Полузащитник "Лехии" продолжит карьеру в "Ахмате"

Полузащитник "Лехии" из Гданьска Конрад Михаляк в летнее трансферное окно перейдет в "Ахмат", сообщает Przegl?d Sportowy.Клубы уже договорились о трансфера 21-летнего футболиста. Его нынешний контракт с "Лехией" рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Конрад провел 25 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.