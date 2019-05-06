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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Александр Дюков: "Зенит" провёл яркий сезон и заслужил чемпионский титул

Президент РФС Александр Дюков поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России.

"Хочу поздравить футбольный клуб "Зенит" с чемпионством. Команда провела яркий сезон, продемонстрировала уверенный футбол и заслужила свой титул. Особенно радует, что большой вклад в победу "Зенита" в РПЛ сделали игроки национальной сборной под руководством молодого российского тренера", - приводит слова Дюкова "Чемпионат.сом".

Напомним, с 2008 по 2017 год Дюков занимал должность президента "Зенита".
Теги: Дюков Зенит
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