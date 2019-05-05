Матвей Сафонов: возможно, "Краснодару" не хватает сил к концу сезона

Голкипер ФК "Краснодар" Матвей Сафонов – о ничейном результате в выездном матче против "Ростова".– Мы вели и контролировали игру примерно до 80-ой минуты, – заявил футболист. – Дальше, возможно, закончились силы. Не успевали вернуться в защиту, стали ошибаться.– Не знаю... Моменты у нас были, просто не получилось забить.– Мотивация у нас всегда есть – в каждом матче. Возможно, к концу сезона уже сил не хватает. Поговорим с ребятами, почему так случилось.– Провалились. В обороне провалились. Надо посмотреть повтор, но, кажется, просто потеряли игрока.– Будем к этому стремиться, побеждать в каждом матче.www.rusfootball.info