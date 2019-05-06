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Ахмат
Оренбург
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Артем Дзюба: ключевой момент чемпионата - победа в Краснодаре

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, какой момент стал переломным в нынешнем сезоне чемпионата России.

– Какой момент турнира – ключевой?

– Когда победили в Краснодаре. Уступи там – и отставание "быков" могло бы сократиться до трех очков. Ничья тоже не самый комфортный результат. А выигрыш дал заряд, мы поймали кураж.

– То есть, встреча в Краснодаре – главное событие, по которому будете помнить чемпионский год?

– Наверное, да. На волне того успеха смогли дожать "Динамо" в непростом матче, устроили перестрелку с "Крыльями"… Именно игра с "Краснодаром" нас окончательно сплотила, вдохнула силы, заставила поверить, что все в наших руках. При этом дома уже не имели права терять очки. Вот на этом кураже превзошли бело-голубых, традиционно неудобного для нас соперника, да еще и действующего от обороны. Смогли ее вскрыть – та встреча тоже дорогого стоит.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Зенит Краснодар
Сегодня, 10:38
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