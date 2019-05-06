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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Анжи" выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии в Шемеретьево

Пресс-служба махачкалинского клуба выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево.

Напомним, 5-го мая аэропорту вскоре после взлета в результате пожара совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск. Следственный комитет Российской Федерации официально подтвердил гибель 41 человека.

"Страшная трагедия произошла в московском аэропорту Шереметьево. ФК "Анжи" выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Все наши мысли в эти тяжелые минуты о вас", - написано в твиттере "Анжи".
Теги: Анжи
Сегодня, 09:27
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#1  студия дускай   (Сегодня, 10:02)
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это так(
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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