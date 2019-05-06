Россия РПЛ 2018/19
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11:51
Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
11:40
Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (5)
Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (5)
08:51
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (8)
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (8)
Вчера, 23:51
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
Вчера, 23:23
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ"
Вчера, 23:07
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
Вчера, 22:49
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно
Вчера, 22:18
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (3)
У ЦСКА герой в маске, а у "Ростова" - в шапочке для плавания. Шомуродов не дал "Краснодару" догнать "Локо" (3)
Вчера, 22:06
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
"Рома" сыграла вничью с "Дженоа"
Артем Дзюба: постараюсь накрыть стол для "Арсенала"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пообещал отблагодарить игроков "Арсенала", которые победили "Локомотив" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России.
Напомним, "Зенит" досрочно оформил чемпионство за три тура до конца чемпионата.
– Проставитесь "канонирам"?
– Я остался в чате у парней, и как-нибудь обязательно постараюсь накрыть стол. Уже поблагодарил и ребят, и руководство – Гурама Захаровича Аджоева и Алексея Геннадьевича Дюмина. Всех поздравил – и меня поздравили.
"Спорт-Экспресс"
Напомним, "Зенит" досрочно оформил чемпионство за три тура до конца чемпионата.
– Проставитесь "канонирам"?
– Я остался в чате у парней, и как-нибудь обязательно постараюсь накрыть стол. Уже поблагодарил и ребят, и руководство – Гурама Захаровича Аджоева и Алексея Геннадьевича Дюмина. Всех поздравил – и меня поздравили.
"Спорт-Экспресс"
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