Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Артем Дзюба: благодарен судьбе за все, что со мной происходило

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, кому посвятил чемпионский титул.

Напомним, "Зенит" досрочно стал чемпионом России за три тура до окончании чемпионата.

"Хотел бы сказать о болельщиках. Видел, как ликовали поклонники других клубов, которые в последние годы брали титул, и понимал, как этого ждут наши. И сейчас чувствую эту радость – эта победа для них, для города. Для меня важно, что триумф "Зенита" увидели и гордятся им мои дети, семья, родственники, все близкие.

Очень хотелось стать чемпионом. Закончить карьеру без такого звания обидно. И счастлив, что прошел долгий путь и добрался до золота. Все было не зря. Благодарен судьбе за все, что со мной происходило. Как сказали умные люди, мне следовало все это пройти – на протяжении карьеры иногда думал, что так и останусь на вторых-третьих ролях. А сейчас приятно, что я один из тех, кто отдал все ради этой победы", - цитирует Дзюбу "СЭ".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 08:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(1)
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 08:56)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно благодарен.Миллиард рублей уже заработал за 4 года в Зените.Да плюс еще и героем стал.Не забивая по пол года то smile
Так развиватся наш футбол не будет!Давно пора разогнать всю эту собачью свадьбу и сделать зарплаты как у футболистов Аякса!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  safonas   (Сегодня, 08:54)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Parshin
Выиграв в этом году Чемпионат России, "Зенит" в то же время проиграл (!!!) другой чемпионат - неофициальный чемпионат, который разыгрывают отдельным зачетом внутри ЧР два федеральных города, два города-супергиганта, две российские столицы - Москва и Санкт Петербург!
В этом сезоне - Победителем неофициального чемпионата Москвы-Санкт-Петербурга (всего 5 команд: Спартак-ЦСКА-Локомотив- Динамо-Зенит) стала команда - "Спартак "(Москва)!
Поздравляем московский "Спартак" с этим титулом! Браво, "Спартак" !!! Браво, столичный Чемпион!!! )))
У А.С.Дзюбы, уроженца Москвы, есть титул Чемпиона Москвы? То-то ! ))

закусывать нужно)


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#4  Иван1969  Москва (Сегодня, 08:42)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Дождался, молодец!
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
#3  soloz   Россия (Сегодня, 08:33)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#2  СМЭУ  СССР (Сегодня, 08:21)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Parshin
.....
Поздравляем московский "Спартак" с этим титулом! Браво, "Спартак" !!! Браво, столичный Чемпион!!! )))
У А.С.Дзюбы, уроженца Москвы, есть титул Чемпиона Москвы? То-то ! ))


Ужас и бредятина. sleepy
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#1  Parshin   (Сегодня, 08:17)
  • -8
  •  (10)
online

Выиграв в этом году Чемпионат России, "Зенит" в то же время проиграл (!!!) другой чемпионат - неофициальный чемпионат, который разыгрывают отдельным зачетом внутри ЧР два федеральных города, два города-супергиганта, две российские столицы - Москва и Санкт Петербург!
В этом сезоне - Победителем неофициального чемпионата Москвы-Санкт-Петербурга (всего 5 команд: Спартак-ЦСКА-Локомотив- Динамо-Зенит) стала команда - "Спартак "(Москва)!
Поздравляем московский "Спартак" с этим титулом! Браво, "Спартак" !!! Браво, столичный Чемпион!!! )))
У А.С.Дзюбы, уроженца Москвы, есть титул Чемпиона Москвы? То-то ! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама