Мирча Луческу: после чемпионства позвонил Дзюбе и сказал: "Ты – лучший"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, как поздравил форварда Артема Дзюбу с победой в чемпионате России.– Да, я искренне поздравил Семака после победы – написал ему: "Браво!" И, конечно, отправил сообщения многим футболистам, с которыми работал. Дзюбе лично позвонил и сказал ему: "Ты – лучший". Конечно, он заслужил это золото, как и весь "Зенит".