Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Президент "Арсенала": рады, что Дзюба впервые стал чемпионом

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:0) в 27-м туре РПЛ.

– Приятно, конечно, что мы самым непосредственным образом влияем на распределение мест в верхней части турнирной таблицы.

Уверенно выиграли у действующего чемпиона, который теперь уже сложил свои полномочия, и таким образом помогли досрочно занять первое место "Зениту".

Разумеется, поздравляем команду из Санкт-Петербурга с заслуженной победой. Тем не менее прежде всего мы играем для своих болельщиков, которые снова заполнили стадион. Это наш основной стимул и главная мотивация в любом матче.

Плюс на концовку сезона у "Арсенала" есть свои турнирные задачи. Мы стараемся побеждать в каждой игре, набирать очки. А дальше будет видно, что из этого получится.

- Было ли приятно сделать чемпионом Артема Дзюбу?

– Естественно, мы очень рады, что он наконец-то стал чемпионом России. И поздравляем его. Наверное, символично, что сейчас тульский "Арсенал" повлиял на это.

В прошлом году Артем отлично провел вторую половину чемпионата в Туле, вернулся в сборную и великолепно выступил на чемпионате мира.

Но все-таки правильнее говорить, что чемпионом он себя сделал сам вместе с командой, мы же просто предоставили ему возможность реанимировать карьеру, чем он блестяще воспользовался. Это, кстати, касается не только его.

Игроки в Туле растут, развиваются и очень серьезно прибавляют. Можно назвать не одну и не две фамилии. Считаю, что, помимо набранных очков и заполненных трибун, это тоже критерий, по которому нужно оценивать тульский "Арсенал".

Sports.ru
Теги: Арсенал Локомотив Дзюба Зенит
Сегодня, 07:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама