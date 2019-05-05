Россия РПЛ 2018/19
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Матвей Сафонов: возможно, "Краснодару" не хватает сил к концу сезона
Голкипер ФК "Краснодар" Матвей Сафонов – о ничейном результате в выездном матче против "Ростова".
– Мы вели и контролировали игру примерно до 80-ой минуты, – заявил футболист. – Дальше, возможно, закончились силы. Не успевали вернуться в защиту, стали ошибаться.
– Как вы думаете, почему не вышло дожать?
– Не знаю... Моменты у нас были, просто не получилось забить.
– Мы привыкли видеть "Краснодар" более атакующим чем сегодня. Что же не удалось, ведь мотивации было достаточно?
– Мотивация у нас всегда есть – в каждом матче. Возможно, к концу сезона уже сил не хватает. Поговорим с ребятами, почему так случилось.
– С вашей точки зрения, что случилось в эпизоде с пропущенным голом? Почему остался один Шомуродов?
– Провалились. В обороне провалились. Надо посмотреть повтор, но, кажется, просто потеряли игрока.
– По силам "Краснодару" занять второе место?
– Будем к этому стремиться, побеждать в каждом матче.
Источник: www.rusfootball.info
– Мы вели и контролировали игру примерно до 80-ой минуты, – заявил футболист. – Дальше, возможно, закончились силы. Не успевали вернуться в защиту, стали ошибаться.
– Как вы думаете, почему не вышло дожать?
– Не знаю... Моменты у нас были, просто не получилось забить.
– Мы привыкли видеть "Краснодар" более атакующим чем сегодня. Что же не удалось, ведь мотивации было достаточно?
– Мотивация у нас всегда есть – в каждом матче. Возможно, к концу сезона уже сил не хватает. Поговорим с ребятами, почему так случилось.
– С вашей точки зрения, что случилось в эпизоде с пропущенным голом? Почему остался один Шомуродов?
– Провалились. В обороне провалились. Надо посмотреть повтор, но, кажется, просто потеряли игрока.
– По силам "Краснодару" занять второе место?
– Будем к этому стремиться, побеждать в каждом матче.
Источник: www.rusfootball.info
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