специально

Исландский защитник "Краснодара" Йон Фьолусон прокомментировал упущенную победу своей команды в выездном матче против "Ростова".

– Ваш комментарий по игре?
– Мы реально разочарованы, что не добились победы.

– С чем это может быть связано конкретно: не доработали, расслабились, устали?
– И мы забили гол, и они тоже. Мы играли хорошо, контролировали игру до того, как они забили мяч и сравняли счет.

– Одна из причин хорошего контроля – ваша игра в центре поля. Насколько вам было комфортно выступать на этой позиции?
– На самом деле, я не думал насчет моей игры и не вспоминал это. Действительно расстроен, что мы не добились победы.

– Почему "Краснодар" после забитого пенальти не побежал забивать еще? Наверняка, что знали: все может закончиться камбэком соперника.
– Конечно, мы понимали опасность счета 1:0. Мы пытались забить еще, бежали вперед и создали несколько моментов. Матч закончился вот так потому что мы не забили еще.

– Показалось, что "Краснодар" не проявил привычной активности. Так ли это?
– Я думаю это потому что "Ростов" отдал нам инициативу специально, близко обороняясь к своим воротам. Нам пришлось много держать мяч, атаковать и создавать моменты. Соперник заманивал нас, чтобы мы атаковали через центр. Соответственно, чтобы у них было больше возможностей для контратак. Надо было больше атаковать через фланги, что тяжелее. Не стоит спешить или торопиться, надо быть терпеливым и нагнетать, что у нас не вышло.

– Можно ли сравнить этот матч с февральской игрой, когда "Краснодар" также не добился нужного результата в игре с "Ростовом"?
– Я думаю, что это больше похоже на декабрьскую игру, первую из двух, когда мы встречались в Краснодаре. Там тоже мы забили в первом тайме, два мяча, а потом "Ростов" вернулся в игру.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Ростов Фьолусон
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