Мирча Луческу: Семак может проработать в "Зените" 12 лет – как я в "Шахтере"

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:51
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
Вчера, 23:23
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Вчера, 23:07
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
Вчера, 22:49
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Вчера, 22:18
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (1)
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (1)
Вчера, 22:06
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
Вчера, 21:49
Владимир Пильгуй: ЦСКА разочаровал качеством своей игры, не хватает им до европейского уровня
Владимир Пильгуй: ЦСКА разочаровал качеством своей игры, не хватает им до европейского уровня
Вчера, 21:47
Виктор Гончаренко: Набабкин не имеет права делать такие ляпы (4)
Виктор Гончаренко: Набабкин не имеет права делать такие ляпы (4)
Вчера, 21:19
Валерий Карпин: можно пять таких пенальти ставить в каждой игре (5)
Валерий Карпин: можно пять таких пенальти ставить в каждой игре (5)
Вчера, 21:10
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче (1)
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче (1)
Вчера, 21:00
"Краснодар" упустил победу над "Ростовом" (46)
"Краснодар" упустил победу над "Ростовом" (46)
Вчера, 20:53
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (19)
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (19)
Вчера, 20:18
"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"
"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"
Вчера, 20:17
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (38)
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (38)
Вчера, 19:21
Виктор Гончаренко: по моментам ЦСКА даже был ближе к победе (12)
Виктор Гончаренко: по моментам ЦСКА даже был ближе к победе (12)
Вчера, 19:14
Артур Юсупов: никогда не болел за "Спартак", но теперь придется болеть за них (видео) (5)
Артур Юсупов: никогда не болел за "Спартак", но теперь придется болеть за них (видео) (5)
Вчера, 18:53
Артем Тимофеев не сыграет за "Крылья Советов" со "Спартаком" (1)
Артем Тимофеев не сыграет за "Крылья Советов" со "Спартаком" (1)
Вчера, 18:04
"Челси" вышел на третье место в чемпионате Англии
"Челси" вышел на третье место в чемпионате Англии
Вчера, 17:59
"Ростов" и "Краснодар" объявили стартовые составы (2)
"Ростов" и "Краснодар" объявили стартовые составы (2)
Вчера, 17:32
Жозе Моуринью может возглавить "Селтик"
Жозе Моуринью может возглавить "Селтик"
Вчера, 17:26
Полузащитник "Фенербахче" за 6 млн может перейти в "Зенит" (13)
Полузащитник "Фенербахче" за 6 млн может перейти в "Зенит" (13)
Вчера, 16:13
Вадим Евсеев: каждое набранное очко – приобретение
Вадим Евсеев: каждое набранное очко – приобретение
Вчера, 16:11
"Эмполи" на своем поле обыграл "Фиорентину"
"Эмполи" на своем поле обыграл "Фиорентину"
Вчера, 15:58
"Крылья Советов" на 93-й минуте упустили победу над "Уфой" (9)
"Крылья Советов" на 93-й минуте упустили победу над "Уфой" (9)
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Федор Чалов – в основе ЦСКА на матч с "Динамо" (4)
Федор Чалов – в основе ЦСКА на матч с "Динамо" (4)
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Александр Медведев: по-моему, первый раз в истории команда стала чемпионом во время полета
Александр Медведев: по-моему, первый раз в истории команда стала чемпионом во время полета
Мирча Луческу: Семак может проработать в "Зените" 12 лет – как я в "Шахтере"
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу поделился мнением о победе сине-бело-голубых в чемпионате России.
– Абсолютно заслуженный триумф "Зенита", – начал Луческу. – Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. У "Локомотива" осталась прежняя команда, ЦСКА покинула большая часть важных игроков, "Спартак" потерял лидера – Промеса… Знаю, что и "Зениту" было сложно строить заново команду в последние пару лет, ведь ушли Халк, Гарай, Витсель, Ломбертс. Но Семак – тренер, который хорошо знает игроков, клуб, российский футбол, а сами футболисты были мотивированы сильнее конкурентов, так как "Зенит" не брал золото с 2015 года. Зимой клуб отлично усилился – в нем знали, какие конкретно позиции требуют укрепления, поэтому в Петербург приехали Ракицкий, Азмун и Барриос.
– Вас не смущало, что у Семака не было опыта работы главным тренером на таком высоком уровне? Даже вы и Роберто Манчини за один сезон не смогли стать чемпионами.
– У него есть громадный опыт работы со мной, со Спаллетти, с Виллаш-Боашем, с Капелло. Самостоятельно он работал в "Уфе". И его главный козырь – отличное знание чемпионата, игроков. Нужно было прекратить происходившее в прошлом сезоне, и это было сделано. Знаю, что важнейшую роль в трансформации команды сыграл Александр Дюков. Он изменил "Зенит" в лучшую сторону и уверен, что сделает то же самое с российским футболом сейчас.
– Вы работали с Семаком. Верили, что он станет топ-тренером?
– Конечно. Когда я покинул "Зенит", сказал, что Семак в будущем будет лучшим тренером для команды. Может быть, он будет работать в клубе 12 лет – как я в "Шахтере".
"Спорт-Экспресс"
– Абсолютно заслуженный триумф "Зенита", – начал Луческу. – Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. У "Локомотива" осталась прежняя команда, ЦСКА покинула большая часть важных игроков, "Спартак" потерял лидера – Промеса… Знаю, что и "Зениту" было сложно строить заново команду в последние пару лет, ведь ушли Халк, Гарай, Витсель, Ломбертс. Но Семак – тренер, который хорошо знает игроков, клуб, российский футбол, а сами футболисты были мотивированы сильнее конкурентов, так как "Зенит" не брал золото с 2015 года. Зимой клуб отлично усилился – в нем знали, какие конкретно позиции требуют укрепления, поэтому в Петербург приехали Ракицкий, Азмун и Барриос.
– Вас не смущало, что у Семака не было опыта работы главным тренером на таком высоком уровне? Даже вы и Роберто Манчини за один сезон не смогли стать чемпионами.
– У него есть громадный опыт работы со мной, со Спаллетти, с Виллаш-Боашем, с Капелло. Самостоятельно он работал в "Уфе". И его главный козырь – отличное знание чемпионата, игроков. Нужно было прекратить происходившее в прошлом сезоне, и это было сделано. Знаю, что важнейшую роль в трансформации команды сыграл Александр Дюков. Он изменил "Зенит" в лучшую сторону и уверен, что сделает то же самое с российским футболом сейчас.
– Вы работали с Семаком. Верили, что он станет топ-тренером?
– Конечно. Когда я покинул "Зенит", сказал, что Семак в будущем будет лучшим тренером для команды. Может быть, он будет работать в клубе 12 лет – как я в "Шахтере".
"Спорт-Экспресс"
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