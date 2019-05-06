Президент "Арсенала": рады, что Дзюба впервые стал чемпионом

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:0) в 27-м туре РПЛ.– Приятно, конечно, что мы самым непосредственным образом влияем на распределение мест в верхней части турнирной таблицы.Уверенно выиграли у действующего чемпиона, который теперь уже сложил свои полномочия, и таким образом помогли досрочно занять первое место "Зениту".Разумеется, поздравляем команду из Санкт-Петербурга с заслуженной победой. Тем не менее прежде всего мы играем для своих болельщиков, которые снова заполнили стадион. Это наш основной стимул и главная мотивация в любом матче.Плюс на концовку сезона у "Арсенала" есть свои турнирные задачи. Мы стараемся побеждать в каждой игре, набирать очки. А дальше будет видно, что из этого получится.– Естественно, мы очень рады, что он наконец-то стал чемпионом России. И поздравляем его. Наверное, символично, что сейчас тульский "Арсенал" повлиял на это.В прошлом году Артем отлично провел вторую половину чемпионата в Туле, вернулся в сборную и великолепно выступил на чемпионате мира.Но все-таки правильнее говорить, что чемпионом он себя сделал сам вместе с командой, мы же просто предоставили ему возможность реанимировать карьеру, чем он блестяще воспользовался. Это, кстати, касается не только его.Игроки в Туле растут, развиваются и очень серьезно прибавляют. Можно назвать не одну и не две фамилии. Считаю, что, помимо набранных очков и заполненных трибун, это тоже критерий, по которому нужно оценивать тульский "Арсенал".