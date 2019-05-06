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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Мирча Луческу: после чемпионства позвонил Дзюбе и сказал: "Ты – лучший"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, как поздравил форварда Артема Дзюбу с победой в чемпионате России.

– Уже поздравили всех, кого хотели?

– Да, я искренне поздравил Семака после победы – написал ему: "Браво!" И, конечно, отправил сообщения многим футболистам, с которыми работал. Дзюбе лично позвонил и сказал ему: "Ты – лучший". Конечно, он заслужил это золото, как и весь "Зенит".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Луческу Дзюба Зенит
Сегодня, 06:05
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#1  Valex33   (Сегодня, 06:29)
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Мирча,при всем увадении к Вам,у Вас нулевой результат в России и Турции,Украина отдельная тема

Зенит при Вас худшая команда за все время
Регистрация: 6.05.2019 [жалоба]
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