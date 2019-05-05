Россия РПЛ 2018/19
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Йон Фьолусон: "Ростов" отдал нам инициативу специально
Исландский защитник "Краснодара" Йон Фьолусон прокомментировал упущенную победу своей команды в выездном матче против "Ростова".
– Ваш комментарий по игре?
– Мы реально разочарованы, что не добились победы.
– С чем это может быть связано конкретно: не доработали, расслабились, устали?
– И мы забили гол, и они тоже. Мы играли хорошо, контролировали игру до того, как они забили мяч и сравняли счет.
– Одна из причин хорошего контроля – ваша игра в центре поля. Насколько вам было комфортно выступать на этой позиции?
– На самом деле, я не думал насчет моей игры и не вспоминал это. Действительно расстроен, что мы не добились победы.
– Почему "Краснодар" после забитого пенальти не побежал забивать еще? Наверняка, что знали: все может закончиться камбэком соперника.
– Конечно, мы понимали опасность счета 1:0. Мы пытались забить еще, бежали вперед и создали несколько моментов. Матч закончился вот так потому что мы не забили еще.
– Показалось, что "Краснодар" не проявил привычной активности. Так ли это?
– Я думаю это потому что "Ростов" отдал нам инициативу специально, близко обороняясь к своим воротам. Нам пришлось много держать мяч, атаковать и создавать моменты. Соперник заманивал нас, чтобы мы атаковали через центр. Соответственно, чтобы у них было больше возможностей для контратак. Надо было больше атаковать через фланги, что тяжелее. Не стоит спешить или торопиться, надо быть терпеливым и нагнетать, что у нас не вышло.
– Можно ли сравнить этот матч с февральской игрой, когда "Краснодар" также не добился нужного результата в игре с "Ростовом"?
– Я думаю, что это больше похоже на декабрьскую игру, первую из двух, когда мы встречались в Краснодаре. Там тоже мы забили в первом тайме, два мяча, а потом "Ростов" вернулся в игру.
Источник: www.rusfootball.info
– Ваш комментарий по игре?
– Мы реально разочарованы, что не добились победы.
– С чем это может быть связано конкретно: не доработали, расслабились, устали?
– И мы забили гол, и они тоже. Мы играли хорошо, контролировали игру до того, как они забили мяч и сравняли счет.
– Одна из причин хорошего контроля – ваша игра в центре поля. Насколько вам было комфортно выступать на этой позиции?
– На самом деле, я не думал насчет моей игры и не вспоминал это. Действительно расстроен, что мы не добились победы.
– Почему "Краснодар" после забитого пенальти не побежал забивать еще? Наверняка, что знали: все может закончиться камбэком соперника.
– Конечно, мы понимали опасность счета 1:0. Мы пытались забить еще, бежали вперед и создали несколько моментов. Матч закончился вот так потому что мы не забили еще.
– Показалось, что "Краснодар" не проявил привычной активности. Так ли это?
– Я думаю это потому что "Ростов" отдал нам инициативу специально, близко обороняясь к своим воротам. Нам пришлось много держать мяч, атаковать и создавать моменты. Соперник заманивал нас, чтобы мы атаковали через центр. Соответственно, чтобы у них было больше возможностей для контратак. Надо было больше атаковать через фланги, что тяжелее. Не стоит спешить или торопиться, надо быть терпеливым и нагнетать, что у нас не вышло.
– Можно ли сравнить этот матч с февральской игрой, когда "Краснодар" также не добился нужного результата в игре с "Ростовом"?
– Я думаю, что это больше похоже на декабрьскую игру, первую из двух, когда мы встречались в Краснодаре. Там тоже мы забили в первом тайме, два мяча, а потом "Ростов" вернулся в игру.
Источник: www.rusfootball.info
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