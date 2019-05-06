Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Артем Дзюба: постараюсь накрыть стол для "Арсенала"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пообещал отблагодарить игроков "Арсенала", которые победили "Локомотив" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

Напомним, "Зенит" досрочно оформил чемпионство за три тура до конца чемпионата.

– Проставитесь "канонирам"?

– Я остался в чате у парней, и как-нибудь обязательно постараюсь накрыть стол. Уже поблагодарил и ребят, и руководство – Гурама Захаровича Аджоева и Алексея Геннадьевича Дюмина. Всех поздравил – и меня поздравили.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 11:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  diego milito 22   (Сегодня, 11:39)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
но верится с трудом.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама