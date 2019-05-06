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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года

Агент полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе Дмитрий Селюк высказался о контракте своего клиента.

"Просто интересно со спортивной точки зрения: с Каборе, которому только исполнилось 31, "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста. И в это же время подписывает на 3 года Фьолусона, которому 30 лет. Вопрос: это для осваивания денег из бюджета?" – написал Селюк.
Теги: Селюк Каборе Фьолусон Краснодар
Сегодня, 11:40
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5
(1)
#5  Яamon   (Сегодня, 12:05)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
селюк или тупорылый, или всех остальных таковыми считает. в первое верится слабо
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#4  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 11:56)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
"Приземлять" контракт по бабкам для возрастного игрока - повсеместная практика. Каборе, как я понял, контракт предлагали, но с меньшей личкой. А у Фьолусона личка порядком меньше чем у Шарля.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#3  SADDAM  Железногорск - Курск (Сегодня, 11:54)
  • +3
  •  (3)

Я думаю контракт с Каборе как раз из-за Селюка и не продлевают.
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
#2  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:50)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Из какого такого бюджета? Галицкого? почему Селюка интересует личный карман Галицкого
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#1  Black Buffalo  Краснодар (Сегодня, 11:50)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Какого бюджета? Это частный клуб. Кому нужен игрок постоянно сидящий на желтых карточках.


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
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