Россия РПЛ 2018/19
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Президент "Арсенала": рады, что Дзюба впервые стал чемпионом
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:0) в 27-м туре РПЛ.
– Приятно, конечно, что мы самым непосредственным образом влияем на распределение мест в верхней части турнирной таблицы.
Уверенно выиграли у действующего чемпиона, который теперь уже сложил свои полномочия, и таким образом помогли досрочно занять первое место "Зениту".
Разумеется, поздравляем команду из Санкт-Петербурга с заслуженной победой. Тем не менее прежде всего мы играем для своих болельщиков, которые снова заполнили стадион. Это наш основной стимул и главная мотивация в любом матче.
Плюс на концовку сезона у "Арсенала" есть свои турнирные задачи. Мы стараемся побеждать в каждой игре, набирать очки. А дальше будет видно, что из этого получится.
- Было ли приятно сделать чемпионом Артема Дзюбу?
– Естественно, мы очень рады, что он наконец-то стал чемпионом России. И поздравляем его. Наверное, символично, что сейчас тульский "Арсенал" повлиял на это.
В прошлом году Артем отлично провел вторую половину чемпионата в Туле, вернулся в сборную и великолепно выступил на чемпионате мира.
Но все-таки правильнее говорить, что чемпионом он себя сделал сам вместе с командой, мы же просто предоставили ему возможность реанимировать карьеру, чем он блестяще воспользовался. Это, кстати, касается не только его.
Игроки в Туле растут, развиваются и очень серьезно прибавляют. Можно назвать не одну и не две фамилии. Считаю, что, помимо набранных очков и заполненных трибун, это тоже критерий, по которому нужно оценивать тульский "Арсенал".
Sports.ru
– Приятно, конечно, что мы самым непосредственным образом влияем на распределение мест в верхней части турнирной таблицы.
Уверенно выиграли у действующего чемпиона, который теперь уже сложил свои полномочия, и таким образом помогли досрочно занять первое место "Зениту".
Разумеется, поздравляем команду из Санкт-Петербурга с заслуженной победой. Тем не менее прежде всего мы играем для своих болельщиков, которые снова заполнили стадион. Это наш основной стимул и главная мотивация в любом матче.
Плюс на концовку сезона у "Арсенала" есть свои турнирные задачи. Мы стараемся побеждать в каждой игре, набирать очки. А дальше будет видно, что из этого получится.
- Было ли приятно сделать чемпионом Артема Дзюбу?
– Естественно, мы очень рады, что он наконец-то стал чемпионом России. И поздравляем его. Наверное, символично, что сейчас тульский "Арсенал" повлиял на это.
В прошлом году Артем отлично провел вторую половину чемпионата в Туле, вернулся в сборную и великолепно выступил на чемпионате мира.
Но все-таки правильнее говорить, что чемпионом он себя сделал сам вместе с командой, мы же просто предоставили ему возможность реанимировать карьеру, чем он блестяще воспользовался. Это, кстати, касается не только его.
Игроки в Туле растут, развиваются и очень серьезно прибавляют. Можно назвать не одну и не две фамилии. Считаю, что, помимо набранных очков и заполненных трибун, это тоже критерий, по которому нужно оценивать тульский "Арсенал".
Sports.ru
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