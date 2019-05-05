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Ахмат
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Рубин
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Геннадий Орлов ответил депутату Лебедеву на обвинения в облизывании "Зенита"

Комментатор Геннадий Орлов ответил депутату Госдумы и члену исполкома РФС Игорю Лебедеву, который накануне обвинил его в облизывании "Зенита" и призвал отстранить от работы на российском телевидении.

"Конечно, я болею за "Зенит" и очень хочу, чтобы "Зенит" был чемпионом, чтобы играл в Лиге чемпионов. А кто такой Лебедев? Какое отношение он имеет к российскому футболу? Я его неоднократно критиковал. Странно, что он только сейчас об этом написал. Он в одно время отвечал за развитие футбола. Как он может развивать футбол, когда он сам ничего в нем не понимает?

Его бесит, что есть такой комментатор Орлов, который сам играл в футбол, который комментирует и разбирается в футболе и болеет за "Зенит". А за кого я должен болеть? За "Спартак" или "Локомотив"? Наверное, это смешно. Я в "Зените" играл, здесь моя жизнь.

Но моя болезнь не оголтелая, как у фаната. Я же сам все время в непростых отношениях с футболистами "Зенита". Я же их критикую, вы посмотрите мои отчеты и репортажи. Если Шатов в первом тайме играет плохо, и я вижу — говорю об этом. Но во втором тайме, когда он играет хорошо, я в репортаже говорю, что он сыграл хорошо. Так и должен работать комментатор. Конструктивная критика всегда должна быть, это смысл любой журналистики. Профессия журналиста помогает развитию общества", - цитирует Орлова Sport24.
Теги: Орлов Зенит
Вчера, 23:34
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11
(8)
#11  Яamon   (Сегодня, 00:30)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
геннадий что-то высрал, а на вопрос о том, почему на всю страну топит за газовую зину, будучи комментатором, так и не ответил.
вот мне, например, нужно знать о его никчемных предпочтениях? xули он, весь такой пристрастный, лезет ко мне в телевизор со своими пристрастиями и комариным голоском? ну если мне не нравится этот госпроект, почему я должен наблюдать, как дедушка ананирует на заболотного или "дрюсси", как сказал xуярба?
я думаю, что это всё от безнаказанности под крылом миллера. в дедушке фанатизма больше, чем объективности, хотя строит из себя саму рассудительность
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#10  anonymous   (Сегодня, 00:28)
  • +2
  •  (2)

Так и должен работать комментатор

комментатор должен работать непредвзято!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#9  american boy   (Сегодня, 00:20)
  • +1
  •  (1)
online

Оба бесят
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#8  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 00:01)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Сказочный петух!)


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#7  Женёка  Дзержинск (Вчера, 23:57)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rocker31
Здесь я полностью на стороне дяди Гены : лезет хyйло всякое в спорт !

А я здесь на стороне этого самого
хyйла
так как он высказал мысли всех нейтральных болельщиков!!! Дядя Гена может быть хоть тысячу раз футболистом, экспертом и т.д. но сейчас он комментатор, а комментатор в первую очередь должен быть нейтральным!!! На своём внутреннем канале пусть облизывает Зенит до посинения но на федеральном канале его бредни никому не нужны!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#6  serega_user  serega_user (Вчера, 23:57)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
ГСО так и не понял, почему наезжают на него.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#5  Apant1   (Вчера, 23:56)
  • +7
  •  (9)

Орлов крайне не объективен, плохо что его репортажи смотрят дети, у которых с детства складывается совершенно неправильная картина того что происходит на футбольном поле. Худший вариант это когда и Орлов и судья работают в тандеме, детишки потом совершенно не понимают, почему при игре в еврокубках, падения одного из их кумиров, не достаточно для назначения опасного штрафного или пенальти, а у нас в чемпионате это часть тактики, просто прибежать в нужную точку с мячом и упасть, правильный судья свистнет, а правильный комментатор объяснит зрителям, насколько грубо сыграл оппонент, с Орловым такая история длится уже давно, тот кто хочет объективности от комментатора, предпочитают смотреть без звука
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#4  Седой  Россия (Вчера, 23:43)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Друг друга стоят


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:38)
  • -2
  •  (20)
Болеет за:
«Локомотив»
У пропагандона подорвало пердак.
Дедушка, твои бредни могут слушать только бабушки.
Ты уже лет десять как переработал, уйди по хорошему, пиши колонку в газете, в твитере например.
Хватит уже вылизывать Зенитовскую попку, у тя же язычек стерся поди.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  rocker31  К-G (Вчера, 23:37)
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Здесь я полностью на стороне дяди Гены : лезет хyйло всякое в спорт !
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
#1  sraptakpain  Кукуево (Вчера, 23:36)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Шинник»
он так и не понял что ему предъявили
а ответил в стиле бубнова "сам то кто"
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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