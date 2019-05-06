Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года

Агент полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе Дмитрий Селюк высказался о контракте своего клиента."Просто интересно со спортивной точки зрения: с Каборе, которому только исполнилось 31, "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста. И в это же время подписывает на 3 года Фьолусона, которому 30 лет. Вопрос: это для осваивания денег из бюджета?" – написал Селюк.