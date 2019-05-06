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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Геннадий Орлов: это Тимощук отыскал Барриоса

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что инициатором приглашения в "Зенит" полузащитника Вильмара Барриоса был тренер петербургской команды Анатолий Тимощук.

25-летний колумбиец перешел в "Зенит" из "Бока Хуниорс" в феврале 2019 года за 15 миллионов евро.

"Вчера я разговаривал с Толей Тимощуком и выяснил: это он Барриоса отыскал. Весь штаб "Зенита" постоянно в работе. Опорника должен был найти именно Тимощук. Толя был одним из лучших на этой позиции в свое время. Не случайно его подписала "Бавария", - цитирует Орлова Sport24.
Теги: Барриос Тимощук Зенит Орлов
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