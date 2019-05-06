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ЦСКА
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Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Полузащитник "Лехии" продолжит карьеру в "Ахмате"

Полузащитник "Лехии" из Гданьска Конрад Михаляк в летнее трансферное окно перейдет в "Ахмат", сообщает Przegl?d Sportowy.

Клубы уже договорились о трансфера 21-летнего футболиста. Его нынешний контракт с "Лехией" рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Конрад провел 25 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Теги: Ахмат Лехия Конрад Михаляк
Сегодня, 10:21
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