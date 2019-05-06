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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Мирча Луческу: Семак может проработать в "Зените" 12 лет – как я в "Шахтере"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу поделился мнением о победе сине-бело-голубых в чемпионате России.

– Абсолютно заслуженный триумф "Зенита", – начал Луческу. – Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. У "Локомотива" осталась прежняя команда, ЦСКА покинула большая часть важных игроков, "Спартак" потерял лидера – Промеса… Знаю, что и "Зениту" было сложно строить заново команду в последние пару лет, ведь ушли Халк, Гарай, Витсель, Ломбертс. Но Семак – тренер, который хорошо знает игроков, клуб, российский футбол, а сами футболисты были мотивированы сильнее конкурентов, так как "Зенит" не брал золото с 2015 года. Зимой клуб отлично усилился – в нем знали, какие конкретно позиции требуют укрепления, поэтому в Петербург приехали Ракицкий, Азмун и Барриос.

– Вас не смущало, что у Семака не было опыта работы главным тренером на таком высоком уровне? Даже вы и Роберто Манчини за один сезон не смогли стать чемпионами.

– У него есть громадный опыт работы со мной, со Спаллетти, с Виллаш-Боашем, с Капелло. Самостоятельно он работал в "Уфе". И его главный козырь – отличное знание чемпионата, игроков. Нужно было прекратить происходившее в прошлом сезоне, и это было сделано. Знаю, что важнейшую роль в трансформации команды сыграл Александр Дюков. Он изменил "Зенит" в лучшую сторону и уверен, что сделает то же самое с российским футболом сейчас.

– Вы работали с Семаком. Верили, что он станет топ-тренером?

– Конечно. Когда я покинул "Зенит", сказал, что Семак в будущем будет лучшим тренером для команды. Может быть, он будет работать в клубе 12 лет – как я в "Шахтере".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Луческу Шахтер Семак Зенит
Сегодня, 04:31
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