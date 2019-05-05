Йон Фьолусон: "Ростов" отдал нам инициативу специально

Исландский защитник "Краснодара" Йон Фьолусон прокомментировал упущенную победу своей команды в выездном матче против "Ростова".– Мы реально разочарованы, что не добились победы.– И мы забили гол, и они тоже. Мы играли хорошо, контролировали игру до того, как они забили мяч и сравняли счет.– На самом деле, я не думал насчет моей игры и не вспоминал это. Действительно расстроен, что мы не добились победы.– Конечно, мы понимали опасность счета 1:0. Мы пытались забить еще, бежали вперед и создали несколько моментов. Матч закончился вот так потому что мы не забили еще.– Я думаю это потому что "Ростов" отдал нам инициативу специально, близко обороняясь к своим воротам. Нам пришлось много держать мяч, атаковать и создавать моменты. Соперник заманивал нас, чтобы мы атаковали через центр. Соответственно, чтобы у них было больше возможностей для контратак. Надо было больше атаковать через фланги, что тяжелее. Не стоит спешить или торопиться, надо быть терпеливым и нагнетать, что у нас не вышло.– Я думаю, что это больше похоже на декабрьскую игру, первую из двух, когда мы встречались в Краснодаре. Там тоже мы забили в первом тайме, два мяча, а потом "Ростов" вернулся в игру.www.rusfootball.info