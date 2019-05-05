Геннадий Орлов ответил депутату Лебедеву на обвинения в облизывании "Зенита"

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:51
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
Вчера, 23:23
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Вчера, 23:07
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
Вчера, 22:49
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Вчера, 22:18
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (1)
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (1)
Вчера, 22:06
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
Вчера, 21:49
Владимир Пильгуй: ЦСКА разочаровал качеством своей игры, не хватает им до европейского уровня
Владимир Пильгуй: ЦСКА разочаровал качеством своей игры, не хватает им до европейского уровня
Вчера, 21:47
Виктор Гончаренко: Набабкин не имеет права делать такие ляпы (4)
Виктор Гончаренко: Набабкин не имеет права делать такие ляпы (4)
Вчера, 21:19
Валерий Карпин: можно пять таких пенальти ставить в каждой игре (3)
Валерий Карпин: можно пять таких пенальти ставить в каждой игре (3)
Вчера, 21:10
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче (1)
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче (1)
Вчера, 21:00
"Краснодар" упустил победу над "Ростовом" (45)
"Краснодар" упустил победу над "Ростовом" (45)
Вчера, 20:53
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (18)
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (18)
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"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"
"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"
Вчера, 20:17
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (38)
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (38)
Вчера, 19:21
Виктор Гончаренко: по моментам ЦСКА даже был ближе к победе (12)
Виктор Гончаренко: по моментам ЦСКА даже был ближе к победе (12)
Вчера, 19:14
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Артур Юсупов: никогда не болел за "Спартак", но теперь придется болеть за них (видео) (5)
Вчера, 18:53
Артем Тимофеев не сыграет за "Крылья Советов" со "Спартаком" (1)
Артем Тимофеев не сыграет за "Крылья Советов" со "Спартаком" (1)
Вчера, 18:04
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Вчера, 17:59
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"Ростов" и "Краснодар" объявили стартовые составы (2)
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Жозе Моуринью может возглавить "Селтик"
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Полузащитник "Фенербахче" за 6 млн может перейти в "Зенит" (12)
Вчера, 16:13
Вадим Евсеев: каждое набранное очко – приобретение
Вадим Евсеев: каждое набранное очко – приобретение
Вчера, 16:11
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"Эмполи" на своем поле обыграл "Фиорентину"
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"Крылья Советов" на 93-й минуте упустили победу над "Уфой" (9)
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Федор Чалов – в основе ЦСКА на матч с "Динамо" (4)
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Александр Медведев: по-моему, первый раз в истории команда стала чемпионом во время полета
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Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
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"Ювентус" поздравил Маркизио с чемпионством
Геннадий Орлов ответил депутату Лебедеву на обвинения в облизывании "Зенита"
Комментатор Геннадий Орлов ответил депутату Госдумы и члену исполкома РФС Игорю Лебедеву, который накануне обвинил его в облизывании "Зенита" и призвал отстранить от работы на российском телевидении.
"Конечно, я болею за "Зенит" и очень хочу, чтобы "Зенит" был чемпионом, чтобы играл в Лиге чемпионов. А кто такой Лебедев? Какое отношение он имеет к российскому футболу? Я его неоднократно критиковал. Странно, что он только сейчас об этом написал. Он в одно время отвечал за развитие футбола. Как он может развивать футбол, когда он сам ничего в нем не понимает?
Его бесит, что есть такой комментатор Орлов, который сам играл в футбол, который комментирует и разбирается в футболе и болеет за "Зенит". А за кого я должен болеть? За "Спартак" или "Локомотив"? Наверное, это смешно. Я в "Зените" играл, здесь моя жизнь.
Но моя болезнь не оголтелая, как у фаната. Я же сам все время в непростых отношениях с футболистами "Зенита". Я же их критикую, вы посмотрите мои отчеты и репортажи. Если Шатов в первом тайме играет плохо, и я вижу — говорю об этом. Но во втором тайме, когда он играет хорошо, я в репортаже говорю, что он сыграл хорошо. Так и должен работать комментатор. Конструктивная критика всегда должна быть, это смысл любой журналистики. Профессия журналиста помогает развитию общества", - цитирует Орлова Sport24.
"Конечно, я болею за "Зенит" и очень хочу, чтобы "Зенит" был чемпионом, чтобы играл в Лиге чемпионов. А кто такой Лебедев? Какое отношение он имеет к российскому футболу? Я его неоднократно критиковал. Странно, что он только сейчас об этом написал. Он в одно время отвечал за развитие футбола. Как он может развивать футбол, когда он сам ничего в нем не понимает?
Его бесит, что есть такой комментатор Орлов, который сам играл в футбол, который комментирует и разбирается в футболе и болеет за "Зенит". А за кого я должен болеть? За "Спартак" или "Локомотив"? Наверное, это смешно. Я в "Зените" играл, здесь моя жизнь.
Но моя болезнь не оголтелая, как у фаната. Я же сам все время в непростых отношениях с футболистами "Зенита". Я же их критикую, вы посмотрите мои отчеты и репортажи. Если Шатов в первом тайме играет плохо, и я вижу — говорю об этом. Но во втором тайме, когда он играет хорошо, я в репортаже говорю, что он сыграл хорошо. Так и должен работать комментатор. Конструктивная критика всегда должна быть, это смысл любой журналистики. Профессия журналиста помогает развитию общества", - цитирует Орлова Sport24.
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