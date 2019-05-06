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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Бубнов: упущенная победа в Ростове может аукнуться "Краснодару" в споре за второе место

Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 27-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Краснодаром" (1:1).

"Ростов" ожидаемо избрал выжидательную оборонительную тактику. Проблема в том, что команда Карпина действовала до перерыва слишком осторожно, не смогла перестроиться даже после пропущенного мяча. Что случилось после перерыва? Не думаю, что "Краснодар" уверовал в легкую победу. Гол в середине первого тайма — это еще ни о чем не говорит, у "Ростова" в запасе оставалась уйма времени. Дело в том, что сами хозяева во втором тайме заиграли иначе. Заметно прибавили в движении, стали действовать гораздо смелее и агрессивнее. Благодаря "Ростову" игра пошла на встречных курсах. Повлияли и замены Карпина, направленные на усиление атакующего потенциала. Вышедший на поле Шомуродов в итоге забил ответный мяч, а мог и принести своей команде победу.

Ничейный результат в целом по игре. До перерыва ближе к успеху был "Краснодар", в конце матча — уже "Ростов". Получился обоюдоострый матч с обилием борьбы. Теперь "Ростову" в плане попадания в Лигу Европы остается рассчитывать только на победу в Кубке России. В споре же за второе место ничего кардинально не изменилось. "Локомотив" проиграл, ЦСКА и "Краснодар" приблизились только на одно очко, все продолжают борьбу. Лучшую игру из претендентов на прямую путевку в Лигу чемпионов на данный момент демонстрирует "Краснодар", но турнирное положение "Локомотива" по-прежнему выгоднее. Упущенная победа в Ростове-на-Дону может аукнуться подопечным Мусаева", - цитирует Александра Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов Краснодар ЦСКА Ростов
Сегодня, 10:06
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#2  Rasmuz   (Сегодня, 10:17)
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По игре сейчас Арсенал лучше всех смотрится в борьбе за 2 строчку.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#1  XERX  - (Сегодня, 10:11)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Хех,тут даже мимо пятерке пролететь можно!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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