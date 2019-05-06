Россия РПЛ 2018/19
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Бубнов: упущенная победа в Ростове может аукнуться "Краснодару" в споре за второе место
Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 27-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Краснодаром" (1:1).
"Ростов" ожидаемо избрал выжидательную оборонительную тактику. Проблема в том, что команда Карпина действовала до перерыва слишком осторожно, не смогла перестроиться даже после пропущенного мяча. Что случилось после перерыва? Не думаю, что "Краснодар" уверовал в легкую победу. Гол в середине первого тайма — это еще ни о чем не говорит, у "Ростова" в запасе оставалась уйма времени. Дело в том, что сами хозяева во втором тайме заиграли иначе. Заметно прибавили в движении, стали действовать гораздо смелее и агрессивнее. Благодаря "Ростову" игра пошла на встречных курсах. Повлияли и замены Карпина, направленные на усиление атакующего потенциала. Вышедший на поле Шомуродов в итоге забил ответный мяч, а мог и принести своей команде победу.
Ничейный результат в целом по игре. До перерыва ближе к успеху был "Краснодар", в конце матча — уже "Ростов". Получился обоюдоострый матч с обилием борьбы. Теперь "Ростову" в плане попадания в Лигу Европы остается рассчитывать только на победу в Кубке России. В споре же за второе место ничего кардинально не изменилось. "Локомотив" проиграл, ЦСКА и "Краснодар" приблизились только на одно очко, все продолжают борьбу. Лучшую игру из претендентов на прямую путевку в Лигу чемпионов на данный момент демонстрирует "Краснодар", но турнирное положение "Локомотива" по-прежнему выгоднее. Упущенная победа в Ростове-на-Дону может аукнуться подопечным Мусаева", - цитирует Александра Бубнова Sportbox.ru.
"Ростов" ожидаемо избрал выжидательную оборонительную тактику. Проблема в том, что команда Карпина действовала до перерыва слишком осторожно, не смогла перестроиться даже после пропущенного мяча. Что случилось после перерыва? Не думаю, что "Краснодар" уверовал в легкую победу. Гол в середине первого тайма — это еще ни о чем не говорит, у "Ростова" в запасе оставалась уйма времени. Дело в том, что сами хозяева во втором тайме заиграли иначе. Заметно прибавили в движении, стали действовать гораздо смелее и агрессивнее. Благодаря "Ростову" игра пошла на встречных курсах. Повлияли и замены Карпина, направленные на усиление атакующего потенциала. Вышедший на поле Шомуродов в итоге забил ответный мяч, а мог и принести своей команде победу.
Ничейный результат в целом по игре. До перерыва ближе к успеху был "Краснодар", в конце матча — уже "Ростов". Получился обоюдоострый матч с обилием борьбы. Теперь "Ростову" в плане попадания в Лигу Европы остается рассчитывать только на победу в Кубке России. В споре же за второе место ничего кардинально не изменилось. "Локомотив" проиграл, ЦСКА и "Краснодар" приблизились только на одно очко, все продолжают борьбу. Лучшую игру из претендентов на прямую путевку в Лигу чемпионов на данный момент демонстрирует "Краснодар", но турнирное положение "Локомотива" по-прежнему выгоднее. Упущенная победа в Ростове-на-Дону может аукнуться подопечным Мусаева", - цитирует Александра Бубнова Sportbox.ru.
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