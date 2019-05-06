Артем Дзюба: благодарен судьбе за все, что со мной происходило

Россия РПЛ 2018/19
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08:51
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (1)
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (1)
Вчера, 23:51
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
Вчера, 23:23
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Вчера, 23:07
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
Вчера, 22:49
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Вчера, 22:18
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (2)
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (2)
Вчера, 22:06
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
Вчера, 21:49
Владимир Пильгуй: ЦСКА разочаровал качеством своей игры, не хватает им до европейского уровня
Владимир Пильгуй: ЦСКА разочаровал качеством своей игры, не хватает им до европейского уровня
Вчера, 21:47
Виктор Гончаренко: Набабкин не имеет права делать такие ляпы (5)
Виктор Гончаренко: Набабкин не имеет права делать такие ляпы (5)
Вчера, 21:19
Валерий Карпин: можно пять таких пенальти ставить в каждой игре (7)
Валерий Карпин: можно пять таких пенальти ставить в каждой игре (7)
Вчера, 21:10
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче (1)
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче (1)
Вчера, 21:00
"Краснодар" упустил победу над "Ростовом" (47)
"Краснодар" упустил победу над "Ростовом" (47)
Вчера, 20:53
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (21)
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (21)
Вчера, 20:18
"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"
"Монако" с Головиным проиграл "Сент-Этьену"
Вчера, 20:17
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (38)
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (38)
Вчера, 19:21
Виктор Гончаренко: по моментам ЦСКА даже был ближе к победе (13)
Виктор Гончаренко: по моментам ЦСКА даже был ближе к победе (13)
Вчера, 19:14
Артур Юсупов: никогда не болел за "Спартак", но теперь придется болеть за них (видео) (5)
Артур Юсупов: никогда не болел за "Спартак", но теперь придется болеть за них (видео) (5)
Вчера, 18:53
Артем Тимофеев не сыграет за "Крылья Советов" со "Спартаком" (1)
Артем Тимофеев не сыграет за "Крылья Советов" со "Спартаком" (1)
Артем Дзюба: благодарен судьбе за все, что со мной происходило
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, кому посвятил чемпионский титул.
Напомним, "Зенит" досрочно стал чемпионом России за три тура до окончании чемпионата.
"Хотел бы сказать о болельщиках. Видел, как ликовали поклонники других клубов, которые в последние годы брали титул, и понимал, как этого ждут наши. И сейчас чувствую эту радость – эта победа для них, для города. Для меня важно, что триумф "Зенита" увидели и гордятся им мои дети, семья, родственники, все близкие.
Очень хотелось стать чемпионом. Закончить карьеру без такого звания обидно. И счастлив, что прошел долгий путь и добрался до золота. Все было не зря. Благодарен судьбе за все, что со мной происходило. Как сказали умные люди, мне следовало все это пройти – на протяжении карьеры иногда думал, что так и останусь на вторых-третьих ролях. А сейчас приятно, что я один из тех, кто отдал все ради этой победы", - цитирует Дзюбу "СЭ".
Напомним, "Зенит" досрочно стал чемпионом России за три тура до окончании чемпионата.
"Хотел бы сказать о болельщиках. Видел, как ликовали поклонники других клубов, которые в последние годы брали титул, и понимал, как этого ждут наши. И сейчас чувствую эту радость – эта победа для них, для города. Для меня важно, что триумф "Зенита" увидели и гордятся им мои дети, семья, родственники, все близкие.
Очень хотелось стать чемпионом. Закончить карьеру без такого звания обидно. И счастлив, что прошел долгий путь и добрался до золота. Все было не зря. Благодарен судьбе за все, что со мной происходило. Как сказали умные люди, мне следовало все это пройти – на протяжении карьеры иногда думал, что так и останусь на вторых-третьих ролях. А сейчас приятно, что я один из тех, кто отдал все ради этой победы", - цитирует Дзюбу "СЭ".
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