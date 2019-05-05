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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Матвей Сафонов: возможно, "Краснодару" не хватает сил к концу сезона

Голкипер ФК "Краснодар" Матвей Сафонов – о ничейном результате в выездном матче против "Ростова".

– Мы вели и контролировали игру примерно до 80-ой минуты, – заявил футболист. – Дальше, возможно, закончились силы. Не успевали вернуться в защиту, стали ошибаться.

– Как вы думаете, почему не вышло дожать?
– Не знаю... Моменты у нас были, просто не получилось забить.

– Мы привыкли видеть "Краснодар" более атакующим чем сегодня. Что же не удалось, ведь мотивации было достаточно?
– Мотивация у нас всегда есть – в каждом матче. Возможно, к концу сезона уже сил не хватает. Поговорим с ребятами, почему так случилось.

– С вашей точки зрения, что случилось в эпизоде с пропущенным голом? Почему остался один Шомуродов?
– Провалились. В обороне провалились. Надо посмотреть повтор, но, кажется, просто потеряли игрока.

– По силам "Краснодару" занять второе место?
– Будем к этому стремиться, побеждать в каждом матче.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Ростов
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