Геннадий Орлов: это Тимощук отыскал Барриоса

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:51
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
Вчера, 23:23
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Вчера, 23:07
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
Вчера, 22:49
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Вчера, 22:18
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (1)
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (1)
Вчера, 22:06
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
Вчера, 21:49
Владимир Пильгуй: ЦСКА разочаровал качеством своей игры, не хватает им до европейского уровня
Владимир Пильгуй: ЦСКА разочаровал качеством своей игры, не хватает им до европейского уровня
Вчера, 21:47
Виктор Гончаренко: Набабкин не имеет права делать такие ляпы (5)
Виктор Гончаренко: Набабкин не имеет права делать такие ляпы (5)
Вчера, 21:19
Валерий Карпин: можно пять таких пенальти ставить в каждой игре (6)
Валерий Карпин: можно пять таких пенальти ставить в каждой игре (6)
Вчера, 21:10
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче (1)
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче (1)
Вчера, 21:00
"Краснодар" упустил победу над "Ростовом" (46)
"Краснодар" упустил победу над "Ростовом" (46)
Вчера, 20:53
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (20)
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (20)
Вчера, 20:18
"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"
"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"
Вчера, 20:17
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (38)
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (38)
Вчера, 19:21
Виктор Гончаренко: по моментам ЦСКА даже был ближе к победе (12)
Виктор Гончаренко: по моментам ЦСКА даже был ближе к победе (12)
Вчера, 19:14
Артур Юсупов: никогда не болел за "Спартак", но теперь придется болеть за них (видео) (5)
Артур Юсупов: никогда не болел за "Спартак", но теперь придется болеть за них (видео) (5)
Вчера, 18:53
Артем Тимофеев не сыграет за "Крылья Советов" со "Спартаком" (1)
Артем Тимофеев не сыграет за "Крылья Советов" со "Спартаком" (1)
Вчера, 18:04
"Челси" вышел на третье место в чемпионате Англии
"Челси" вышел на третье место в чемпионате Англии
Вчера, 17:59
"Ростов" и "Краснодар" объявили стартовые составы (2)
"Ростов" и "Краснодар" объявили стартовые составы (2)
Вчера, 17:32
Жозе Моуринью может возглавить "Селтик"
Жозе Моуринью может возглавить "Селтик"
Вчера, 17:26
Полузащитник "Фенербахче" за 6 млн может перейти в "Зенит" (13)
Полузащитник "Фенербахче" за 6 млн может перейти в "Зенит" (13)
Геннадий Орлов: это Тимощук отыскал Барриоса
Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что инициатором приглашения в "Зенит" полузащитника Вильмара Барриоса был тренер петербургской команды Анатолий Тимощук.
25-летний колумбиец перешел в "Зенит" из "Бока Хуниорс" в феврале 2019 года за 15 миллионов евро.
"Вчера я разговаривал с Толей Тимощуком и выяснил: это он Барриоса отыскал. Весь штаб "Зенита" постоянно в работе. Опорника должен был найти именно Тимощук. Толя был одним из лучших на этой позиции в свое время. Не случайно его подписала "Бавария", - цитирует Орлова Sport24.
25-летний колумбиец перешел в "Зенит" из "Бока Хуниорс" в феврале 2019 года за 15 миллионов евро.
"Вчера я разговаривал с Толей Тимощуком и выяснил: это он Барриоса отыскал. Весь штаб "Зенита" постоянно в работе. Опорника должен был найти именно Тимощук. Толя был одним из лучших на этой позиции в свое время. Не случайно его подписала "Бавария", - цитирует Орлова Sport24.
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